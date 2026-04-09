Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मीन राशिफल 9 अप्रैल 2026: पुराना पेंडिंग काम आ सकता है सामने, जल्दबाजी से बचें, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Apr 09, 2026 05:50 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
share

Pisces Horoscope Today 9 april 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 9 अप्रैल 2026। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।

मीन राशिफल 9 अप्रैल 2026: पुराना पेंडिंग काम आ सकता है सामने, जल्दबाजी से बचें, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Pisces Horoscope Today 9 april 2026 aaj ka meen rashifal: आज मीन राशि वालों के लिए दिन थोड़ा धीमा शुरू हो सकता है। क्योंकि माहौल शांत और थोड़ा गंभीर रहेगा। कुछ काम और फैसले टाल नहीं पाएंगे, उन्हें ध्यान से करना होगा। शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप चीजों को स्वीकार करेंगे, सब आसान लगेगा। आज आपको बस थोड़ा शांत और स्थिर रहना है। दूसरों की बातें या तनाव जल्दी असर डाल सकते हैं, इसलिए थोड़ा दूरी बनाए रखें। किसी को भी जवाब देने से पहले थोड़ा सोच लें। दिन का दूसरा हिस्सा बेहतर रहेगा। धीरे-धीरे सब साफ होने लगेगा और काम आसान लगेंगे। आज दिन भले खास न लगे, लेकिन ठीक और संतुलित रहेगा, जो आपके लिए काफी है।

ये भी पढ़ें:आज का दिन कैसा रहेगा? कुछ राशियों को लाभ, तो कुछ को रहना होगा सतर्क

मीन लव राशिफल

आज आप इमोशनली थोड़ा ज्यादा महसूस करेंगे, लेकिन हर बात तुरंत बताने का मन नहीं करेगा। छोटी-छोटी बातों, बोलने के तरीके और व्यवहार से आपको जल्दी फर्क पड़ सकता है। रिलेशनशिप में आज बातों से ज्यादा व्यवहार मायने रखेगा। पार्टनर का साथ, समझ और स्थिरता आपको सुकून देगी। अगर कुछ गलत लगे, तो तुरंत बोलने की बजाय थोड़ा समय लेकर सोचें। अगर आप सिंगल हैं, तो आज आपको ऐसा व्यक्ति पसंद आएगा जो शांत, सच्चा और भरोसेमंद हो। सिर्फ बाहरी दिखावा आपको प्रभावित नहीं करेगा, आपको असली और सच्ची फीलिंग चाहिए।

ये भी पढ़ें:धनु राशि ऑनलाइन पेमेंट के वक्त रहें सतर्क, पार्टनर की बातों का तुरंत ना दें जवाब

मीन करियर राशिफल

आज काम धीरे-धीरे और ध्यान से करना बेहतर रहेगा। किसी काम को उम्मीद से ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है या कुछ बातें साफ करनी पड़ेंगी। कोई अधूरा काम फिर से पूरा करने के लिए सामने आ सकता है। आज ज्यादा बातचीत या बहस से ध्यान भटक सकता है, इसलिए चीजों को सिंपल रखें। एक समय में एक ही काम करें, उसे अच्छे से खत्म करें और फिर आगे बढ़ें। जल्दबाजी से ज्यादा फायदा नहीं होगा। शाम तक आपका काम बेहतर तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा और जो चीज पहले मुश्किल लग रही थी, वह आसान लगने लगेगी।

मीन मनी राशिफल

आज पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी। खर्च करते समय भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से फैसला लें। आपको साफ समझ आएगा कि क्या जरूरी है, क्या बाद में हो सकता है और किस पर अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इससे फैसले लेना आसान होगा। छोटे खर्च और रोजमर्रा के निर्णय आसानी से संभल जाएंगे। कोई भी खर्च करने से पहले एक बार जांच जरूर कर लें, यही काफी है।

ये भी पढ़ें:कर्क राशिफल 9 अप्रैल: कर्क राशि के लिए 9 अप्रैल का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

मीन हेल्थ राशिफल

आज आपकी ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन ज्यादा सोचने या दूसरों की बातों से थकान हो सकती है। आपको थोड़ा शांत समय चाहिए। अगर ध्यान नहीं देंगे, तो बाद में भारीपन या उलझन महसूस हो सकती है। इसलिए समय पर खाना खाएं, थोड़ा आराम करें और शोर से दूर रहें। इससे आप अच्छा महसूस करेंगे।

आज का सुझाव

जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उसे अपने ऊपर न लें। जितना आप खुद पर ध्यान रखेंगे, उतना आपका दिन आसान रहेगा।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

और पढ़ें
Today Horoscope Meen Rashi Pisces Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने