धनु राशिफल 16 जुलाई 2026: आज चंद्रमा देगा मन को नई दिशा, अचानक बढ़ सकते हैं खर्च
आज का धनु राशिफल 16 जुलाई 2026: आज धनु राशि वालों को चंद्रमा मन को नई दिशा प्रदान कर सकता है, जबकि पैसों से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पढ़ें आज का धनु राशिफल।
Sagittarius Horoscope Today, आज का धनु राशिफल 16 जुलाई 2026: सुबह का हिस्सा थोड़ा भारी या धीमा महसूस हो सकता है। मन में बिना वजह चिंता, असुरक्षा या काम के अटकने का एहसास आ सकता है। यही समय है जब आपको अपनी ऊर्जा बचाकर चलना चाहिए। हर बाधा को अपने खिलाफ संकेत मानने की जरूरत नहीं है। कई बार दिन की शुरुआत ही ऐसी होती है कि बातें देर से खुलती हैं। साझा जिम्मेदारियां, परिवार के किसी सदस्य की जरूरत, भुगतान, कागजी काम या पुराने अधूरे मुद्दे आपका ध्यान खींच सकते हैं। अगर आप यात्रा पर हैं या वाहन चला रहे हैं, तो जल्दीबाजी बिल्कुल न करें। दिन बढ़ने पर राहत मिलेगी। सोच हल्की होगी। विश्वास वापस आएगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी लग सकती है। शाम तक वही बात, जो सुबह मुश्किल लग रही थी, संभलती दिख सकती है। सूर्य और बुध रिश्तों के क्षेत्र में संवाद मांग रहे हैं, जबकि चंद्रमा बाद में मन को नई दिशा देगा। इसलिए सुबह धैर्य और शाम को स्पष्टता, यही आज का संतुलन है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में मूड का असर साफ दिख सकता है। सुबह छोटी बात भी बड़ी लग सकती है, खासकर अगर पहले से कोई मतभेद चल रहा हो। साथी की बात काटने, ताना देने या अपनी नाराजगी को कठोर शब्दों में रखने से बात बिगड़ सकती है। प्रेम संबंधों में भी यह दिन थोड़ा संवेदनशील है। सामने वाला आपकी चुप्पी को दूरी समझ सकता है। बेहतर यही रहेगा कि अगर मन ठीक नहीं है तो यह साफ कह दें, अनुमान न बनाएं। दिन के बाद के हिस्से में भावनात्मक हल्कापन लौटेगा। तब बातचीत आसान होगी और समझौते का रास्ता भी दिखेगा। जो लोग किसी रिश्ते को लेकर दुविधा में हैं, उन्हें अभी अंतिम फैसला टालना चाहिए। पहले अपने मन का दबाव कम होने दें।
शिक्षा और करियर
काम में रुकावट, देरी या समन्वय की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन यह पूरा दिन खराब होने का संकेत नहीं है। सुबह जरूरी कामों की सूची छोटी रखें। जो काम जोखिम, जांच, हिसाब या दूसरे लोगों की मंजूरी पर टिके हैं, उनमें अतिरिक्त सावधानी रखें। साझेदारी वाले काम में शर्तें दोहराकर समझ लें, क्योंकि बुध वक्री होने से गलतफहमी बढ़ सकती है। नौकरी में काम बढ़ेगा, पर आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। दोपहर के बाद सीखने, सलाह लेने, परीक्षा की तैयारी, आवेदन या इंटरव्यू के लिए समय बेहतर रहेगा। छात्रों को शुरुआत में मन लगाना कठिन लग सकता है, पर विषय को हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे तो गति बनेगी। प्रतियोगिता में उतरे लोगों को आत्मविश्वास और नियमित अभ्यास दोनों साथ रखने होंगे।
धन और वित्त
पैसे के मामलों में बहुत सोच समझकर चलना होगा। जोखिम वाले निवेश या केवल सुनी सुनाई बात पर पैसा लगाना ठीक नहीं। अगर पहले से कोई योजना है, तो भी सीमा तय रखें। कर्ज, किस्त, टैक्स, बीमा या साझा पैसों से जुड़े मामलों को अनदेखा न करें। खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, इसलिए आज बजट लिखकर चलना लाभदायक रहेगा। दिन के बाद के हिस्से में वित्तीय सोच अधिक व्यावहारिक होगी। किसी जानकार से सलाह लेकर छोटे सुधार किए जा सकते हैं।
स्वास्थ्य और कल्याण
मानसिक दबाव शरीर पर असर दिखा सकता है। बेचैनी, थकान या सुस्ती जैसा महसूस हो सकता है। वाहन चलाते समय और सीढ़ी, मशीन या जल्दबाजी वाले काम में ध्यान रखें। लंबा समय एक ही मुद्रा में न बैठें। पानी, हल्का भोजन और शाम की थोड़ी खुली हवा फायदा देगी। नींद का समय बिगाड़ने से अगला दिन भी प्रभावित हो सकता है।
आज की सलाह: कम बोलें, साफ बोलें, और सुबह की उलझन को पूरे दिन की सच्चाई न मानें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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