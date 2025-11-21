Hindustan Hindi News
मीन राशिफल 21 नवंबर 2025 : मीन राशि वाले आज अपना कोई पासवर्ड शेयर न करें, ऑनलाइन ऑफर से भी बचें

मीन राशिफल 21 नवंबर 2025 : मीन राशि वाले आज अपना कोई पासवर्ड शेयर न करें, ऑनलाइन ऑफर से भी बचें

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वाले आज अपना कोई पासवर्ड शेयर न करें, ऑनलाइन ऑफर से भी बचें

Fri, 21 Nov 2025 07:12 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Pisces Horoscope for Today 21 November 2025 : दूसरों की मदद करें और स्पष्ट फीलिंग्स रखें। अुने नोट्स लिखें और शांत रहें, हर सिंपल पल को एजॉय करें।आज मीन राशि वालों का अंतर्ज्ञान आपको गाइट करेगा। परिवार और दोस्तों को ध्यान से सुनें और उनके लिए काइंड रहें।अपने काम को आराम से खत्म करें। अपने आइडिया को लिखें।आज कंफ्यजिंग वादा करने से बचें। अपने दिमाग को आराम देने के लिए एक बुक पढ़ें या आर्ट करें।

मीन लव राशिफल

आज आपकी फीलिंग्स रिलेशनशिप में चमकेंगी। आजके दिन आपको अपने दिल से बोलना है, सिंपल शब्दों को बोलें और दूसरे क्या शेयर करना चाहते हैं, उसको ध्यान से सुनें। अगर आप सिंगल हैं, तो एक दोस्ताना स्माइल या मैसेद आपके बीच एक प्यार भरा रिलेशनशिप बनाएगा। ईमानदार और शांत रहें। कपल्स के लिए जरूरी है कि वो प्लान बनाएं और छोटी-छोटी यादों को संजोने के लिए एक शांत पल चुनें। अगर आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो गई है, तो आपको सिंपल सवाल पूछने चाहिए और उनका विम्रता से जवाब देना चाहिए।

मीन करियर राशिफल

ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में मदद करती है। सिंपल सजेशन दें और आप टीम के टारगेट्स के लिए कमिटेड है, ये आपको शो करना होगा। आइडियाज पर नोट्स बनाएं और उन्हें स्पष्ट मैसेज से शेयर करें।अगर आप बदलाव चाहते हैं, तो अपने स्किल्स को समझाने का प्रैक्टिस करें। ऐसे वादे करने से बचेंजिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। निरंतर काम और ईमानदार के कारण ही आपको साथ काम कपने वाले आप पर भरोसा करते हैं। इस समय आपको किसी ऐसे शख्स से सपोर्ट भी मिल सकता है, जो आपकी कोशिशों पर ध्यान देता है।

मीन मनी राशिफल

आज मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी दिख रही है, लेकिन आपको अभी भी पैसों को लेकर ध्यान देना है। इसके लिए पहले अपने खर्चों से शुरू करें। छोटे-मोटे खर्चों पर नजर रखें और आपको कुछ भी खरीदना है, तो प्लानिंग बनाएं, जल्दबाजी में कुछ भी खरीदारी करने से बचें। अगर आप सेविंग्स करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो एक सिंपल टारगेट से शुरुआत करें और उसे लगातार जारी रखें। इस समय आर्थिक तौर पर किसी पासवर्ड शेयर न करें और ऑनलाइन में कोई तुरंत लाभ या कोई ऑफर मिले तो सावधान रहें। अगर परिवार मदद मांगता है, तो आपको अपनी एक लिमिट तय करनी चाहिए। छोटी-मोटी एकस्ट्रा इनकम के रास्ते देखें, जैसे ट्यूशन पढ़ाना या उन चीजों को बेचना जिनका आप अब इस्तेमाल नहीं करते। समझदारी भरी आदतें और सोच-समझकर किए गए ऑप्शन आपकी सेविंग्स कराएंगे।

मीन हेल्थ राशिफल
आज आपकी हेल्थ शांत और सरल रुटीन को फॉलो करने के लिए कह रही है। इसके लिए आपको जल्दी सोना है। हल्के स्ट्रेच के साथ उठें। गर्म पानी पिएं और फलों और अनाज के साथ बैलेंस डाइट लें। अपने दिमाग को आराम देने और कंधों को स्ट्रेच करने के लिए थोड़ी देर टहलें। सोने से पहले देर तक मोबाइल ना देखें। तनाव कम करने के लिए दो मिनट तक गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। अगर उदास महसूस कर रहे हैं, तो किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें। छोटी-छोटी केयर आज आपकी और खुशी बढ़ाएगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
