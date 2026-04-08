मीन राशिफल 8 अप्रैल 2026: आज काम और जिम्मेदारियों पर रहेगा फोकस, रिश्ते में इन चीजों पर करेंगे नोटिस, पढ़ें विस्तृत राशि
Pisces Horoscope Today 8 april 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 अप्रैल 2026। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today 8 april 2026 aaj ka meen rashifal: आज आप इस बात को ज्यादा महसूस करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आप अपना रोज का काम तो वैसे ही करेंगे, लेकिन खुद को थोड़ा ज्यादा ध्यान से नोटिस करेंगे। चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में होने की वजह से आपका ध्यान काम, जिम्मेदारियों और बाहर दिखने वाली चीजो पर रहेगा। इसलिए आज छोटे-छोटे काम भी आपको थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण लग सकते हैं। आज आप आप डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान देंगे, किसी दबाव में नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि आज का काम आपकी छवि पर असर डाल सकता है। आज बेहतर होगा कि आप परफेक्ट बनने के बजाय जो सच में जरूरी है, उसी पर ध्यान दें।
मीन लव राशिफल
आज आपका ध्यान रिश्तों में संतुलन पर रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप यह नोटिस करेंगे कि आपके और सामने वाले के बीच चीजें कैसे चल रही हैं। यह किसी आलोचना की तरह नहीं होगा, बल्कि समझदारी से देखने जैसा होगा। आपको यह महसूस हो सकता है कि कहां दोनों तरफ से बराबर कोशिश हो रही है और कहां नहीं। लेकिन आप इसे तुरंत कहने के बजाय पहले अपनी भावनाओं को समझना चाहेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो आज आपका ध्यान किसी को ढूंढने पर नहीं रहेगा। आप यह सोचेंगे कि आपके लिए कैसा रिश्ता सही रहेगा, जो रोजमर्रा की जिंदगी में सही से चल सके। आज सोच ज्यादा हकीकत पर होगी, न कि किसी परफेक्ट या कल्पनाओं वाले रिश्ते पर।
मीन करियर राशिफल
आज काम अपने आप ही आपका ज्यादा ध्यान खींचेगा, चाहे आपने प्लान किया हो या नहीं। आप सिर्फ काम पूरा करने के बजाय यह भी देखेंगे कि काम कैसे किया जा रहा है। आज आपको काम में छोटी-छोटी कमियां या गड़बड़ियां साफ दिख सकती हैं। इससे आप अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा भी लग सकता है कि सब कुछ एक साथ ठीक करना है। यहीं आपको थोड़ा रुकने की जरूरत है। जो काम अभी सामने है, उसी पर ध्यान दें। सब कुछ एक साथ ठीक करने की जरूरत नहीं है। धीरे-धीरे और लगातार काम करना आज ज्यादा अच्छे परिणाम देगा।
मीन मनी राशिफल
आज आप पैसों को लेकर ज्यादा समझदारी से सोचेंगे। खर्च करने से पहले आप रुककर सोचेंगे कि यह चीज सच में जरूरी है या थोड़ी देर बाद भी ली जा सकती है। छोटे-छोटे खर्च भी आपको दोबारा सोचने लायक लग सकते हैं। आप यह भी नोटिस करेंगे कि आप कहां बिना सोचे खर्च कर देते हैं और कहां खुद को रोक लेते हैं। आज कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने की जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दें और बस अपनी आदतों को ध्यान से देखें।
मीन हेल्थ राशिफल
आज आपकी शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन दिमाग में हल्का-सा बोझ बना रह सकता है। यह ज्यादा भारी नहीं होगा, लेकिन पूरे दिन साथ रह सकता है। आपको लग सकता है कि हर चीज पर नजर रखनी है, जिससे पूरी तरह रिलैक्स करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शाम तक आपको थकान महसूस हो सकती है, जो शरीर से ज्यादा दिमाग की होगी। थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लें और खुद को आराम दें, इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। आज का दिन व्यवस्थित रखें, लेकिन खुद को ज्यादा काम से न भरें।
आज का सुझाव
आपको आज सब कुछ एक साथ संभालने की जरूरत नहीं है। जो अभी सबसे जरूरी है, बस उसी पर ध्यान दें।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान