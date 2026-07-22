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आज का धनु राशिफल 22 जुलाई: आज मन में भविष्य की योजना बनेगी, आगे बढ़ेगी पैसों से जुड़ी बात

By Anita Baranwal
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Sagittarius Horoscope Today 22 July 2026: आज धनु राशि वालों को दिन का अच्छा हिस्सा यह है कि मदद मांगने पर सहायता मिल सकती है। शाम तक उम्मीद बढ़ेगी और किसी पुराने संपर्क से लाभकारी बात बन सकती है। पढ़ें विस्तृत धनु राशिफल 22 जुलाई।

आज का धनु राशिफल 22 जुलाई: आज मन में भविष्य की योजना बनेगी, आगे बढ़ेगी पैसों से जुड़ी बात

Aaj ka dhanu rashifal 22 July 2026: मिलना जुलना, संपर्क बनाना और लोगों से काम निकलवाना अपेक्षाकृत आसान रहेगा। चंद्रमा लाभ और मित्रता के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए अकेले संघर्ष करने के बजाय सहयोग लेकर चलना बेहतर रहेगा। कोई रुकी हुई बात धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। मन में भविष्य की योजना बनेगी, पर साथ ही कुछ निजी चिंताएं भी सिर उठा सकती हैं। इसका कारण यह है कि भीतर की गहराई वाले विषय अभी पूरी तरह शांत नहीं हैं। इसलिए बाहरी उत्साह के बीच अपने भीतर की आवाज भी सुनें। किसी समूह, टीम या परिचित के माध्यम से उपयोगी जानकारी मिल सकती है। लंबी यात्रा, स्थान बदलने या बड़ा घरेलू फैसला फिलहाल मन में रह सकता है, पर उसे तुरंत लागू करने की जल्दबाजी न करें। दिन का अच्छा हिस्सा यह है कि मदद मांगने पर सहायता मिल सकती है। शाम तक उम्मीद बढ़ेगी और किसी पुराने संपर्क से लाभकारी बात बन सकती है। संतुलित चाल रखें, तभी अवसर टिकेंगे।

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धनु राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे आज प्रेम और रिश्ते

प्रेम जीवन में नरमी और सुधार की गुंजाइश साफ दिख रही है। अगर हाल के दिनों में दूरी रही है, तो बातचीत की शुरुआत हो सकती है। जो लोग अपने मन की बात कहने में झिझक रहे थे, उन्हें मित्रवत अंदाज अपनाना चाहिए। दोस्ती से रिश्ता गहरा होने का संकेत भी मिल सकता है, पर जल्द निष्कर्ष न निकालें। शादीशुदा लोगों को साथी की छोटी बातों में सहयोग देना चाहिए। व्यस्तता के बीच एक छोटा संदेश, साथ बैठकर चाय या दिन की चर्चा रिश्ता संभाल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से भी मन हल्का होगा। बच्चों से जुड़ी कोई छोटी खुशी या अच्छी खबर मिल सकती है।

धनु राशि वालों के लिए कैसे रहेगी आज शिक्षा और करियर

नेटवर्किंग, टीमवर्क और सहयोग से लाभ मिलने वाला दिन है। ऑफिस में किसी सहकर्मी, सीनियर या पुराने संपर्क से काम आसान हो सकता है। बिजनेस वालों को आमदनी भले औसत लगे, पर ग्राहकों से संवाद अच्छा रहेगा। किसी साझेदारी के मसले में पुराने बिंदु फिर सामने आ सकते हैं, क्योंकि बुध वक्री है। इसलिए शर्तें, तारीखें और जिम्मेदारियां साफ रखें। विद्यार्थियों के लिए समूह अध्ययन, सहपाठी की मदद या चर्चा के जरिए समझ बढ़ेगी। जो विषय अकेले भारी लग रहा था, वह बातचीत से आसान हो सकता है। घर खरीदने, शिफ्टिंग या बड़े घरेलू निर्णय पर अभी ठहराव रखना ही समझदारी होगी। करियर में छोटी प्रगति भी आगे काम आएगी, इसलिए अपनी कोशिश को कम न आंकें।

धनु राशि वालों के लिए कैसी रहेगी आज धन और वित्त की स्थिति

आय और खर्च के बीच संतुलन बनता दिख रहा है। बहुत बड़ा लाभ न भी हो, तो भी राहत बनी रहेगी। किसी मित्र, संपर्क या साइड अवसर से पैसों की बात आगे बढ़ सकती है। फिर भी साझा धन, टैक्स, बीमा, लोन या कागजी खर्चों को हल्के में न लें। बड़ा निवेश या जोखिम वाला कदम सोच समझकर उठाएं। घर, जमीन या सजावट से जुड़ा खर्च फिलहाल टालना बेहतर हो सकता है। रोजमर्रा के हिसाब को साफ रखने से मन भी हल्का रहेगा।

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धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज स्वास्थ्य और कल्याण

ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन भावनात्मक उतार चढ़ाव कभी कभी थका सकता है। दिनभर लोगों से घिरे रहने के बाद थोड़ी निजी शांति भी जरूरी होगी। भोजन समय पर लें। पानी कम न करें। हल्का स्ट्रेच या वॉक शरीर को सक्रिय रखेगी। अगर यात्रा या भागदौड़ की योजना बने और टल जाए, तो उसे नुकसान न मानें। यह शरीर को आराम देने का मौका भी हो सकता है।

आज की सलाह: मदद लेना कमजोरी नहीं, सही समय पर सही सहयोग समझदारी कहलाती है।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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