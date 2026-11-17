Dhanu rashi rashifal today: धनु राशि वालों के मेहनत से कमाई के योग हैं। छोटे भाई या बहन का साथ भरोसा बढ़ाएगा और बच्चों के बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। पढ़ें 17 नवंबर का धनु राशिफल।

काम ज्यादा रहेगा और कमाई का रास्ता आपकी मेहनत से ही खुलेगा। इसी दबाव के कारण मन में तनाव और बेचैनी रहेगी। छोटे भाई या बहन का साथ आत्मविश्वास बढ़ाएगा। किसी फैसले में हिम्मत दिखाएंगे और उसे आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे। कुंभ राशि के तीसरे भाव में राहु नई कोशिश की तीव्र इच्छा जगाएगा, साथ ही अचानक किसी विषय में रुचि और बेचैनी देगा। दिन का मुख्य भरोसा अपने प्रयास पर रहेगा। परिवार में बात होगी तो अपने निर्णय को लेकर मन कुछ स्थिर होगा। काम की गति हर समय एक जैसी महसूस नहीं होगी, मगर जुटे रहने के लिए भीतर साहस रहेगा।

आज का धनु करियर राशिफल आज काम को लेकर लिया गया साहसी फैसला आपको अधिक मेहनत की ओर ले जाएगा। दफ्तर में अपनी जिम्मेदारी निभाते समय आत्मसम्मान का विषय मन में रहेगा। वृश्चिक राशि के बारहवें भाव में मार्गी सूर्य वरिष्ठों और अधिकार से जुड़े सवाल सामने लाएगा। किसी बात को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति होगी। बातचीत में सम्मान का स्वर महत्वपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों के लिए लगातार अभ्यास का दिन है। बच्चों के प्रदर्शन में सुधार के योग हैं और मनचाहा परिणाम मिलने की संभावना है। मेहनत का फल तत्काल देखने की इच्छा बेचैनी बढ़ाएगी। आज एक बार तय किए काम को पर्याप्त समय दें, तभी प्रगति का आकलन उपयोगी रहेगा।

आज का धनु वित्त राशिफल धन आने की संभावना अपने परिश्रम से जुड़ी है। जिस काम में समय और ध्यान लगाया जाएगा, कमाई का अवसर भी उसी ओर रहेगा। अचानक लाभ की उम्मीद आज के संकेतों का केंद्र नहीं है। दिन की शुरुआत में परिवार के खर्च और खानपान पर ध्यान रहेगा। किस जरूरत पर रकम लगानी है, इस पर बातचीत होगी। आर्थिक जिम्मेदारी का बोझ मन को कुछ व्यस्त रखेगा। काम में अधिक मेहनत के बाद उसका प्रतिफल देखने की इच्छा भी मजबूत होगी। ध्यान रखें, कमाई की अधीरता में जल्द नतीजे का वादा स्वीकार करना उलझन बढ़ा सकता है। अपने उपलब्ध काम और उससे जुड़ी वास्तविक आमदनी पर नजर रखें।

आज का धनु लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रूप से अच्छे रहेंगे। काम की व्यस्तता के बीच घर में बातचीत का सहारा मिलेगा। छोटे भाई या बहन की मदद से अपने फैसले पर भरोसा बढ़ेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के दूसरे भाव में रहेगा और दोपहर के बाद कुंभ राशि के तीसरे भाव में आएगा। पहले परिवार और बोलचाल केंद्र में रहेंगे, फिर पहल आसान होगी। फोन पर बातचीत अच्छी रहेगी और छोटे सफर के लिए दिन अनुकूल होगा। बच्चों की पढ़ाई या प्रदर्शन से जुड़ी बात घर में प्रमुख रहेगी। उनकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना परिवार में उत्साह रखेगी। अपने व्यस्त दिन की बात जीवनसाथी को सीधे शब्दों में बताएं।

स्वास्थ्य राशिफल टुडे धनु राशि मेहनत के कारण आज तनाव और बेचैनी साफ महसूस होगी। मन आगे का काम सोचता रहेगा और आराम के समय भी अधूरे काम याद आएंगे। ऊर्जा का इस्तेमाल लगातार होने से थकान की संभावना है। किसी नए प्रयास के उत्साह में दिन की पूरी क्षमता एक साथ लगा देने का मन होगा। सेहत को लेकर संकेत किसी विशेष बीमारी का दावा नहीं करते। आज अपनी गति संभालना और काम के बीच ठहराव रखना उपयोगी रहेगा। परिवार की बातचीत से भावनात्मक सहारा मिलेगा, लेकिन काम की चिंता पूरी तरह पीछे नहीं जाएगी। व्यस्त हिस्सों के बीच थोड़ी देर बैठकर आराम करें। दिन में आत्मविश्वास और बेचैनी दोनों साथ महसूस होंगे।

शुभ अंक २

शुभ रंग सफेद

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें अपने फैसले की अगली स्पष्ट जिम्मेदारी तय करें और उसी पर काम शुरू करें।

क्या न करें एक नई रुचि आते ही आज का अधूरा काम न छोड़ें।