धनु राशिफल (21 अक्टूबर 2026): मैसेज में नाराजगी हो तो तुरंत जवाब भेजने से बचें, जानें शुभ रंग और अंक
आज का धनु राशिफल ( 21 अक्टूबर 2026): आज धनु राशि वालों को पास पैसा आने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी या खर्च से बिगड़ जाएगी। जानें धनु राशि का आज का कैसा रहेगा करियर, लव लाइफ और सेहत राशिफल।
धनु राशिफल टुडे 21 अक्टूबर 2026: आज 21 अक्टूबर 2026 को मेहनत के साथ कामों का सही क्रम तय करना उपयोगी रहेगा। जन्म चंद्र राशि के अनुसार दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के दूसरे भाव में रहेगा। इस हिस्से में बोलचाल, पारिवारिक अपेक्षाओं और खर्च पर ध्यान दें। सुबह के शुरुआती हिस्से में चंद्रमा कुंभ राशि के तीसरे भाव में आ जाएगा। इसके बाद संपर्क करने, जानकारी जुटाने और छोटे लक्ष्य पूरे करने की पहल उपयोगी हो सकती है। हर जिम्मेदारी अकेले उठाने के बजाय सहयोग की जरूरत स्पष्ट करें। किसी काम में उम्मीद से अधिक प्रयास लगे तो अपनी क्षमता पर निष्कर्ष निकालने से पहले तरीका और उपलब्ध साधन जांचें। प्रगति को छोटे, पूरे किए जा सकने वाले चरणों में देखें।
धनु राशि आज का करियर राशिफल
राहु कुंभ राशि के तीसरे भाव में और केतु सिंह राशि के नौवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अपनी पहल और अनुभवी मार्गदर्शन के बीच संतुलन रखने का संकेत देती है। किसी नए तरीके को आजमाएं तो उसके परिणाम की तुलना स्थापित प्रक्रिया से करें। नौकरी में अधूरे निर्देश मिलें तो काम शुरू करने से पहले अपेक्षित नतीजा पूछ लें। व्यवसाय में संपर्क बढ़ाना उपयोगी हो सकता है, लेकिन संभावित प्रस्ताव को पक्का काम मानकर संसाधन न लगाएं। विद्यार्थी केवल पढ़े हुए पन्नों की संख्या के बजाय अभ्यास में हुई गलतियों पर ध्यान दें। कठिन विषय के लिए शिक्षक या सहपाठी से स्पष्ट प्रश्न पूछें। यदि आवेदन तैयार कर रहे हैं तो पात्रता, जरूरी प्रमाण और अंतिम तिथि स्वयं जांचें। मेहनत का लाभ बेहतर तैयारी के रूप में दिख सकता है, तत्काल सफलता की गारंटी नहीं है।
आज का धनु आर्थिक राशिफल
गुरु कर्क राशि के आठवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। राशि स्वामी की यह स्थिति साझा धन, देनदारी और अनिश्चित शर्तों की सावधानी से पड़ताल मांगती है। उच्च होने से अचानक लाभ सुनिश्चित नहीं होता। यदि ऋण, बीमा, कर या संयुक्त खाते का मामला है तो संबंधित दस्तावेज पढ़कर ही सहमति दें। किसी रकम के मिलने की उम्मीद पर जरूरी भुगतान की योजना न बनाएं। नए उद्यम में पैसा लगाने से पहले कुल लागत, रकम निकालने की शर्त और नुकसान सहने की क्षमता समझें। दैनिक खरीद में भी जरूरत और सुविधा का अंतर रखें। कोई आर्थिक बात अस्पष्ट हो तो निर्णय टालकर योग्य सलाह लेना जल्दबाजी से बेहतर विकल्प हो सकता है।
आज का धनु लव राशिफल
शनि मीन राशि के चौथे भाव में वक्री हैं। घर की जिम्मेदारियों और भावनात्मक स्थिरता को पर्याप्त महत्व देना जरूरी है। यदि घरेलू काम का बंटवारा असमान लगता है तो व्यक्ति पर आरोप लगाने के बजाय जरूरी कामों की सूची सामने रखें। साथी के साथ सहज बातचीत की गुंजाइश रखें, लेकिन उसकी चुप्पी को सहमति न मानें। छोटे भाई या बहन से मदद चाहिए तो अपनी जरूरत और उसकी सुविधा दोनों स्पष्ट करें। संतान की पढ़ाई या किसी प्रयास पर बात हो तो तुलना के बजाय वास्तविक प्रगति देखें। प्रेम संबंध में योजनाएं मिलकर बनाएं। किसी पुराने मतभेद पर लौटना पड़े तो एक बार में एक ही मुद्दे तक बातचीत सीमित रखना उपयोगी होगा।
आज का धनु सेहत राशिफल
काम का दबाव बढ़े तो भोजन और विश्राम में लगातार कटौती करके उसकी भरपाई करने से बचें। बैठकर काम करते हों तो बीच में उठने और शरीर को सहज ढंग से हिलाने का अवसर रखें। आवाजाही अधिक हो तो पानी और अपनी नियमित जरूरतों का ध्यान रखें। मन में कई अधूरे काम घूम रहे हों तो उन्हें लिखकर आज की प्राथमिकताएं अलग करें। इससे दिनचर्या व्यवस्थित करना आसान हो सकता है। व्यायाम अपनी क्षमता और मौजूदा स्वास्थ्य के अनुसार करें। कोई तकलीफ बनी रहे या बढ़े तो योग्य चिकित्सक की सलाह लें। राशिफल को जांच या उपचार का विकल्प न बनाएं।
शुभ अंक
३
शुभ रंग
पीला
शुभ मुहूर्त
आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
क्या करें
लंबित काम में अगला ठोस कदम लिखें और उससे संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट संदेश भेजें। घर की जरूरी जिम्मेदारी के लिए अपनी उपलब्धता बताएं, ताकि दूसरों की योजना भी अनुमान के बजाय वास्तविक जानकारी पर बने।
क्या न करें
बिना शर्तें पढ़े किसी की आर्थिक जिम्मेदारी स्वीकार न करें। संदेश में नाराजगी हो तो तुरंत जवाब भेजने से बचें। नया काम पाने के लिए अपनी उपलब्ध क्षमता से अधिक समय या परिणाम का वादा न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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