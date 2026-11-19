Dhanu rashifal today: आज धनु राशि वालों की पहल और फोन पर बातचीत अच्छी रहेगी। काम का दबाव बढ़ने की संभावना है और पड़ोस के समारोह में शामिल होने के योग हैं। पढ़ें आज का धनु राशि का विस्तृत राशिफल।

भाई-बहन से फोन पर बातचीत अच्छी होगी और अपनी ओर से बात शुरू करने में सहजता रहेगी। छोटी यात्रा भी अपने उद्देश्य के लिहाज से अनुकूल रहेगी। दूसरी ओर काम का भारी दबाव मन में तनाव और बेचैनी बढ़ा सकता है। दफ्तर के बीच घर का कोई लंबा खिंचता काम याद आएगा। मीन राशि के चौथे भाव में वक्री शनि घरेलू माहौल को भारी रखेगा और माता की जरूरत सामने लाएगा। घर की जिम्मेदारी पूरी करने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है। मन कुछ देर आराम मांगेगा। लोगों से मेलजोल दिन में हल्कापन लाएगा। किसी नए व्यक्ति से दोस्ती होने की संभावना है। पुराने मित्र से मुलाकात के योग भी हैं। पड़ोसियों से बातचीत में अपनापन बढ़ेगा और आसपास के लोगों के बीच रहना अच्छा लगेगा।

आज का धनु करियर राशिफल काम की मात्रा आज आपकी सहज गति से अधिक लग सकती है। एक जिम्मेदारी पर ध्यान देते समय अगला काम याद आएगा। फिर भी अपनी तरफ से पहल करने का उत्साह रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के तीसरे भाव में रहेगा और प्रयास के साथ फोन पर संवाद को सहारा देगा। दफ्तर में किसी विषय पर बात शुरू करना आसान होगा। बातचीत अच्छी होगी, हालांकि काम पूरा होने की गति पर दबाव बना रह सकता है। विद्यार्थियों का ध्यान घरेलू जरूरतों और पढ़ाई के बीच बंटेगा। अपनी उलझन किसी से कहने में सहजता रहेगी। सबसे अधिक ध्यान मांगने वाले काम के लिए अलग समय रखें। आज प्रगति का भरोसा अपने प्रयास पर रहेगा और लंबित काम मन में जगह बनाए रखेंगे।

आज का धनु मनी राशिफल आर्थिक सोच में घर की जिम्मेदारियां प्रमुख रहेंगी। किसी खिंचते घरेलू काम में कितना समय और साधन लगेंगे, यह सवाल सामने होगा। आज बड़े लाभ या अचानक कमाई का स्पष्ट वादा नहीं है। अपने नियमित काम और उससे जुड़ी जरूरतों पर ध्यान रहेगा। बाहर मिलने-जुलने का कार्यक्रम बना तो उसके साथ खर्च की बात भी उठेगी। नया परिचय अच्छा लगेगा, पर उससे आर्थिक नतीजा मिलने का संकेत नहीं है। काम का दबाव किसी लंबी चर्चा को जल्दी खत्म करने की इच्छा बढ़ाएगा। रकम से जुड़े फैसले के लिए थोड़ी फुरसत चुनें। दिन का आर्थिक पक्ष सामान्य जरूरतों के आसपास रहेगा और घर के अधूरे काम का विचार बार-बार लौटेगा। अपनी क्षमता को लेकर मन गंभीर रहेगा।

आज का धनु लव राशिफल पड़ोसियों के साथ संबंध अधिक मधुर होंगे। रोज मिलने वाले व्यक्ति से बातचीत आज कुछ आगे बढ़ेगी। किसी पड़ोसी के घर समारोह में शामिल होने के योग हैं। वहां नया परिचय दोस्ती का रूप ले सकता है। पुराने मित्र से सामना होने की संभावना भी है और पुरानी बातों का जिक्र अच्छा लगेगा। घर में माता की जरूरत पर बातचीत गंभीर होगी। सिंह राशि के नौवें भाव में मार्गी मंगल जोश के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट देगा। अपनी राय पर जोर देने की इच्छा रहेगी। उत्तर देने से पहले सामने वाले की पूरी बात सुन लें। भाई-बहन के साथ संवाद सहज होगा और आपकी पहल रिश्ते में गर्मजोशी रखेगी। दिन में सामाजिक अपनापन और घरेलू जिम्मेदारी दोनों मौजूद रहेंगे।

आज का धनु सेहत राशिफल काम का दबाव थकावट और बेचैनी के रूप में महसूस होने की संभावना है। आराम करने बैठेंगे तो अधूरे काम का विचार लौटेगा। घर का भारी माहौल मन को शांत समय की जरूरत महसूस कराएगा। बाहर मिलने-जुलने का उत्साह रहेगा, फिर भी अपनी क्षमता का खयाल प्रमुख होगा। आज भोजन के लिए घर का खाना चुनें। सड़क पर स्पष्ट सावधानी रखें, जल्दबाजी में वाहन न चलाएं। छोटी यात्रा के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन रास्ते में पूरा ध्यान रखना होगा। किसी खास बीमारी या अनिष्ट का संकेत नहीं दिया जा रहा है। दिन के अंत में हलचल से दूर बैठने की इच्छा होगी। आराम का अवसर मिलने पर मन काम की सूची से कुछ देर अलग होना चाहेगा।

शुभ अंक १

शुभ रंग लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें किसी पुराने मित्र से छोटी फोन बातचीत करें।

क्या न करें थकान के समय अपने ऊपर नया काम न जोड़ें।