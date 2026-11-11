आज का धनु राशिफल (11 नवंबर): घर की जरूरतें मन पर बोझ बनेंगी, खर्च का फैसला जल्दबाजी में न लें
Dhanu rashi rashifal today: धनु राशि के लिए खर्च बढ़ने की आशंका है। घर की जिम्मेदारियां भारी लगेंगी और निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं रहेगा। पढ़ें 11 नवंबर का धनु राशि का विस्तृत राशिफल।
आज खर्च आमदनी से आगे निकलने की आशंका है। घर की जरूरतें मन पर बोझ बनेंगी और रकम बचाकर रखने की चिंता रहेगी। जिस काम को निपटा हुआ मान रहे थे, उसके खिंचने से दिन भारी लगेगा। मीन राशि के चौथे भाव में वक्री शनि घरेलू जिम्मेदारियों का दबाव देगा। माता की जरूरत सामने आएगी और मन आराम मांगेगा। दफ्तर में बैठे हुए भी घर का अधूरा काम याद आएगा। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की इच्छा रहेगी, मगर हर बात के लिए वक्त निकालना कठिन लगेगा। आज घर और अपने आराम के बीच जगह बनाने की जरूरत साफ महसूस होगी। खर्च का फैसला जल्दबाजी में लेना आर्थिक परेशानी बढ़ा सकता है।
आज का धनु राशि का करियर राशिफल
कामकाज में बातचीत का हिस्सा बड़ा रहेगा। तुला राशि के ग्यारहवें भाव में वक्री बुध संदेशों और संपर्कों के जरिए सौदे तथा पढ़ाई की चर्चा सामने लाएगा। दफ्तर के साथी से काम की बात होगी, लेकिन मन बार बार घरेलू जिम्मेदारी की तरफ जाएगा। बातचीत आगे बढ़ने और आर्थिक नतीजा मिलने के बीच फर्क रहेगा। किसी सौदे से तुरंत लाभ मिलने का भरोसा रखना ठीक नहीं होगा। विद्यार्थियों को विषय समझने के लिए चर्चा का सहारा मिलेगा। पढ़ने बैठेंगे तो घर की चिंता भी साथ रहेगी और एकाग्रता बनाए रखने में मेहनत लगेगी। आज काम या पढ़ाई का छोटा, तय हिस्सा लेकर चलें। दिन का बड़ा हिस्सा अपनी बात समझाने में बीतेगा।
आज धनु राशि की आर्थिक स्थिति
निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। उपलब्ध रकम के सामने जरूरतों का पलड़ा भारी लगने की संभावना है। कोई गैरजरूरी खर्च जुड़ा तो आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। परिवार में पैसे के इस्तेमाल पर बात होगी और अपनी सीमा साफ महसूस होगी। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के बारहवें भाव में रहेगा, जिससे खर्च का दबाव, थकान और अकेले रहने की इच्छा मिलेगी। पैसे की चिंता के बीच कुछ देर शांत बैठने का मन होगा। आमदनी को लेकर उम्मीद और हाथ में मौजूद रकम का अंतर परेशान करेगा। आज टाली जा सकने वाली खरीद रोक दें। खर्च पर ढील आगे की जरूरतों के लिए रकम कम पड़ने की आशंका बढ़ाएगी।
आज धनु राशि लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ बातचीत में कड़वाहट रहेगी। घर के अधूरे काम और खर्च का विषय रिश्ते के बीच जगह घेरेगा। आप अपनी थकान समझाना चाहेंगे, लेकिन बात जिम्मेदारियों पर लौटेगी तो झुंझलाहट होगी। मन में अपनी बात सुने जाने की चाह मजबूत रहेगी। छोटे भाई या बहन का कोई कदम आपके हित के खिलाफ जाने की संभावना है। इससे नाराजगी होगी और भरोसे को लेकर सवाल उठेंगे। घर में शांति बनाए रखना आज बातचीत के ढंग पर निर्भर रहेगा। किसी पुरानी नाराजगी को जोड़ने से चर्चा लंबी होगी और मन अधिक भारी रहेगा। बहस का स्वर चढ़ने पर थोड़ी देर बातचीत रोक दें। शाम तक निजी जगह की इच्छा बनी रहेगी।
स्वास्थ्य राशिफल धनु राशि का
सेहत के लिहाज से दिन अनुकूल नहीं है। थकान महसूस होने की संभावना है और मन भीड़ से दूर रहने को कहेगा। घरेलू जिम्मेदारियों के बीच आराम का समय छोटा लगेगा। काम पूरा करने का दबाव रहेगा, मगर शरीर को अधिक खींचना सहज नहीं लगेगा। मन का भारीपन रोज के कामों को भी लंबा महसूस कराएगा। अकेले कुछ समय बिताने की इच्छा होगी और शोर से दूरी अच्छी लगेगी। देर तक जागते रहने पर अगले दिन के लिए आराम कम पड़ सकता है। आज सोने का समय थोड़ा पहले रखें। जल्दी सोने से राहत मिलने के योग हैं। विश्राम मिलने पर दिन भर का दबाव हल्का महसूस होगा।
शुभ अंक
२
शुभ रंग
सफेद
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५४ से ०५:४७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
माता की जरूरत सुनने के लिए अलग समय रखें।
क्या न करें
आज नए निवेश में रकम न लगाएं।
कल का राशिफल
कल खर्च और उदासी का दबाव रहेगा। कई मोर्चों पर नतीजे उम्मीद से कमजोर रहने की आशंका है। यात्रा में सतर्क रहें। प्रेमियों को एक दूसरे का साथ सुख देगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र