आज का धनु राशिफल 23 अक्टूबर: मन की स्थिरता को गंभीरता से संभालना जरूरी, नया खर्च तय न करें
Aaj ka Dhanu rashifal today: आज धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा या सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। धनु राशि का करियर, सेहत और लव लाइफ कैसा बीतेगा। पढ़ें एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी धनु राशि के लिए।
23 अक्टूबर 2026 को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि के तीसरे भाव में रहेगा। छोटे काम, जरूरी संपर्क और सीमित पहल उपयोगी हो सकती है। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि के चौथे भाव में आएगा। तब घर की जरूरत या भावनात्मक बेचैनी ध्यान खींच सकती है, इसलिए शुरुआती सक्रियता को पूरे दिन का एक जैसा अनुभव न मानें। शनि मीन राशि के चौथे भाव में वक्री हैं। घरेलू जिम्मेदारियों और मन की स्थिरता को गंभीरता से संभालना जरूरी है। यह संपत्ति के नुकसान का निष्कर्ष नहीं है। आज काम का दायरा अपनी उपलब्ध क्षमता के अनुसार रखें और जरूरत हो तो सहायता मांगें।
धनु राशि आज का करियर और शिक्षा
शुरुआती हिस्से में आवश्यक संदेश भेजना और छोटी लंबित प्रक्रियाएं आगे बढ़ाना व्यावहारिक रह सकता है। नौकरी में कई लोग निर्देश दे रहे हों तो संबंधित अधिकारी से प्राथमिकता स्पष्ट करें। हर काम को समान महत्व देने के बजाय जरूरी परिणाम पहचानें। राहु कुंभ राशि के तीसरे भाव में और केतु सिंह राशि के नौवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी व्यक्तिगत प्रयोग और स्थापित मार्गदर्शन के बीच विवेक की जरूरत दिखाती है। नया तरीका अपनाएं तो उसकी उपयोगिता परखने का आधार भी रखें। विद्यार्थी किसी उत्तर को केवल अलग होने के कारण बेहतर न मानें। पाठ्यक्रम और प्रमाण से जांचें। कारोबार में संपर्क बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता से अधिक काम स्वीकार न करें। दोपहर के बाद घर की जरूरत जुड़ने की स्थिति के लिए जरूरी सामग्री पहले व्यवस्थित रखना सहायक होगा।
धन और वित्त धनु राशि का आज कैसा रहेगा
गुरु कर्क राशि के आठवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। इसके बावजूद साझा धन, देनदारियां और अनिश्चित भुगतान सावधानी से देखने होंगे। इसे अचानक लाभ या आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन न मानें। बीमा, कर, ऋण या साझेदारी का मामला हो तो शर्तें समझकर आगे बढ़ें। अपेक्षित भुगतान मिलने से पहले उसके आधार पर नया खर्च तय न करें। शुक्र तुला राशि के ग्यारहवें भाव में स्वराशि के होकर वक्री हैं। पुराने लाभ संबंधी अनुमान और परिचितों के आर्थिक प्रस्ताव दोबारा परखना उपयोगी हो सकता है। मित्र के साथ लेनदेन में राशि और जिम्मेदारी स्पष्ट रखें। घरेलू खर्च तथा साझा भुगतान अलग दर्ज करें, ताकि उपलब्ध रकम का सही अंदाजा रहे।
धनु राशि के लिए आज प्रेम और रिश्ते कैसे रहेंगे
किसी परिचित या पड़ोसी से बातचीत का अवसर मिले तो सामान्य हालचाल से शुरुआत कर सकते हैं। हर मुलाकात को तुरंत गहरी मित्रता में बदलना जरूरी नहीं। काम का तनाव बना रहे तो साथी को अपनी स्थिति बताएं, उनसे बिना जानकारी के समझ जाने की अपेक्षा न करें। परिवार में किसी फैसले पर मतभेद हो तो तत्काल जरूरत और पुराने विवाद अलग रखें। प्रेम संबंध में भावनात्मक साथ मांगते समय सामने वाले की व्यस्तता भी सुनें। पुराने मित्र से संपर्क करने की इच्छा हो तो संदेश भेजें और उत्तर की स्वतंत्रता दें। निजी बात साझा करने से पहले यह स्पष्ट करना उपयोगी होगा कि आप सलाह चाहते हैं या केवल अपनी बात कहना चाहते हैं।
स्वास्थ्य और कल्याण धनु राशि का राशिफल
काम अधिक लगे तो सूची छोटी करना और जिम्मेदारी बांटना उपयोगी विकल्प हैं। बेचैनी महसूस हो तो कुछ देर काम से हटकर सामान्य सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। भोजन का चुनाव स्वच्छता और अपनी जरूरत देखकर करें। बाहर खाना हर स्थिति में समस्या पैदा करेगा, ऐसा निष्कर्ष न निकालें। लंबे समय तक बैठना पड़े तो बीच में उठें और पानी पीते रहें। वाहन चलाते समय संदेश न पढ़ना सामान्य सुरक्षा की आदत है, किसी विशेष घटना की भविष्यवाणी नहीं। लगातार थकान या अन्य परेशानी हो तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें। नींद की जरूरत को अतिरिक्त काम के लिए लगातार न टालें।
धनु राशि शुभ अंक
३
धनु राशि शुभ रंग
पीला
धनु राशि शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
धनु राशि वाले आज क्या करें
साझा भुगतान के कागज एक जगह रखें और अस्पष्ट शर्त लिखकर पूछें। घर के जरूरी काम में अपनी वास्तविक हिस्सेदारी तय करें। जरूरी संपर्क के लिए संक्षिप्त संदेश बनाएं, जिसमें अगला कदम स्पष्ट हो।
धनु राशि वाले आज क्या न करें
उत्साह में किसी परिचित को आर्थिक गारंटी न दें। अधूरी जानकारी पर सलाह पूरी तरह खारिज न करें। घरेलू असहमति के बीच ऐसा वादा करने से बचें जिसे निभाने की क्षमता अभी स्पष्ट नहीं है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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