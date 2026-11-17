धनु राशिफल (17 नवंबर 2026): राहु नई कोशिश की तीव्र इच्छा जगाएगा, मेहनत से खुलेगा कमाई का रास्ता
Dhanu rashi rashifal today: धनु राशि वालों के मेहनत से कमाई के योग हैं। छोटे भाई या बहन का साथ भरोसा बढ़ाएगा और बच्चों के बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। पढ़ें 17 नवंबर का धनु राशिफल।
काम ज्यादा रहेगा और कमाई का रास्ता आपकी मेहनत से ही खुलेगा। इसी दबाव के कारण मन में तनाव और बेचैनी रहेगी। छोटे भाई या बहन का साथ आत्मविश्वास बढ़ाएगा। किसी फैसले में हिम्मत दिखाएंगे और उसे आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे। कुंभ राशि के तीसरे भाव में राहु नई कोशिश की तीव्र इच्छा जगाएगा, साथ ही अचानक किसी विषय में रुचि और बेचैनी देगा। दिन का मुख्य भरोसा अपने प्रयास पर रहेगा। परिवार में बात होगी तो अपने निर्णय को लेकर मन कुछ स्थिर होगा। काम की गति हर समय एक जैसी महसूस नहीं होगी, मगर जुटे रहने के लिए भीतर साहस रहेगा।
आज का धनु करियर राशिफल
आज काम को लेकर लिया गया साहसी फैसला आपको अधिक मेहनत की ओर ले जाएगा। दफ्तर में अपनी जिम्मेदारी निभाते समय आत्मसम्मान का विषय मन में रहेगा। वृश्चिक राशि के बारहवें भाव में मार्गी सूर्य वरिष्ठों और अधिकार से जुड़े सवाल सामने लाएगा। किसी बात को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति होगी। बातचीत में सम्मान का स्वर महत्वपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों के लिए लगातार अभ्यास का दिन है। बच्चों के प्रदर्शन में सुधार के योग हैं और मनचाहा परिणाम मिलने की संभावना है। मेहनत का फल तत्काल देखने की इच्छा बेचैनी बढ़ाएगी। आज एक बार तय किए काम को पर्याप्त समय दें, तभी प्रगति का आकलन उपयोगी रहेगा।
आज का धनु वित्त राशिफल
धन आने की संभावना अपने परिश्रम से जुड़ी है। जिस काम में समय और ध्यान लगाया जाएगा, कमाई का अवसर भी उसी ओर रहेगा। अचानक लाभ की उम्मीद आज के संकेतों का केंद्र नहीं है। दिन की शुरुआत में परिवार के खर्च और खानपान पर ध्यान रहेगा। किस जरूरत पर रकम लगानी है, इस पर बातचीत होगी। आर्थिक जिम्मेदारी का बोझ मन को कुछ व्यस्त रखेगा। काम में अधिक मेहनत के बाद उसका प्रतिफल देखने की इच्छा भी मजबूत होगी। ध्यान रखें, कमाई की अधीरता में जल्द नतीजे का वादा स्वीकार करना उलझन बढ़ा सकता है। अपने उपलब्ध काम और उससे जुड़ी वास्तविक आमदनी पर नजर रखें।
आज का धनु लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रूप से अच्छे रहेंगे। काम की व्यस्तता के बीच घर में बातचीत का सहारा मिलेगा। छोटे भाई या बहन की मदद से अपने फैसले पर भरोसा बढ़ेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के दूसरे भाव में रहेगा और दोपहर के बाद कुंभ राशि के तीसरे भाव में आएगा। पहले परिवार और बोलचाल केंद्र में रहेंगे, फिर पहल आसान होगी। फोन पर बातचीत अच्छी रहेगी और छोटे सफर के लिए दिन अनुकूल होगा। बच्चों की पढ़ाई या प्रदर्शन से जुड़ी बात घर में प्रमुख रहेगी। उनकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना परिवार में उत्साह रखेगी। अपने व्यस्त दिन की बात जीवनसाथी को सीधे शब्दों में बताएं।
स्वास्थ्य राशिफल टुडे धनु राशि
मेहनत के कारण आज तनाव और बेचैनी साफ महसूस होगी। मन आगे का काम सोचता रहेगा और आराम के समय भी अधूरे काम याद आएंगे। ऊर्जा का इस्तेमाल लगातार होने से थकान की संभावना है। किसी नए प्रयास के उत्साह में दिन की पूरी क्षमता एक साथ लगा देने का मन होगा। सेहत को लेकर संकेत किसी विशेष बीमारी का दावा नहीं करते। आज अपनी गति संभालना और काम के बीच ठहराव रखना उपयोगी रहेगा। परिवार की बातचीत से भावनात्मक सहारा मिलेगा, लेकिन काम की चिंता पूरी तरह पीछे नहीं जाएगी। व्यस्त हिस्सों के बीच थोड़ी देर बैठकर आराम करें। दिन में आत्मविश्वास और बेचैनी दोनों साथ महसूस होंगे।
शुभ अंक
२
शुभ रंग
सफेद
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
अपने फैसले की अगली स्पष्ट जिम्मेदारी तय करें और उसी पर काम शुरू करें।
क्या न करें
एक नई रुचि आते ही आज का अधूरा काम न छोड़ें।
कल का राशिफल
ऊर्जा कम और बेचैनी रहेगी, फिर भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। बड़ा फैसला मेहनत बढ़ाएगा। कमाई परिश्रम से होगी। जीवनसाथी से संबंध सामान्य रहेंगे और पढ़ाई में अपेक्षित परिणाम मिलने के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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