आज का धनु राशिफल (13 नवंबर): आज राहु किसी नए काम में अचानक रुचि जगाएगा, बेचैनी भी रहेगी
Aaj ka dhanu rashifal: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सम्मान और नए कारोबारी आदेश मिलने के योग हैं। सप्ताह का सबसे अनुकूल दिन रहेगा, फिर भी महत्वपूर्ण फैसलों पर सोचने की जरूरत होगी। आज का धनु राशिफल
समाज के बीच आपके काम की सराहना होने और सम्मान मिलने के योग हैं। आज का दिन इस सप्ताह का सबसे अनुकूल दिन रहेगा। कारोबारियों को अलग अलग स्रोतों से सहजता से नए आदेश मिलने की संभावना है। खुशी की वजहें सामने रहेंगी, फिर भी मन में कुछ उलझन बनी रहेगी। अपनी समझ पर भरोसा कभी मजबूत होगा, कभी किसी और की राय की जरूरत महसूस होगी। कुंभ राशि के तीसरे भाव में राहु प्रयास की भूख बढ़ाएगा और किसी नए काम में अचानक रुचि जगाएगा। इसी के साथ बेचैनी भी रहेगी। आपके सामने अवसर और असमंजस साथ होंगे, इसलिए महत्वपूर्ण फैसले सोचने का समय मांगेंगे।
आज का धनु करियर राशिफल
कारोबार के लिए दिन अनुकूल है। नए काम के आदेश मिलने के योग एक ही संपर्क तक सीमित नहीं रहेंगे। अपने काम की पहुंच कई दिशाओं में महसूस होगी। नौकरी में सामाजिक पहचान और पेशेवर काम के बीच जुड़ाव का अनुभव रहेगा, हालांकि पद या वेतन में किसी खास बदलाव का वादा नहीं है। सिंह राशि के नौवें भाव में मार्गी मंगल जोश बढ़ाएगा और सीखने या आगे की दिशा समझने की बात में गर्मी भी लाएगा। किसी राय पर जल्दी चिढ़ जाने का भाव रहेगा। विद्यार्थियों में कुछ नया समझने का उत्साह होगा, लेकिन निर्णय को लेकर भ्रम बीच में आएगा। पढ़ाई का तरीका चुनते समय एक स्पष्ट लक्ष्य सामने रखें। काम में अवसरों को समझकर लिया गया जोखिम अनुकूल रह सकता है।
आज धनु राशि वालों की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति
नए कारोबारी आदेश आर्थिक अवसर बना सकते हैं। फिर भी अवसर आने और उससे पैसा मिलने के बीच का अंतर आज बना रहेगा। काम से जुड़े सोच समझकर लिए गए जोखिम के लिए दिन अनुकूल है। ऐसी कोशिश का लाभ तभी समझ में आएगा, जब उसका कामकाजी पक्ष आपके लिए स्पष्ट होगा। अपनी क्षमता से ज्यादा भरोसा किसी बाहरी राय पर टिकाने का मन भी होगा। आज की साफ चेतावनी है कि उलझन की हालत में बड़ा आर्थिक फैसला न करें। अच्छी संभावना देखकर खुशी होगी, लेकिन हर प्रस्ताव को एक जैसा लाभकारी मानना ठीक नहीं होगा। आर्थिक बातचीत में आपका उत्साह रहेगा और अंतिम निर्णय से पहले विचार करने की जरूरत भी बनी रहेगी।
आज धनु राशि लव राशिफल
लोगों के बीच सम्मान मिलने की संभावना से मन प्रसन्न रहेगा। किसी सभा या सामान्य मेलजोल में अपनी बात का महत्व महसूस होगा। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के पहले भाव में रहेगा। इससे आपका मन ऊंचा रहेगा और संवेदनशीलता भी बढ़ेगी। आज बातचीत के केंद्र में आपकी अपनी इच्छा और भावनाएं रहेंगी। किसी परिचित की राय को दिल पर लेने का भाव होगा। साथ ही, निर्णय के समय उसी व्यक्ति का सहारा खोजने की इच्छा भी उठेगी। घर में अपनी खुशी साझा करने का मन होगा, लेकिन भीतर की उलझन को शब्द देना थोड़ी देर लेगा। संबंधों में किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। मन की स्थिति साफ शब्दों में कहने से बातचीत सहज रहेगी।
आज धनु राशि स्वास्थ्य राशिफल
उत्साह और मानसिक उलझन का मेल आज आपकी सहजता पर असर डालेगा। एक समय बहुत कुछ करने का मन होगा, फिर उसी निर्णय को लेकर विचार बढ़ेंगे। भावनात्मक संवेदनशीलता के कारण सामान्य बातचीत भी देर तक मन में रहेगी। शरीर के बारे में किसी खास परेशानी या सुधार का पक्का संकेत नहीं है। जोश की अधिकता को पूरे दिन एक जैसी ऊर्जा समझ लेना ठीक नहीं होगा। थोड़ी चिड़चिड़ाहट का अनुभव हो सकता है, खासकर जब कोई आपकी राय से अलग बात रखे। दिन में कुछ देर शांत बैठना उपयोगी रहेगा। खुशी की वजहें मौजूद रहेंगी और उनके बीच अपना मन समझने की जरूरत भी महसूस होगी। आज की अच्छी संभावना के साथ यह भावनात्मक उतार चढ़ाव चलता रहेगा।
शुभ अंक
२
शुभ रंग
सफेद
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए अलग से सोचने का समय निकालें।
क्या न करें
हर नए अवसर पर एक साथ हामी न भरें।
कल का राशिफल
कल पारिवारिक आयोजन से खुशी होगी। आपकी बात लोगों को अच्छी लगेगी। कई दिशाओं से लाभ के योग हैं। खरीदारी टल सकती है। पढ़ाई बेहतर होगी और जीवनसाथी घरेलू काम में सहयोग देगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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