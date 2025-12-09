Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Pisces Horoscope 9 December 2025 Aaj ka Meen Rashifal future prediction
मीन राशिफल 9 दिसंबर: मीन राशि आज ऑफिस की गॉसिप में न उलझें, होगा धन लाभ

Pisces Horoscope Today 9 December 2025 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Dec 09, 2025 07:18 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Pisces Horoscope Today 9 December 2025, मीन राशिफल 9 दिसंबर 2025: प्यार के मामले में ईमानदार रहें और रोमांस का जश्न मनाने के मौके तलाशें। नई जिम्मेदारियां आपको ऑफिस में शक्तिशाली बनाएंगी। धन को समझदारी से संभालें। छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशानी खड़ी कर सकती हैं।

मीन लव लाइफ: खुली बातचीत से रिश्ते को मधुर बनाए रखें। आज आपका पार्टनर आपका समय चाहता है, और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने प्रेमी के साथ बैठकर अपनी फीलिंग्स शेयर करें। जो महिलाएं यात्रा कर रही हैं, उन्हें अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए अपने प्रेमी से बात करने की जरूरत है। कुछ कपल्स, जो अलग हो गए थे, वे अपने मतभेद सुलझा सकते हैं। आपको अपने प्रेमी को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कामों में भी सपोर्ट करना चाहिए। सिंगल लोग नया प्यार पाने में सफल होंगे।

करियर राशिफल: ऑफिस की गॉसिप या पॉलिटिक्स में न पड़ें। पक्का करें कि आप उम्मीदों पर खरे उतरें और नैतिकता से समझौता न करें। हेल्थकेयर, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, एनिमेशन और ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स को विदेश में मौके मिलेंगे। जो लोग नई नौकरी में हैं, उन्हें परफॉर्मेंस से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। आप दोपहर में जॉब इंटरव्यू भी दे सकते हैं। बिजनेसमैन को अपनी संपत्ति बढ़ाने के नए मौके मिल सकते हैं। आप अपने बिजनेस को नए क्षेत्रों में ले जाने पर भी विचार कर सकते हैं।

फाइनेंशियल राशिफल: आज धन आएगा। यह उन लोगों के लिए सही समय है, जो अपनी पारिवारिक या पैतृक संपत्ति बेचने की योजना बना रहे हैं। बिजनेसमैन प्रमोटरों के जरिए फंड जुटाने में सफल होंगे। आपको बैंक लोन मिल सकता है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन पिछले निवेशों से रिटर्न उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। आप नई गाड़ी या फर्नीचर खरीदने पर भी विचार कर सकते हैं। कुछ महिलाएं चैरिटी में पैसे दान कर सकती हैं। जबकि आप चैरिटी में पैसे दान करने के लिए दोपहर का समय भी चुन सकते हैं।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। नींद से जुड़ी प्रॉब्लम होगी। उम्रदराज लोगों को अपने खान-पान का ध्यान रखने की जरूरत है। आप जिम जॉइन करने के लिए दिन चुन सकते हैं, और आपको भारी चीजें उठाने से भी बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाने से बचना चाहिए। जिन महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होगी। एथलीटों को मामूली चोटें लग सकती हैं, लेकिन वे सिरियस नहीं होंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
