आज का धनु राशिफल (12 नवंबर): उम्मीद के उलट नतीजे मिलने की आशंका, धन को लेकर रहेगा दबाव
Aaj ka dhanu rashifal: धनु राशि वालों को आज खर्च और मन का भारीपन परेशान करेगा। अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन सहारा देगा और प्रेम में साथ बिताना अच्छा लगेगा।
घर में आज मन बुझा रहेगा और खर्च का खयाल चैन कम देगा। यह दिन धैर्य मांगेगा। कई दिशाओं में उम्मीद के उलट नतीजे मिलने की आशंका है, इसलिए काम की धीमी चाल ज्यादा अखरेगी। सुबह कुछ देर अकेले रहने की इच्छा होगी। दिन बढ़ने पर अपने बारे में सोचने का ढंग बदलेगा और मन में उत्साह लौटेगा, फिर भी संवेदनशीलता बनी रहेगी। प्रेम का पक्ष इस भारी दिन में सुखद रहेगा। प्रिय व्यक्ति का साथ अच्छा लगेगा और दोनों के बीच आकर्षण बढ़ेगा। बड़ों की बात से मन को सहारा मिलेगा। सिंह राशि के नौवें भाव में मार्गी गुरु मार्गदर्शन और यात्रा के पक्ष को अनुकूल सहारा देगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की कही बात उलझन समझने में उपयोगी होगी। यात्रा में जल्दबाजी से सावधान रहें।
धनु राशि आज का करियर राशिफल
काम में मनचाही गति मिलने में कठिनाई की आशंका है। जो काम सरल लग रहा था, उसमें अतिरिक्त समय देने की जरूरत महसूस होगी। परिणाम उम्मीद से कमजोर रहने की संभावना है। दफ्तर की बात घर लौटने के बाद भी मन में घूमेगी। अपने काम और अपनी पहचान को लेकर संवेदनशीलता बढ़ेगी। कन्या राशि के दसवें भाव में वक्री और नीच राशि का शुक्र काम के बीच सुख-सुविधा तथा पसंद की चीजों पर खर्च का आकर्षण लाएगा। पेशेवर व्यस्तता के साथ आराम की चाह भी रहेगी। पढ़ाई में किसी अनुभवी शिक्षक का मार्गदर्शन उपयोगी पड़ने के योग हैं। कठिन विषय सामने आने पर मन जल्दी उचटेगा। आज काम की गति संभालने के लिए एक समय में एक जिम्मेदारी पर टिकें। प्रयास जारी रहने पर स्थिति समझने की गुंजाइश रहेगी।
धनु राशि आज का आर्थिक राशिफल
आज खर्च प्रमुख रहेगा। धन को लेकर मन पर दबाव महसूस होगा और सुविधाओं पर खर्च करने की इच्छा भी उठेगी। आय या लाभ के किसी बड़े भरोसे पर दिन टिकाने का संकेत नहीं है। मनचाहे आर्थिक नतीजे मिलने में कठिनाई की आशंका है। घर में किस जरूरत पर अभी पैसा लगाया जाए, यह चर्चा होगी। पसंद की वस्तु देखकर मन कुछ देर उसके आसपास अटका रहेगा। खर्च का असर केवल जेब पर ही नहीं, मन के सुकून पर भी होगा। आज गैरजरूरी खरीद को रोककर उपलब्ध रकम के भीतर रहें। दिन का भाव बदलने पर कोई चीज पहले जितनी आकर्षक नहीं लगेगी। आर्थिक फैसले में थोड़ा ठहराव उपयोगी रहेगा।
धनु राशि आज का लव राशिफल
प्रेम संबंधों में गर्मजोशी रहेगी। प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताने की इच्छा प्रबल होगी और साथ अच्छा लगेगा। दिन की बाकी उलझनों के बीच यह जुड़ाव राहत देगा। बातचीत में अपनापन होगा और एक-दूसरे के करीब रहने का मन बनेगा। घर में कुछ देर चुप रहने की इच्छा को लेकर भी बात होगी। चंद्रमा दिन की शुरुआत में वृश्चिक राशि के बारहवें भाव में और दोपहर के आसपास धनु राशि के पहले भाव में रहेगा। इससे पहले एकांत और खर्च की चिंता, फिर अपना मन और अपनी भावनाएं केंद्र में रहेंगी। अपनी जरूरत बताने के लिए सहज शब्द चुनें। शाम की बातचीत में आपके भाव ज्यादा खुलेंगे और साथ होने का सुख स्पष्ट महसूस होगा।
स्वास्थ्य राशिफल टुडे धनु राशि
थकान और मन के भारीपन की संभावना है। शुरुआत में आराम करने की इच्छा अधिक रहेगी। कई बातें एक साथ सोचने से सुस्ती महसूस होगी। दिन आगे बढ़ने पर मन ऊंचा होगा, लेकिन हर टिप्पणी का असर जल्दी पड़ेगा। यात्रा की जरूरत सामने आए तो अपनी थकान का ध्यान रखना उपयोगी होगा। जल्दी सोने से राहत मिलने की संभावना है। रात के आराम के लिए काम समय पर समेटें। आज ऊर्जा में बदलाव महसूस होगा, इसलिए सुबह की सुस्ती को पूरे दिन की स्थिति मानकर मन और भारी न करें। बाद के हिस्से में अपने बारे में उत्साह का भाव लौटेगा।
शुभ अंक
१
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
किसी उलझे काम पर अनुभवी व्यक्ति से सीधी बात करें।
क्या न करें
यात्रा के दौरान जल्दी पहुंचने के दबाव में उतावले कदम न उठाएं।
कल का राशिफल
कल सप्ताह का सबसे अनुकूल दिन रहेगा। सम्मान और कारोबार में नए आदेश मिलने के योग हैं। खुशी के साथ उलझन रहेगी, आत्मनिर्भरता का भरोसा घटेगा, इसलिए फैसले सोचकर लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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