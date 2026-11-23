आज का धनु राशिफल 23 नवंबर: माता से जुड़ी किसी आवश्यकता पर ध्यान जाएगा, आत्मविश्वास अच्छा रहेगा
Aaj ka dhanu rashifal: धनु राशि वालों आज नौकरी में आत्मविश्वास और पढ़ाई में सफलता के योग हैं। घर का अधूरा काम समय मांगेगा, बच्चों का साथ खुशी देगा। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल।
काम में आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और पढ़ाई में सफलता के योग बनेंगे। घर का खिंचता काम ध्यान बांटेगा, फिर भी मन में कुछ अच्छा करने की उमंग रहेगी। मीन राशि के चौथे भाव में वक्री शनि घर के माहौल को भारी रखेगा। माता की जरूरत सामने आएगी और अधूरा घरेलू काम उम्मीद से अधिक समय मांगेगा। इस दबाव के बीच भी दिन केवल बोझ वाला नहीं रहेगा। बच्चों के साथ समय निकलेगा और किसी सुखद सैर का अवसर मिलेगा। मन में रचनात्मकता रहेगी। सामाजिक या पारिवारिक आयोजन में शामिल होने की संभावना है। आज काम की संतुष्टि और घर की जिम्मेदारी साथ चलेंगी, इसलिए आराम की इच्छा भी स्पष्ट महसूस होगी।
आज का धनु करियर राशिफल
नौकरी करने वाले अपने काम में भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे। सामने रखी जिम्मेदारी को संभालने का साहस रहेगा। किसी काम को शुरू करते समय मन में बार बार पीछे हटने का भाव कम होगा। वृश्चिक राशि के बारहवें भाव में मार्गी सूर्य वरिष्ठों और अपने आत्मसम्मान से जुड़ी बात को प्रमुख बनाएगा। अपने काम की अहमियत महसूस होगी और अधिकार से जुड़ी बातचीत ध्यान खींचेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। पढ़ाई में सफलता की संभावना है और रचनात्मक तरीके से समझना सहज लगेगा। कारोबार के विस्तार के लिए लंबी यात्रा के योग हैं। खेल से जुड़े लोगों को प्रदर्शन के आधार पर सम्मान मिल सकता है। पढ़ाई का सबसे जरूरी हिस्सा पहले पूरा कर लें। प्रयास की गुणवत्ता आज आपकी संतुष्टि का प्रमुख आधार रहेगी।
आज का धनु मनी राशिफल
कारोबार बढ़ाने की योजना आर्थिक सोच को दिशा देगी। विस्तार के लिए यात्रा की संभावना है, इसलिए धन के उपयोग पर गंभीर विचार होगा। आज सामने आने वाली व्यावसायिक संभावना को समझने में रुचि रहेगी। उससे कितनी आमदनी बनेगी, यह अभी खुला प्रश्न रहेगा। घर की जरूरतें भी खर्च की प्राथमिकता में अपना स्थान मांगेंगी। माता से जुड़ी किसी आवश्यकता पर ध्यान जाएगा। सुखद सैर या आयोजन का विचार हो तो उपलब्ध रकम का ध्यान साथ रहेगा। आय में बड़ी बढ़ोतरी का स्पष्ट संकेत नहीं है। काम के प्रति आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, लेकिन उसी उत्साह में खर्च की क्षमता अधिक मान लेने से सावधान रहें। आर्थिक फैसले को वर्तमान स्थिति से जोड़कर देखें।
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आज का धनु लव राशिफल
परिवार में जिम्मेदारी का रंग गहरा रहेगा। माता की बात आपको अधिक गंभीर लगेगी और घर के अधूरे काम की चर्चा होगी। माहौल कुछ भारी होने पर भी बच्चों के साथ बैठने से मन हल्का होगा। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के पांचवें भाव में रहेगा, जिससे संतान और रचनात्मक रुचियों के लिए समय निकलेगा। सुखद सैर का विचार भी मन को अच्छा लगेगा। किसी पारिवारिक आयोजन में जाने की संभावना है। वहां रोजमर्रा की चिंता से कुछ अलग बातचीत होगी। घर की चर्चा में धीमी चल रही बात पर धैर्य रखें। आज अपनेपन का अनुभव छोटी मुलाकात और साथ बिताए समय में अधिक होगा। बच्चों की मौजूदगी दिन में सहज खुशी जोड़ेगी।
आज का धनु स्वास्थ्य राशिफल
सेहत का पक्ष अच्छा रहने के संकेत हैं। काम करने का उत्साह और मन की प्रसन्नता साथ देंगे। फिर भी घर की जिम्मेदारियों के कारण मानसिक आराम की जरूरत महसूस होगी। शरीर सक्रिय रहना चाहेगा, जबकि मन कुछ देर शांत बैठने को कहेगा। इन दोनों अनुभवों का साथ रहना आज स्वाभाविक होगा। किसी सुखद सैर का अवसर मिला तो रोज की व्यस्तता से अलग महसूस होगा। घर के खिंचते काम को लेकर लगातार सोचते रहना थकान बढ़ा सकता है। दिन में आराम के लिए थोड़ी जगह रखें। आज ताजगी का अनुभव केवल काम पूरा होने से नहीं, मन के हल्के पलों से भी जुड़ेगा।
शुभ अंक
२
शुभ रंग
सफेद
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
माता की जरूरत समझने के लिए उनके साथ कुछ समय बैठें।
क्या न करें
खिंचते घरेलू काम की झुंझलाहट बच्चे की बात पर न निकालें।
कल का राशिफल
कल संतान से अच्छी खबर मिलेगी। पढ़ाई में व्यस्तता और बेहतर प्रदर्शन के योग हैं। प्रेम का भाव बढ़ेगा, जीवनसाथी से अपनापन रहेगा और कारोबार विस्तार के अवसर मिल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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