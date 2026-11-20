आज का धनु राशिफल 20 नवंबर: अप्रत्याशित स्रोत से धन मिलने के योग, घर में अपनापन रहेगा
Aaj ka dhanu rashifal: आज धनु राशि वालों को जीवनसाथी का सहयोग और घर का सुकून खुशी देंगे। संपत्ति की योजना अनुकूल रहेगी, हालांकि विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है।
जीवनसाथी का साथ मिलेगा और घर का माहौल मेलजोल से भरा रहेगा। अपनी बात कहने में सहजता होगी। दिन भर के काम के बीच भी घर लौटने का खयाल अच्छा लगेगा। परिवार के साथ बैठने पर खुशी होगी और मन को ठहराव मिलेगा। आज किसी बात को अकेले संभालने का दबाव कम महसूस होगा। घर या भूखंड खरीदने की योजना है तो लाभकारी सौदे के योग हैं। ऐसे स्रोत से पैसा मिलने की संभावना भी है, जिससे आमदनी की उम्मीद सामने नहीं थी। परिवार का सहयोग इन योजनाओं पर बातचीत आसान बनाएगा। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से हट सकता है। घर की अच्छी हलचल और मन में चलती दूसरी बातें किताब के सामने भी साथ रहेंगी।
आज का धनु करियर राशिफल
काम के बीच किसी अनुभवी व्यक्ति की बात दिशा देगी। सिंह राशि के नौवें भाव में मार्गी गुरु मार्गदर्शन और यात्रा के अवसरों को सहारा देगा। भाग्य का साथ मिलने की संभावना रहेगी और किसी बड़े की समझ उपयोगी लगेगी। नौकरी में वरिष्ठों की बात तथा अपने सम्मान का प्रश्न ध्यान खींचेगा। वृश्चिक राशि के बारहवें भाव में मार्गी सूर्य अधिकार और आत्मसम्मान को केंद्र में रखेगा। काम की चर्चा में अपने योगदान को लेकर संवेदनशीलता रहेगी। विद्यार्थी पढ़ने बैठेंगे, पर मन बीच में दूसरी बात पकड़ लेगा। चेतावनी साफ है, ध्यान टूटने से तैयारी का समय खिंच सकता है। पढ़ाई के लिए आज एक छोटा और स्पष्ट लक्ष्य रखें।
आज का धनु आर्थिक राशिफल
अप्रत्याशित स्रोत से धन मिलने के योग हैं। कोई ऐसी आर्थिक संभावना सामने आ सकती है, जिसका आप रोज के हिसाब में उल्लेख नहीं करते। संपत्ति खरीदने का विचार चल रहा है तो दिन लाभकारी सौदे के अनुकूल है। घर या भूखंड को लेकर चर्चा आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। रकम का फैसला बड़ा होने से आपकी दिलचस्पी भी गंभीर रहेगी। जीवनसाथी की राय से योजना को समझने में सहारा मिलेगा। आज घरेलू जरूरत और भविष्य की सुविधा एक ही बातचीत में जुड़ेंगी। आर्थिक अवसर अच्छा लगने पर भी अपनी भुगतान क्षमता को सामने रखकर फैसला करें।
आज का धनु लव राशिफल
घर में अपनापन रहेगा और परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा मजबूत होगी। माता की बात सुनना अच्छा लगेगा। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के चौथे भाव में रहेगा। इससे घर का आराम और परिवार की शाम आपको अपनी ओर खींचेगी। जीवनसाथी का सहयोग अलग-अलग जिम्मेदारियों में महसूस होगा। रोजमर्रा के फैसलों पर बातचीत में तालमेल रहेगा और अपनी चिंता साझा करना आसान होगा। परिवार के साथ बैठने पर काम की भागदौड़ का असर कुछ कम लगेगा। आज किसी बड़े आयोजन से अधिक साथ बैठकर हुई साधारण बातचीत खुशी देगी। शाम का कुछ समय घर के लिए अलग रखें।
अगर आप धन से जुड़ी परेशानियों से घिरे हुए हैं और उपाय खोज रहे हैं, तो एक क्लिक में करें पंडित जी से बातें, दिखाएं अपनी जन्मपत्रिका और पूछे मन के सभी सवाल
आज का धनु स्वास्थ्य राशिफल
घर का सुकून मन को आराम देगा। दिन की खुशी के बीच भी ध्यान बंटने की स्थिति रह सकती है। काम करते समय घर की बात याद आएगी और घर पर बैठकर अधूरी पढ़ाई का विचार लौटेगा। सेहत में किसी खास बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है। मानसिक विश्राम के लिए परिचित माहौल अच्छा लगेगा। परिवार के साथ सहज समय बिताने से मन का खिंचाव कम महसूस होगा। आज आराम की इच्छा काम से लौटने के बाद अधिक स्पष्ट होगी। अपनी सामान्य दिनचर्या में नींद और विश्राम के लिए तय जगह बनाए रखें।
शुभ अंक
२
शुभ रंग
सफेद
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४५ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
घर या भूखंड की योजना पर जीवनसाथी के साथ उपलब्ध रकम की सीधी चर्चा करें।
क्या न करें
वरिष्ठ की किसी कामकाजी टिप्पणी को तुरंत अपने सम्मान से जोड़कर जवाब न दें।
कल का राशिफल
कल तनाव हल्का होगा और परिवार के साथ आनंद रहेगा। माता से संबंध मधुर होंगे। वाहन खरीदने या माता-पिता से धन मिलने की संभावना है। बचत बढ़ाने के लिए समय अनुकूल है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र