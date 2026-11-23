Aaj ka dhanu rashifal: धनु राशि वालों आज नौकरी में आत्मविश्वास और पढ़ाई में सफलता के योग हैं। घर का अधूरा काम समय मांगेगा, बच्चों का साथ खुशी देगा। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल।

काम में आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और पढ़ाई में सफलता के योग बनेंगे। घर का खिंचता काम ध्यान बांटेगा, फिर भी मन में कुछ अच्छा करने की उमंग रहेगी। मीन राशि के चौथे भाव में वक्री शनि घर के माहौल को भारी रखेगा। माता की जरूरत सामने आएगी और अधूरा घरेलू काम उम्मीद से अधिक समय मांगेगा। इस दबाव के बीच भी दिन केवल बोझ वाला नहीं रहेगा। बच्चों के साथ समय निकलेगा और किसी सुखद सैर का अवसर मिलेगा। मन में रचनात्मकता रहेगी। सामाजिक या पारिवारिक आयोजन में शामिल होने की संभावना है। आज काम की संतुष्टि और घर की जिम्मेदारी साथ चलेंगी, इसलिए आराम की इच्छा भी स्पष्ट महसूस होगी।

आज का धनु करियर राशिफल नौकरी करने वाले अपने काम में भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे। सामने रखी जिम्मेदारी को संभालने का साहस रहेगा। किसी काम को शुरू करते समय मन में बार बार पीछे हटने का भाव कम होगा। वृश्चिक राशि के बारहवें भाव में मार्गी सूर्य वरिष्ठों और अपने आत्मसम्मान से जुड़ी बात को प्रमुख बनाएगा। अपने काम की अहमियत महसूस होगी और अधिकार से जुड़ी बातचीत ध्यान खींचेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। पढ़ाई में सफलता की संभावना है और रचनात्मक तरीके से समझना सहज लगेगा। कारोबार के विस्तार के लिए लंबी यात्रा के योग हैं। खेल से जुड़े लोगों को प्रदर्शन के आधार पर सम्मान मिल सकता है। पढ़ाई का सबसे जरूरी हिस्सा पहले पूरा कर लें। प्रयास की गुणवत्ता आज आपकी संतुष्टि का प्रमुख आधार रहेगी।

आज का धनु मनी राशिफल कारोबार बढ़ाने की योजना आर्थिक सोच को दिशा देगी। विस्तार के लिए यात्रा की संभावना है, इसलिए धन के उपयोग पर गंभीर विचार होगा। आज सामने आने वाली व्यावसायिक संभावना को समझने में रुचि रहेगी। उससे कितनी आमदनी बनेगी, यह अभी खुला प्रश्न रहेगा। घर की जरूरतें भी खर्च की प्राथमिकता में अपना स्थान मांगेंगी। माता से जुड़ी किसी आवश्यकता पर ध्यान जाएगा। सुखद सैर या आयोजन का विचार हो तो उपलब्ध रकम का ध्यान साथ रहेगा। आय में बड़ी बढ़ोतरी का स्पष्ट संकेत नहीं है। काम के प्रति आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, लेकिन उसी उत्साह में खर्च की क्षमता अधिक मान लेने से सावधान रहें। आर्थिक फैसले को वर्तमान स्थिति से जोड़कर देखें।

आज का धनु लव राशिफल परिवार में जिम्मेदारी का रंग गहरा रहेगा। माता की बात आपको अधिक गंभीर लगेगी और घर के अधूरे काम की चर्चा होगी। माहौल कुछ भारी होने पर भी बच्चों के साथ बैठने से मन हल्का होगा। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के पांचवें भाव में रहेगा, जिससे संतान और रचनात्मक रुचियों के लिए समय निकलेगा। सुखद सैर का विचार भी मन को अच्छा लगेगा। किसी पारिवारिक आयोजन में जाने की संभावना है। वहां रोजमर्रा की चिंता से कुछ अलग बातचीत होगी। घर की चर्चा में धीमी चल रही बात पर धैर्य रखें। आज अपनेपन का अनुभव छोटी मुलाकात और साथ बिताए समय में अधिक होगा। बच्चों की मौजूदगी दिन में सहज खुशी जोड़ेगी।

आज का धनु स्वास्थ्य राशिफल सेहत का पक्ष अच्छा रहने के संकेत हैं। काम करने का उत्साह और मन की प्रसन्नता साथ देंगे। फिर भी घर की जिम्मेदारियों के कारण मानसिक आराम की जरूरत महसूस होगी। शरीर सक्रिय रहना चाहेगा, जबकि मन कुछ देर शांत बैठने को कहेगा। इन दोनों अनुभवों का साथ रहना आज स्वाभाविक होगा। किसी सुखद सैर का अवसर मिला तो रोज की व्यस्तता से अलग महसूस होगा। घर के खिंचते काम को लेकर लगातार सोचते रहना थकान बढ़ा सकता है। दिन में आराम के लिए थोड़ी जगह रखें। आज ताजगी का अनुभव केवल काम पूरा होने से नहीं, मन के हल्के पलों से भी जुड़ेगा।

शुभ अंक २

शुभ रंग सफेद

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें माता की जरूरत समझने के लिए उनके साथ कुछ समय बैठें।

क्या न करें खिंचते घरेलू काम की झुंझलाहट बच्चे की बात पर न निकालें।