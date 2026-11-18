Dhanu rashi rashifal today: धनु राशि वालों आज आत्मविश्वास बढ़ेगा और बड़ा फैसला अधिक मेहनत के लिए प्रेरित करेगा। विद्यार्थियों तथा बच्चों के अच्छे परिणाम के संकेत हैं।

घर में बच्चों की पढ़ाई संतोष देगी, भले आपकी अपनी ऊर्जा कुछ कम रहे। उनके अच्छे प्रदर्शन और अपेक्षित परिणाम मिलने के योग हैं। मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी, फिर भी भीतर का भरोसा बढ़ेगा। कोई बड़ा फैसला पूरे विश्वास से लेने का मन होगा और यही फैसला आपको अधिक मेहनत के लिए प्रेरित करेगा। परिवार के बीच अपनी योजना पर बातचीत होगी। बुधवार को अपनी पहल का साथ मिलेगा। फोन पर जरूरी बात करना सहज रहेगा और छोटी यात्राओं के लिए दिन अच्छा रहेगा। हर समय एक जैसी फुर्ती महसूस नहीं होगी, लेकिन आगे बढ़ने की इच्छा बनी रहेगी। आज आत्मविश्वास और ऊर्जा की चाल अलग रहेगी। मन किसी काम को करने के लिए तैयार होगा, जबकि शरीर आराम का समय मांग सकता है।

आज का धनु करियर राशिफल विद्यार्थियों के लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के अच्छे संकेत हैं। तैयारी में लगा समय उपयोगी साबित होने की संभावना है। पढ़ाई की दिशा साफ रहेगी और उपलब्धि की ओर बढ़ने का भरोसा बनेगा। तुला राशि के ग्यारहवें भाव में बुध बातचीत और संदेशों को काम आगे बढ़ाने का माध्यम बनाएगा। साथ पढ़ने वाले या किसी परिचित से विषय पर चर्चा उपयोगी रहेगी। कारोबार में सौदे से जुड़ी बातचीत के लिए दिन अनुकूल है। आज लिया गया आत्मविश्वास भरा फैसला मेहनत का दायरा बढ़ाएगा। किसी लक्ष्य के लिए अपनी जिम्मेदारी ज्यादा स्पष्ट महसूस होगी। सिंह राशि के नौवें भाव में केतु किसी मान्यता या दूर की योजना से दूरी का भाव देगा। जिस विचार को अब तक बहुत महत्व देते थे, उसके पीछे जाने की इच्छा कम होगी। अपने चुने हुए काम के लिए एक स्पष्ट अगला कदम तय करें।

आज का धनु मनी राशिफल कमाई का आधार अपनी ईमानदार मेहनत रहेगी। जितना काम आगे बढ़ेगा, आर्थिक उम्मीदें उतनी स्पष्ट होंगी। संपर्क और बातचीत उपयोगी रहेंगे, लेकिन रकम की संभावना को अपने वास्तविक प्रयास से जोड़कर देखना होगा। आज किसी लक्ष्य के लिए अधिक मेहनत करने का निर्णय आर्थिक योजना को भी दिशा देगा। छोटी यात्रा या फोन पर हुई चर्चा काम की बात आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है। धन को लेकर मन में उत्सुकता रहेगी, पर आसान लाभ का भरोसा टिकेगा नहीं। सावधान रहें, थकान के समय लिया गया जल्दबाजी का फैसला काम का दबाव बढ़ा सकता है। उपलब्ध समय देखकर ही अतिरिक्त जिम्मेदारी स्वीकार करें।

आज का धनु लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध रोज की तरह सामान्य रहेंगे। घरेलू बातचीत में परिचित विषय रहेंगे और दिनचर्या अपनी लय में चलेगी। बच्चों की पढ़ाई या प्रदर्शन की बात घर का सुखद हिस्सा होगी। उनके प्रयासों को देखकर संतोष होगा। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के तीसरे भाव में रहेगा। इससे पहल करने का मन होगा और भाई-बहनों से बातचीत सहज रहेगी। कोई जरूरी फोन करना आज टलता नहीं रहेगा। छोटी दूरी की यात्रा में भी संवाद अच्छा रहेगा। मन की बेचैनी के बावजूद अपनों से बात करने का भरोसा बना रहेगा। परिवार में अपनी योजना साझा करते समय आप अधिक स्पष्ट रहेंगे। बच्चों की किसी उपलब्धि पर उनके साथ बैठकर खुशी बांटें।

आज का धनु स्वास्थ्य राशिफल ऊर्जा कुछ कम रहने की संभावना है और मन थोड़ा बेचैन रहेगा। इसके साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसलिए अपनी क्षमता से ज्यादा काम लेने का मन हो सकता है। काम की इच्छा और शरीर की गति में फर्क महसूस होगा। दिन का कोई हिस्सा सक्रिय बीतेगा तो उसके बाद आराम अच्छा लगेगा। फोन और छोटी यात्राओं में व्यस्तता बढ़ने पर थकान का एहसास अधिक हो सकता है। आज सेहत के मामले में अपनी वास्तविक स्थिति पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। बड़े फैसले से मिला उत्साह बना रहेगा, लेकिन काम के बीच विश्राम का छोटा अंतर रखें।

शुभ अंक ९

शुभ रंग लाल

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५९ से ०५:५२ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें जिस काम को आगे बढ़ाना है, उससे जुड़ा जरूरी फोन आज करें।

क्या न करें कम ऊर्जा महसूस होने पर लगातार अतिरिक्त काम अपने ऊपर न लें।