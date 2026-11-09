आज का मीन राशिफल (9 नवंबर): जीवनसाथी से अलग राय बढ़ाएगी खिंचाव, मन रहेगा उदास
Meen rashi today: आज मीन राशि वालों का मन कुछ उदास रहेगा और काम में चुनौतियां आएंगी। जीवनसाथी से मतभेद के संकेत हैं, जबकि नियमित काम धीरे पूरा करना अनुकूल रहेगा। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
घर में आज मन कुछ उदास रहेगा और जीवनसाथी से राय अलग होने पर बातचीत में खिंचाव होगा। रोज की बात भी अपेक्षा से भारी लगेगी। काम की जिम्मेदारियां सामने होंगी, लेकिन उन्हें शुरू करने का उत्साह कम रहेगा। किसी बड़े निर्णय की ओर बढ़ने से अधिक सहज रोज का परिचित काम लगेगा। अपनी ही बात दोहराने की इच्छा होगी, जबकि सामने वाले की अलग राय चुभेगी। प्रेम के मामले आज अनुकूल नहीं रहेंगे। मन में दूरी का एहसास होगा और साथ होते हुए भी बात पूरी तरह नहीं पहुंच रही है, ऐसा लगेगा। मीन राशि के पहले भाव में वक्री शनि ऊर्जा धीमी रखेगा। साढ़ेसाती का मध्य चरण जिम्मेदारियों का भार बढ़ाएगा, फिर भी टिककर किए प्रयास का फल मिलने के योग हैं।
मीन राशि करियर और शिक्षा राशिफल
काम में चुनौतियां सामने आएंगी। रोज किए जाने वाले काम को पूरा करने में भी अधिक ध्यान लगेगा। जिम्मेदारी का आकार बड़ा महसूस होगा और अपनी गति धीमी लगेगी। किसी नए काम के उत्साह से अधिक पहले से चल रही जिम्मेदारी महत्वपूर्ण रहेगी। तुला राशि के आठवें भाव में वक्री बुध बातचीत और संदेशों पर ध्यान खींचेगा। पढ़ाई या सौदे की बात समझते समय उसे फिर देखने की जरूरत महसूस होगी। विद्यार्थी किसी विषय पर मन टिकाने में कठिनाई महसूस करेंगे। परिचित अभ्यास अपेक्षाकृत सहज लगेगा। दफ्तर की बातचीत में अपनी बात स्पष्ट पहुंचाने का दबाव रहेगा। आज एक तय काम पूरा करने पर ध्यान रखें। धीमी प्रगति भी मेहनत के उपयोगी होने का एहसास देगी।
मीन राशि की आज आर्थिक स्थिति
काम में सोच-समझकर लिया गया सीमित जोखिम अनुकूल रहने की संभावना है। फिर भी आज मन की बेचैनी आर्थिक फैसले पर असर डालेगी। किसी विकल्प को लेकर पहले उत्साह और फिर संदेह होगा। बड़े निर्णय की तुलना में रोज की आर्थिक व्यवस्था संभालना अधिक सहज रहेगा। काम से जुड़ी बातचीत में अपनी समझ दोबारा परखने का मन होगा। सौदे के परिणाम को लेकर जरूरत से अधिक भरोसा बनाना उचित नहीं रहेगा। आज उपलब्ध रकम और अपनी जिम्मेदारी का मेल देखना उपयोगी होगा। किसी आर्थिक निर्णय से पहले शांत होने का समय रखें। जल्द नतीजा पाने की इच्छा और धीमी ऊर्जा के बीच खिंचाव महसूस होगा, इसलिए परिचित दायरे में सोच स्पष्ट रहने की संभावना है।
मीन राशि प्रेम और रिश्ते राशिफल
जीवनसाथी के साथ मतभेद बढ़ने के संकेत हैं। बात कहने का तीखा ढंग रिश्ते में तनाव बढ़ाएगा। अपनी परेशानी समझाने की कोशिश में शिकायत का स्वर आ जाएगा। प्रेम संबंधों में मनचाही सहजता नहीं रहेगी। प्रिय व्यक्ति से बात करते हुए भी मन पूरी तरह हल्का नहीं होगा। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के आठवें भाव में रहेगा और चंद्राष्टम लागू होगा। इससे उदासी या बेचैनी रहेगी। इसका अनुभव मन के भारीपन के रूप में होगा, किसी अनहोनी के संकेत के रूप में नहीं। आज शब्दों को लेकर साफ सावधानी रखें। एक कठोर वाक्य बातचीत को लंबा खींच देगा। असहमति पर अपनी बात छोटे और शांत वाक्य में कहें। घर का माहौल मन पर अधिक असर डालेगा।
मीन राशि स्वास्थ्य राशिफल
शारीरिक असुविधा के संकेत हैं और ऊर्जा कम महसूस होने की संभावना है। रोज के काम का बोझ थकान को अधिक स्पष्ट करेगा। मन का भारीपन अपनी स्थिति को लेकर चिंता बढ़ाएगा। यात्रा या वाहन चलाते समय ध्यान भटकने की गुंजाइश रहेगी, इसलिए सजगता अहम होगी। किसी परेशानी को केवल मन की उदासी मानकर टालना ठीक नहीं होगा। तकलीफ बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लें। नियमित दिनचर्या आज शरीर और मन, दोनों को संभालने में उपयोगी रहने की संभावना है। दिन की गति धीमी होगी और आराम का समय अच्छा लगेगा।
शुभ अंक
९
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
आज के लिए एक परिचित काम चुनें और उसे छोटे हिस्सों में पूरा करें।
क्या न करें
वाहन चलाते समय फोन पर हुई बहस को आगे न बढ़ाएं।
कल का राशिफल
कल कामों में व्यापक सफलता के योग हैं। बच्चे अच्छा करेंगे, पढ़ाई में एकाग्रता रहेगी। जीवनसाथी से संबंध मधुर होंगे और प्रेमियों को साथ मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन प्रसन्न रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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