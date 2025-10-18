धनु राशिफल 18 अक्टूबर: आज होगा धन का आगमन, आपकी कोई बात लवर को कर सकती है नाराज

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Rashifal 18 October 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 18 अक्टूबर 2025: आज धनु राशि वालों को अपने लवर को ज्यादा समय देना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप बेस्ट प्रोफेशनल रिजल्ट दें। धन लाभ के लिए शेयर मार्केट में निवेश की इजाजत है। सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां रहेंगी।

धनु लव राशिफल- आज आपको अपने पार्टनर के साथ बैठते समय अपने शब्दों का प्रयोग सावधानी से करने की जरूरत है। आपकी कोई एक बात लवर को नाराज कर सकती है, जिससे सीरियस परेशानी हो सकती हैं। ईगो से जुड़े मामलों से बचना ही बेहतर है और रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए आपको अपने पार्टनर की कमियों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अविवाहित पुरुष जातक क्लास में, ऑफिस में, ट्रैवल के दौरान या किसी रेस्टोरेंट में किसी स्पेशल से मिलकर खुश होंगे। अच्छे भविष्य के लिए आप शादी के बारे में भी सोच सकते हैं।

धनु करियर राशिफल- प्रोफेशनल एटीट्यूड बनाए रखें। इससे करियर में तरक्की मिलेगी। अगर आप टीम लीडर या मैनेजर हैं, तो आपकी कोशिश कामकाज को पटरी पर लाएंगे और इससे कंपनी को अच्छा मुनाफ़ा होगा। कुछ महिलाएं आज एग्जाम देंगी और नई नौकरी के लिए इंटरव्यू भी देंगी। क्लाइंट के साथ आपके अच्छे रिश्ते आपको किसी प्रोजेक्ट में देरी को लेकर होने वाली मीटिंग से बचाएंगे। बिजनेसमैन को पार्टनरशिप में छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।

धनु आर्थिक राशिफल- आज धन का आगमन होगा। इससे आपको शेयर मार्केट में निवेश पर गंभीरता से विचार करने में मदद मिलेगी। आप किसी दोस्त के साथ कोई आर्थिक मामला सुलझाने के लिए आज का दिन चुन सकते हैं। कुछ महिलाओं को नई संपत्ति खरीदने का सौभाग्य मिल सकता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत देती है, तो आप विदेश में वेकेशन बिताने पर भी विचार कर सकते हैं। बिजनेसमैन को धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आज पार्टनरशिप भरोसे लायक नहीं हो सकती है। कुछ बिजनेसमैन टैक्स से जुड़े मामलों को लेकर भी परेशानी में पड़ सकते हैं।

धनु सेहत राशिफल- आज धनु राशि वालों को छोटी-मोटी चोट लग सकती है। खेलते समय आपको सतर्क रहने की जरूरत है और स्पोर्ट्सपर्सन को भी आज अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आपको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से जुड़ी परेशानी हो सकती हैं, इसलिए स्ट्रेस और टेंशन से दूर रहना ही अच्छा है। महिलाओं को स्किन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। आपको कान से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। दिन का दूसरा भाग उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें हर्ट से जुड़ी समस्या रही है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com