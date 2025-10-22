Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Sagittarius Horoscope 22 October 2025 aaj ka dhanu rashifal daily future predictions
धनु राशिफल 22 अक्टूबर: जल्दबाजी में बड़े रिस्क उठाने से बचें, सोच-समझकर बनाएं आर्थिक प्लान

धनु राशिफल 22 अक्टूबर: जल्दबाजी में बड़े रिस्क उठाने से बचें, सोच-समझकर बनाएं आर्थिक प्लान

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Rashifal 22 October 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।

Wed, 22 Oct 2025 06:08 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 22 अक्टूबर 2025: धनु राशि वालों आज आपकी एनर्जी जिज्ञासा और अंदर का साहस लाती है। आइडिया को एक्सप्लोर करें, अपने आइडिया शेयर करें और नए एजुकेशन की ओर छोटे-छोटे सुरक्षित कदम उठाएं। मदद करने वाले लोगों से बात करें, छोटी दूरी की यात्रा या स्टडी सेशन की प्लानिंग बनाएं और प्रैक्टिकल ऑप्शन को ध्यान में रखें।

धनु लव राशिफल- गर्मजोशी और चंचलता आपके दिन को रोशन करेगी। हल्की-फुल्की मुस्कान शेयर करें, किसी को बताएं कि आप केयर करते हैं और एक हल्की-फुल्की सैर या बातचीत की प्लानिंग बनाएं। अगर अविवाहित हैं, तो किसी फ्रेंडली ग्रुप एक्टिविटी में शामिल हों और खुलकर बातचीत करें। प्यार के बारे में फैसला लेते समय फैमिली और ट्रेडिशनल फीलिंग्स का सम्मान करें। अपनी उम्मीदों के बारे में क्लियर रहें और दूसरों की बात प्यार से सुनें। छोटी-छोटी हंसी और ईमानदारी से किया गया ध्यान आज नए सुकून भरे रिलेशनशिप और स्थाई खुशी का निर्माण करता है।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 22 अक्टूबर: आज अचानक बड़ी खरीदारी करने से बचें

धनु करियर राशिफल- आपकी जिज्ञासा काम में मददगार साबित होगी, अच्छे सवाल पूछें और दूसरों से सीखें। छोटे-छोटे नए तरीके ट्राय करें, लेकिन ध्यान से नोट्स बनाएं। टीमवर्क से दोस्ताना मदद और क्लियर बातचीत का फल मिलेगा। अगर बदलाव की प्लानिंग बना रहे हैं, तो फैक्ट्स जमा करें और किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करें। अभी जल्दबाजी में कोई फैसला लेने या बड़े रिस्क उठाने से बचें। अपना शेड्यूल व्यवस्थित रखें और डेडलाइन पूरी करें। छोटी-छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें। लगातार सीखते रहना और विनम्र बने रहना भविष्य में ग्रोथ और बेहतर रिजल्ट के मौके प्रदान करता है।

धनु आर्थिक राशिफल- अगर आप सोच-समझकर प्लान बनाएं, तो धन की संभावना स्थिर रहती है। डेली की जरूरतों के लिए एक छोटा बजट बनाएं और आवेग में आकर खरीदारी करने से बचें। रेगुलर आय से थोड़ी बचत करें और बड़ी खरीदारी करने से पहले कीमतों की तुलना करें। साझा खर्चों से पहले फैमिली से बात करें। ऐसे ऑफर से सतर्क रहें जो बहुत जल्दी या अस्पष्ट लगें। छोटे-छोटे समझदारी भरे फैसले अभी भविष्य के विकल्पों की रक्षा करते हैं। बिलों को संभाल कर रखें, खर्चों पर नजर रखें और बैंक अपडेट देखें।

ये भी पढ़ें:मकर राशिफल 22 अक्टूबर: आज जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, बजट का करें रिव्यू

धनु सेहत राशिफल- आज आपको एनर्जी का एहसास भरपूर है, इसे शांति और सावधानी से इस्तेमाल करें। हल्की एक्सरसाइज से अपने बॉडी को एक्टिव रखें, हो सके तो बाहर टहलें और फ्रेश हवा को एन्जॉय करें। फ्रूट्स, अनाज और वेजिटेबल से भरे सिंपल और हेल्दी खाना खाएं। ज्यादा या देर रात तक खाने से बचें क्योंकि इससे नींद में खलल पड़ सकता है। थकान होने पर गर्म पानी पिएं और आराम करें। अगर तनाव हो, तो किसी करीबी फ्रेंड के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें या अपने आइडिया लिख लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
sagittarius Sagittarius Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने