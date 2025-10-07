Today Pisces Horoscope 7 October 2025 aaj ka meen rashi ka rashifal daily future predictions मीन राशिफल 7 अक्टूबर: पैसों से जुड़ी बड़ा मामला नहीं आएगा सामने, रिलेशनशिप में कठोर शब्दों से बचें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मीन राशिफल 7 अक्टूबर: पैसों से जुड़ी बड़ा मामला नहीं आएगा सामने, रिलेशनशिप में कठोर शब्दों से बचें

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेTue, 7 Oct 2025 06:02 AM
मीन राशिफल 7 अक्टूबर: पैसों से जुड़ी बड़ा मामला नहीं आएगा सामने, रिलेशनशिप में कठोर शब्दों से बचें

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 7 अक्टूबर 2025: आज मीन राशि वालों को रिलेशनशिप के मामलों को लेकर पॉजिटिव रहना चाहिए। बेस्ट प्रोफेशनल रिजल्ट देने के लिए कोशिश करनी चाहिए। समृद्धि रहेगी, लेकिन आपके सेहत में परेशानी रहेगी।

मीन लव राशिफल- आज मीन राशि वालों को रिलेशनशिप में कठोर शब्दों से बचना चाहिए। असहमति होने पर भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना चाहिए। नए फैसले लेते समय लवर से सलाह लेना अच्छा रहेगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए आप आज अपने क्रश को प्रपोज भी कर सकते हैं। कुछ टॉक्सिक लव अफेयर आज खत्म हो सकते हैं। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है उन्हें यह जानकर खुशी होगी कि उनकी जिंदगी में कोई नया शख्स आ सकता है।

मीन करियर राशिफल- मीन राशि वालों आपको अपने करियर में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। आपकी कोशिशों से कंपनी को अच्छा रिटर्न प्राप्त करने में मदद मिलेगी और दिन का दूसरा भाग नई जॉब के लिए इंटरव्यू में शामिल होने के लिए भी महत्वपूर्ण है। हेल्थकेयर, आईटी और ऑटोमोबाइल पेशेवरों को विदेश में मौके नजर आएंगे, जबकि विदेशी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले छात्र भी पॉजिटिव न्यूज की उम्मीद कर सकते हैं। बिजनेसमैन को सरकारी अधिकारियों के साथ काम करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ व्यापारियों को आज अच्छा रिटर्न मिलेगा। छात्रों को शिक्षा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और उनकी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना महत्वपूर्ण है।

मीन आर्थिक राशिफल- आज पैसों का कोई बड़ा मसला सामने नहीं आएगा। आप कानूनी विवाद भी जीत सकते हैं और पैतृक संपत्ति का एक हिस्सा पा सकते हैं। आज वाहन खरीदने और दान में धन दान करने के लिए भी अच्छा दिन है। दिन का दूसरा भाग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए भी अच्छा है। बिजनेसमैन अटके हुए पेमेंट को चुकाने में सफल रहेंगे, जबकि कुछ व्यापारियों को विदेश से भी पेमेंट मिलेगी।

मीन सेहत राशिफल- आज मीन राशि वालों को सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन इसका डेली रूटीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज आप जिम जा सकते हैं और यह भी महत्वपूर्ण है कि दवाएं लेना नहीं छोड़ें। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द या सिरदर्द हो सकता है, जो सीरियस नहीं हो सकता है। ओरल हेल्थ मुद्दा आज की एक और प्रमुख चिंता का विषय है। प्रेग्नेंट लेडीज को स्कूटर चलाते समय या बस में चढ़ते समय सतर्क रहना चाहिए। स्किन की बेहतर सुरक्षा के लिए आपको खूब पानी भी पीना चाहिए।

मीन राशि के लक्षण-

ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)