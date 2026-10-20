Ravan Dahan Muhurat: आज रावण दहन का ये है प्रदोष काल और गोधूलि मुहूर्त, पंडित जी से जानें
Aaj kis time kare ravan dahan: आज विजयादशमी या दशहरा पर शास्त्रानुसार रावण दहन शुभ मुहूर्त में किया जाता है। रावण दहन का शुभ मुहूर्त सूर्यास्त के बाद यानी प्रदोष काल में शुरू होता है।
Ravan Dahan Pradosh Muhurat 2026: असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयादशमी (दशहरा) का त्योहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार, यह पर्व हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाते हैं। इस साल दशहरा 20 अक्तूबर 2026, मंगलवार को है। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीराम ने लंकापति रावण का वध करके माता सीता को उसके बंधन से मुक्त कराया था। विजयादशमी के दिन सूर्यास्त के बाद या शाम के समय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। जानें आज रावण दहन का प्रदोष काल और गोधूलि मुहूर्त क्या है।
विजया मुहूर्त में करें शस्त्र और वाहन पूजा:
विजयादशमी के दिन शमी, शस्त्र पूजा और वाहन पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन शमी के वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा लोग अपनी मशीनों, औजारों और वाहनों की पूजा करने के साथ सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। आज दशहरा पर शस्त्र और वाहन पूजन का विजय मुहूर्त दोपहर 02 बजकर 05 मिनट से दोपहर 02 बजकर 51 मिनट तक रहेगा। अपराह्न पूजा समय दोपहर 01:19 बजे से 03:37 बजे तक रहेगा।
आज दशहरा पर कैसे करें शस्त्र पूजन?
शस्त्र पूजा के लिए दशहरा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा या पूजा स्थल की सफाई करें।
अब एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और इसमें अपने शस्त्रों ( आज के समय में लैपटॉप, औजार, कार्य से जुड़े उपकरण) को थोड़ा सा गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें।
हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर रक्षा और विजय का संकल्प लें।
शस्त्रों पर चंदन, रोली या कुमकुम से तिलक करें। तिलक के ऊपर अक्षत लगाएं और कलावा बांधें।
अब शस्त्रों पर ताजे फूल और माता अर्पित करें।
घी का दीपक और धूप जलाकर आरती उतारें।
भगवान श्रीराम और मां दुर्गा का ध्यान करें।
आज रावण दहन का प्रदोष काल और गोधूलि मुहूर्त क्या है:
हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि रावण दहन प्रदोष काल में सबसे उत्तम माना जाता है। आज प्रदोष काल का समय शाम 5 बजकर 47 मिनट से रात 8 बजकर 17 मिनट तक रहेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय कहते हैं कि रावण दहन के लिए प्रदोष बेला की सर्वसम्मत है। रावण के पुतले का दहन सूर्यास्त के बाद शुभ मुहूर्त में करना उत्तम होता है। सूर्यास्त के बाद रावण दहन के लिए गोधूलि बेला प्राप्त होगी। गोधूलि बेला शाम 05:34 बजे से शाम 05:58 बजे तक रहेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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