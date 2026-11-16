आज का धनु राशिफल (16 नवंबर): जीवनसाथी के साथ तीखी बहस से तनाव रहेगा, मिलेगा भाग्य का साथ

Dhanu rashi rashifal today: धनु राशि वालों के लिए आज साहस बढ़ेगा और अलग कोशिश का मन होगा। अनुभवी व्यक्ति की बात काम आएगी, जबकि रिश्ते और सेहत सावधानी मांगेंगे। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल।

मन में हिम्मत रहेगी और सामान्य काम से आगे कुछ अलग करने की इच्छा होगी। किसी चुनौती को देखकर पीछे हटने का भाव कम रहेगा। असाधारण लगने वाली कोशिश में हाथ आजमाने की संभावना है। छोटा सफर भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति औसत रहेगी, इसलिए दिन का उत्साह पैसों की बड़ी उपलब्धि से जुड़ा नहीं होगा। जीवनसाथी के साथ तीखी बहस से तनाव रहेगा। वाहन खरीदने की योजना फिलहाल टालना ठीक रहेगा। सिंह राशि के नौवें भाव में मार्गी गुरु मार्गदर्शन और यात्रा से जुड़े कामों को सहारा देगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की बात उपयोगी होगी और भाग्य का साथ मिलने के योग हैं। आज हिम्मत के साथ सही दिशा मिलने की संभावना भी बनी रहेगी।

करियर और शिक्षा धनु राशि काम में कुछ अलग करने की इच्छा आपकी कोशिशों का मुख्य आधार होगी। जिस विषय को कठिन मानते आए हैं, उसे आज हाथ लगाने का साहस रहेगा। इससे परिणाम तुरंत तय नहीं होंगे, लेकिन प्रयास शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। पढ़ाई में मार्गदर्शन काम आएगा। किसी शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से विषय पर बातचीत आपकी सोच को दिशा देगी। छोटे सफर की संभावना काम या सीखने की योजना के बीच जगह ले सकती है। सिंह राशि के नौवें भाव में मार्गी मंगल उत्साह के साथ जल्दी चिढ़ने का भाव भी देगा। अपनी बात सही साबित करने की बेचैनी महसूस होगी। किसी कठिन काम का दायरा शुरू में ही स्पष्ट कर लें। आज चुनौती स्वीकार करने का मन बना रहेगा।

आज का धनु आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में दिन औसत रहेगा। खर्च और परिवार की जरूरतें सामने रहेंगी, लेकिन बड़ी आर्थिक छलांग का संकेत नहीं है। वाहन खरीदने का विचार चल रहा है तो उसे आगे के लिए टालना उचित होगा। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के दूसरे भाव में रहेगा। इससे धन के साथ परिवार की बातचीत और खानपान पर ध्यान रहेगा। घर में किस जरूरत पर पैसा लगेगा, इस पर चर्चा होगी। अपनी सुविधा और परिवार की अपेक्षा दोनों सामने आएंगी। चेतावनी यह है कि आज का बढ़ा हुआ साहस बड़ी खरीद के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा। वाहन की खरीद आज रोक दें। उपलब्ध रकम को लेकर स्थिति सामान्य रहने की संभावना है।

आज का धनु लव राशिफल जीवनसाथी के साथ गरम बहस रिश्ते में तनाव रखेगी। अपनी बात पर अड़े रहने का मन होगा और बातचीत जल्दी तीखी होगी। आज घर की चर्चा भावनात्मक रूप से अधिक असर करेगी। परिवार के सामने कही गई बात भी मन में देर तक रहेगी। यह दिन रिश्ते में हल्कापन लेकर नहीं आएगा, इसलिए हर विषय को तुरंत सुलझा लेने की इच्छा उलझन बढ़ाएगी। खानपान या घरेलू खर्च की चर्चा भी दिन का हिस्सा होगी, हालांकि बहस का कोई एक तय कारण नहीं बताया जा सकता। आवाज ऊंची होने लगे तो बातचीत कुछ देर रोक दें। परिवार के बीच अपनी बात कहने की इच्छा मजबूत रहेगी और सुने जाने की अपेक्षा भी अधिक होगी।

आज का धनु स्वास्थ्य राशिफल सेहत को लेकर सावधानी की जरूरत रहेगी। उत्साह ऊंचा होने के कारण अपनी क्षमता से ज्यादा काम उठाने की इच्छा होगी। आज स्वास्थ्य के पक्ष में ढील देने का संकेत नहीं है। छोटे सफर और अलग तरह की कोशिश के बीच आराम का समय कम पड़ने की संभावना है। खानपान भी आपके ध्यान का विषय रहेगा। मन की गर्मी और चिड़चिड़ाहट से दिन थकाने वाला महसूस हो सकता है। अपनी सामान्य दिनचर्या को बनाए रखें। स्वास्थ्य के बारे में अनुमान लगाकर किसी परेशानी को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। दिन का साहस बना रहेगा, पर शरीर को लेकर सतर्क रहना अधिक उपयोगी होगा। शाम तक मानसिक उत्तेजना का असर महसूस होने की संभावना है।

शुभ अंक १

शुभ रंग लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें किसी कठिन कोशिश से पहले अनुभवी व्यक्ति से अपनी योजना पर बात करें।

क्या न करें आज वाहन खरीदने का अंतिम फैसला न लें।