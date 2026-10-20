Ravan Dahan: भारत में रावण दहन कब? जानें लखनऊ, दिल्ली, पटना, मुंबई समेत 18 शहरों का टाइम
Today Ravan Dahan Timing DUSSEHRA 2026 Muhurat : प्रदोष काल और दशमी तिथि में रावण दहन किया जाता है। स्थानीय पंचांग के अनुसार, मुहूर्त में शहर के अनुसार फर्क देखा जा सकता है। आइए शहर अनुसार जानें रावण दहन कब होगा -
Today Ravan Dahan Timing DUSSEHRA 2026 Muhurat, आज रावण का दहन कितने बजे होगा : आज मंगलवार के दिन दशहरे का त्योहार बड़े ही धूम- धाम के साथ मनाया जाएगा। आज के दिन रावण, मेघनाद और कुम्भकर्ण का पुतला दहन करने की परंपरा चली आ रही है। शास्त्र के अनुसार और ज्योतिषाचार्यों का मत है कि आज के दिन दशहरे पर रावण दहन करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदोष काल और दशमी तिथि में रावण दहन किया जाता है। स्थानीय पंचांग के अनुसार, मुहूर्त में शहर के अनुसार फर्क देखा जा सकता है। अगर आप भी आज अपनी फैमिली, बच्चों, दोस्त, और करीबियों के साथ दशहरा दहन लाइव देखने का प्लान बना रहे हैं तो यहां चेक करें अपने शहर अनुसार रावण दहन का टाइम क्या रहने वाला है। आइए शहर अनुसार जानते हैं, रावण दहन कब करना चाहिए -
क्या कल के दिन भी मनेगा दशहरा ?
पंचांग, शास्त्र और पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, आज के दिन दशहरा मनाया शुभ रहेगा। उद्या तिथि में आप कल भी दशहरे की पूजा करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन रावण का दहन तो आज ही करना उत्तम रहेगा। 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट तक दशमी तिथि रहेगी। इसलिए कल भगवान श्री राम की पूजा दशमी तिथि में ही कर लें।
दशहरा का उपाय : आज दशहरे के दिन भगवान श्री राम और देवी अपराजिता की पूजा और ध्यान करने से रुके हुए कार्यों में भी सफलता मिलती है।
अपने शहर के अनुसार जानें आज रावण दहन का समय
- लखनऊ: शाम 5:35 बजे के बाद
- दिल्ली: शाम 5:48 बजे के बाद
- मुंबई: शाम 6:12 बजे के बाद
- नोएडा: शाम 5:47 बजे के बाद
- भोपाल: शाम 5:51 बजे के बाद
- गाजियाबाद: शाम 5:47 बजे के बाद
- मेरठ: शाम 5:44 बजे के बाद
- पटना: शाम 5:18 बजे के बाद
- कानपुर: शाम 5:38 बजे के बाद
- कोलकाता: शाम 5:07 बजे के बाद
- पुणे: शाम 6:30 बजे के बाद
- हैदराबाद: शाम 5:21 बजे के बाद
- बेंगलुरु: शाम 5:58 बजे के बाद
- चेन्नई: शाम 5:47 बजे के बाद
- जयपुर: शाम 5:54 बजे के बाद
- वाराणसी: शाम 5:26 बजे के बाद
- अहमदाबाद: शाम 6:20 बजे के बाद
- चंडीगढ़: शाम 5:48 बजे के बाद
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मत व हिंदू पंचांग पर आधारित हैं। हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सटीक हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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