आज का धनु राशिफल (19 अक्टूबर 2026): खरीदारी का फैसला उत्साह में न करें, खर्च से पहले हिसाब देखें
Dhanu Rashifal Today in Hindi: आज धनु राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से चुनौतियां आएंगी या नहीं। जानें आज धनु राशि का लव, करियर, सेहत और आर्थिक राशिफल।
अपनी बात रखने का उत्साह रहेगा, लेकिन शब्दों का असर समझना भी जरूरी होगा। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन मकर राशि के दूसरे भाव में रहेगा। परिवार, रोजमर्रा के पैसे और बोलचाल दिन की मुख्य कहानी रहेंगे। सुबह किसी घरेलू जरूरत पर चर्चा हो तो पहले खर्च और फिर पसंद की बात करें। इससे बातचीत व्यावहारिक रहेगी। अपनी क्षमता दिखाने के लिए सामान्य काम को अनावश्यक चुनौती में न बदलें। शनि मीन राशि के चौथे भाव में हैं। उनका प्रभाव घर में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी बताता है, इसलिए इस्तेमाल के बाद चीजें अपनी जगह रखना और साझा जगह खाली छोड़ना छोटी लेकिन उपयोगी पहल होगी। दोपहर में आसपास जाने का काम निकले तो कई जरूरी काम एक ही चक्कर में जोड़ सकते हैं। शाम को परिवार के बीच पुरानी नाराजगी उठाने से पहले देखें कि सबके पास सुनने का समय है या नहीं। किसी खरीद का फैसला केवल उत्साह में न करें। थोड़ी जानकारी जुटाकर लिया गया साधारण फैसला भी दिन को काफी सहज बना सकता है।
धनु राशि प्रेम और रिश्ते
करीबी संबंधों में लहजा बात के विषय से ज्यादा असर डाल सकता है। साथी के किसी सुझाव में कमी दिखे तो तुरंत उसे खारिज न करें। पहले पूछें कि वह किस जरूरत को पूरा करना चाहता है। खर्च या परिवार के मामले में मतभेद हो तो चर्चा को एक मुद्दे तक सीमित रखें। पुरानी शिकायतें जोड़ने से हल दूर जा सकता है। अकेले पाठक किसी नए परिचय में अपने विचार रखें, लेकिन हर असहमति को मेल न होने का संकेत न मानें। परिवार के किसी सदस्य की बात चुभे तो उत्तर देने से पहले थोड़ा विराम लें। शाम को साथ बैठकर साधारण योजना बनाना अपनापन बढ़ाने में मदद कर सकता है।
धनु राशि शिक्षा और करियर
अपनी पहल दिखाने का अच्छा तरीका अधूरा काम पूरा करके देना होगा। राहु कुंभ राशि के तीसरे भाव में और केतु सिंह राशि के नौवें भाव में हैं। इनके प्रभाव में नया तरीका तुरंत आजमाने की इच्छा और स्थापित प्रक्रिया को छोड़ने के बीच चुनाव करते समय पहले छोटा नमूना बनाकर उसकी उपयोगिता जांचें। ऑफिस में कोई अलग सुझाव रखें तो बताएं कि उससे समय या मेहनत कहां बचेगी। केवल आत्मविश्वास से हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो जानकारी नहीं है, उसे जांचने का समय मांगें। विद्यार्थियों को याद किए उत्तर बोलकर दोहराने से अपनी तैयारी समझने में मदद मिल सकती है। जरूरी नोट्स साथ रखें। किसी चर्चा में सुनी बात को अंतिम तथ्य मानने से बचें।
धनु राशि धन और वित्त
पैसों का हिसाब साधारण लग सकता है, फिर भी छोटी शर्तें ध्यान मांगेंगी। गुरु कर्क राशि के आठवें भाव में हैं। उनका प्रभाव साझा रकम में विवेक रखने को कहता है, इसलिए संयुक्त बिल में शुल्क, रिफंड और बाकी रकम अलग करके देखें। वाहन या महंगी उपयोगी चीज खरीदने का विचार हो तो कुल खर्च की तुलना करें। फैसला आगे रखने से जरूरी जानकारी जुटाने का समय मिल सकता है। किसी की आर्थिक मदद करते समय अपनी नियमित जरूरतों की रकम अलग रखें। उधार लौटाने की तारीख बातचीत के बाद लिख लेना गलतफहमी घटा सकता है।
धनु राशि स्वास्थ्य और कल्याण
दिन की भागदौड़ में भोजन की नियमितता बिगड़ने न दें। बाहर जाने का काम हो तो खाने और पानी की व्यवस्था पहले सोचें। सामान्य थकान में भी खुद को लगातार साबित करने का दबाव न बनाएं। हल्की सैर या कुछ देर शांत बैठना उपयोगी हो सकता है। बहस के तुरंत बाद फोन पर दूसरी कठिन बातचीत शुरू न करें। मन को संभलने का थोड़ा समय दें। देर शाम भारी काम जोड़ने के बजाय जरूरी काम समेटें। सोने से पहले खर्च या विवाद की लंबी चर्चा टालना बेहतर रहेगा।
आज की सलाह:
बात कहने से पहले जरूरत समझें, खर्च करने से पहले हिसाब देखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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