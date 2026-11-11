आज का धनु राशिफल (11 नवंबर): घर की जरूरतें मन पर बोझ बनेंगी, खर्च का फैसला जल्दबाजी में न लें

Dhanu rashi rashifal today: धनु राशि के लिए खर्च बढ़ने की आशंका है। घर की जिम्मेदारियां भारी लगेंगी और निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं रहेगा। पढ़ें 11 नवंबर का धनु राशि का विस्तृत राशिफल।

आज खर्च आमदनी से आगे निकलने की आशंका है। घर की जरूरतें मन पर बोझ बनेंगी और रकम बचाकर रखने की चिंता रहेगी। जिस काम को निपटा हुआ मान रहे थे, उसके खिंचने से दिन भारी लगेगा। मीन राशि के चौथे भाव में वक्री शनि घरेलू जिम्मेदारियों का दबाव देगा। माता की जरूरत सामने आएगी और मन आराम मांगेगा। दफ्तर में बैठे हुए भी घर का अधूरा काम याद आएगा। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की इच्छा रहेगी, मगर हर बात के लिए वक्त निकालना कठिन लगेगा। आज घर और अपने आराम के बीच जगह बनाने की जरूरत साफ महसूस होगी। खर्च का फैसला जल्दबाजी में लेना आर्थिक परेशानी बढ़ा सकता है।

आज का धनु राशि का करियर राशिफल कामकाज में बातचीत का हिस्सा बड़ा रहेगा। तुला राशि के ग्यारहवें भाव में वक्री बुध संदेशों और संपर्कों के जरिए सौदे तथा पढ़ाई की चर्चा सामने लाएगा। दफ्तर के साथी से काम की बात होगी, लेकिन मन बार बार घरेलू जिम्मेदारी की तरफ जाएगा। बातचीत आगे बढ़ने और आर्थिक नतीजा मिलने के बीच फर्क रहेगा। किसी सौदे से तुरंत लाभ मिलने का भरोसा रखना ठीक नहीं होगा। विद्यार्थियों को विषय समझने के लिए चर्चा का सहारा मिलेगा। पढ़ने बैठेंगे तो घर की चिंता भी साथ रहेगी और एकाग्रता बनाए रखने में मेहनत लगेगी। आज काम या पढ़ाई का छोटा, तय हिस्सा लेकर चलें। दिन का बड़ा हिस्सा अपनी बात समझाने में बीतेगा।

आज धनु राशि की आर्थिक स्थिति निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। उपलब्ध रकम के सामने जरूरतों का पलड़ा भारी लगने की संभावना है। कोई गैरजरूरी खर्च जुड़ा तो आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। परिवार में पैसे के इस्तेमाल पर बात होगी और अपनी सीमा साफ महसूस होगी। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के बारहवें भाव में रहेगा, जिससे खर्च का दबाव, थकान और अकेले रहने की इच्छा मिलेगी। पैसे की चिंता के बीच कुछ देर शांत बैठने का मन होगा। आमदनी को लेकर उम्मीद और हाथ में मौजूद रकम का अंतर परेशान करेगा। आज टाली जा सकने वाली खरीद रोक दें। खर्च पर ढील आगे की जरूरतों के लिए रकम कम पड़ने की आशंका बढ़ाएगी।

आज धनु राशि लव राशिफल जीवनसाथी के साथ बातचीत में कड़वाहट रहेगी। घर के अधूरे काम और खर्च का विषय रिश्ते के बीच जगह घेरेगा। आप अपनी थकान समझाना चाहेंगे, लेकिन बात जिम्मेदारियों पर लौटेगी तो झुंझलाहट होगी। मन में अपनी बात सुने जाने की चाह मजबूत रहेगी। छोटे भाई या बहन का कोई कदम आपके हित के खिलाफ जाने की संभावना है। इससे नाराजगी होगी और भरोसे को लेकर सवाल उठेंगे। घर में शांति बनाए रखना आज बातचीत के ढंग पर निर्भर रहेगा। किसी पुरानी नाराजगी को जोड़ने से चर्चा लंबी होगी और मन अधिक भारी रहेगा। बहस का स्वर चढ़ने पर थोड़ी देर बातचीत रोक दें। शाम तक निजी जगह की इच्छा बनी रहेगी।

स्वास्थ्य राशिफल धनु राशि का सेहत के लिहाज से दिन अनुकूल नहीं है। थकान महसूस होने की संभावना है और मन भीड़ से दूर रहने को कहेगा। घरेलू जिम्मेदारियों के बीच आराम का समय छोटा लगेगा। काम पूरा करने का दबाव रहेगा, मगर शरीर को अधिक खींचना सहज नहीं लगेगा। मन का भारीपन रोज के कामों को भी लंबा महसूस कराएगा। अकेले कुछ समय बिताने की इच्छा होगी और शोर से दूरी अच्छी लगेगी। देर तक जागते रहने पर अगले दिन के लिए आराम कम पड़ सकता है। आज सोने का समय थोड़ा पहले रखें। जल्दी सोने से राहत मिलने के योग हैं। विश्राम मिलने पर दिन भर का दबाव हल्का महसूस होगा।

शुभ अंक २

शुभ रंग सफेद

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५४ से ०५:४७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें माता की जरूरत सुनने के लिए अलग समय रखें।

क्या न करें आज नए निवेश में रकम न लगाएं।