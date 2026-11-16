आज का धनु राशिफल (16 नवंबर): जीवनसाथी के साथ तीखी बहस से तनाव रहेगा, मिलेगा भाग्य का साथ
Dhanu rashi rashifal today: धनु राशि वालों के लिए आज साहस बढ़ेगा और अलग कोशिश का मन होगा। अनुभवी व्यक्ति की बात काम आएगी, जबकि रिश्ते और सेहत सावधानी मांगेंगे। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल।
मन में हिम्मत रहेगी और सामान्य काम से आगे कुछ अलग करने की इच्छा होगी। किसी चुनौती को देखकर पीछे हटने का भाव कम रहेगा। असाधारण लगने वाली कोशिश में हाथ आजमाने की संभावना है। छोटा सफर भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति औसत रहेगी, इसलिए दिन का उत्साह पैसों की बड़ी उपलब्धि से जुड़ा नहीं होगा। जीवनसाथी के साथ तीखी बहस से तनाव रहेगा। वाहन खरीदने की योजना फिलहाल टालना ठीक रहेगा। सिंह राशि के नौवें भाव में मार्गी गुरु मार्गदर्शन और यात्रा से जुड़े कामों को सहारा देगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की बात उपयोगी होगी और भाग्य का साथ मिलने के योग हैं। आज हिम्मत के साथ सही दिशा मिलने की संभावना भी बनी रहेगी।
करियर और शिक्षा धनु राशि
काम में कुछ अलग करने की इच्छा आपकी कोशिशों का मुख्य आधार होगी। जिस विषय को कठिन मानते आए हैं, उसे आज हाथ लगाने का साहस रहेगा। इससे परिणाम तुरंत तय नहीं होंगे, लेकिन प्रयास शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। पढ़ाई में मार्गदर्शन काम आएगा। किसी शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से विषय पर बातचीत आपकी सोच को दिशा देगी। छोटे सफर की संभावना काम या सीखने की योजना के बीच जगह ले सकती है। सिंह राशि के नौवें भाव में मार्गी मंगल उत्साह के साथ जल्दी चिढ़ने का भाव भी देगा। अपनी बात सही साबित करने की बेचैनी महसूस होगी। किसी कठिन काम का दायरा शुरू में ही स्पष्ट कर लें। आज चुनौती स्वीकार करने का मन बना रहेगा।
आज का धनु आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन औसत रहेगा। खर्च और परिवार की जरूरतें सामने रहेंगी, लेकिन बड़ी आर्थिक छलांग का संकेत नहीं है। वाहन खरीदने का विचार चल रहा है तो उसे आगे के लिए टालना उचित होगा। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के दूसरे भाव में रहेगा। इससे धन के साथ परिवार की बातचीत और खानपान पर ध्यान रहेगा। घर में किस जरूरत पर पैसा लगेगा, इस पर चर्चा होगी। अपनी सुविधा और परिवार की अपेक्षा दोनों सामने आएंगी। चेतावनी यह है कि आज का बढ़ा हुआ साहस बड़ी खरीद के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा। वाहन की खरीद आज रोक दें। उपलब्ध रकम को लेकर स्थिति सामान्य रहने की संभावना है।
आज का धनु लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ गरम बहस रिश्ते में तनाव रखेगी। अपनी बात पर अड़े रहने का मन होगा और बातचीत जल्दी तीखी होगी। आज घर की चर्चा भावनात्मक रूप से अधिक असर करेगी। परिवार के सामने कही गई बात भी मन में देर तक रहेगी। यह दिन रिश्ते में हल्कापन लेकर नहीं आएगा, इसलिए हर विषय को तुरंत सुलझा लेने की इच्छा उलझन बढ़ाएगी। खानपान या घरेलू खर्च की चर्चा भी दिन का हिस्सा होगी, हालांकि बहस का कोई एक तय कारण नहीं बताया जा सकता। आवाज ऊंची होने लगे तो बातचीत कुछ देर रोक दें। परिवार के बीच अपनी बात कहने की इच्छा मजबूत रहेगी और सुने जाने की अपेक्षा भी अधिक होगी।
आज का धनु स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर सावधानी की जरूरत रहेगी। उत्साह ऊंचा होने के कारण अपनी क्षमता से ज्यादा काम उठाने की इच्छा होगी। आज स्वास्थ्य के पक्ष में ढील देने का संकेत नहीं है। छोटे सफर और अलग तरह की कोशिश के बीच आराम का समय कम पड़ने की संभावना है। खानपान भी आपके ध्यान का विषय रहेगा। मन की गर्मी और चिड़चिड़ाहट से दिन थकाने वाला महसूस हो सकता है। अपनी सामान्य दिनचर्या को बनाए रखें। स्वास्थ्य के बारे में अनुमान लगाकर किसी परेशानी को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। दिन का साहस बना रहेगा, पर शरीर को लेकर सतर्क रहना अधिक उपयोगी होगा। शाम तक मानसिक उत्तेजना का असर महसूस होने की संभावना है।
शुभ अंक
१
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
किसी कठिन कोशिश से पहले अनुभवी व्यक्ति से अपनी योजना पर बात करें।
क्या न करें
आज वाहन खरीदने का अंतिम फैसला न लें।
कल का राशिफल
कल मेहनत बढ़ेगी और बेचैनी रहेगी। छोटे भाई-बहन का साथ आत्मविश्वास देगा। कमाई प्रयास से होगी। जीवनसाथी से संबंध अच्छे रहेंगे और बच्चों के बेहतर परिणाम आने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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