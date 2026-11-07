आज का मीन राशिफल (7 नवंबर): शनि की साढ़ेसाती काम का भार अधिक महसूस कराएगा

Meen Rashifal in hindi: उनकी कोशिश में उत्सुकता साफ होगी। विद्यार्थी आज अभ्यास का एक निश्चित हिस्सा पूरा करने पर ध्यान दें।

मन में जीवनसाथी के लिए लगाव बढ़ेगा और उसके पास बैठकर बात करने की इच्छा होगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने के योग हैं। लंबे समय से मिल न पाए युवा प्रेमियों को मिलने का अवसर मिल सकता है। रिश्ते की बात आज मन को छुएगी और दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी महत्वपूर्ण लगेगी। साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी महसूस होगा। मीन राशि के पहले भाव में वक्री शनि ऊर्जा धीमी रखेगा। साढ़ेसाती का मध्य चरण काम का भार अधिक महसूस कराएगा, लेकिन टिककर किए प्रयास के फल मिलने के योग हैं। किसी अपने से जुड़ने की चाह और अपने काम पूरे करने की चिंता साथ रहेंगी। मन साथ मांगेगा, जबकि हर समय लंबी बातचीत का उत्साह एक जैसा नहीं रहेगा।

आज का मीन करियर राशिफल कैसा कारोबार में नए साझेदार या साझेदारी प्रस्ताव मिलने की संभावना है। मिलकर काम करने की बात आज महत्वपूर्ण होगी। किसी संपर्क के साथ आगे की भूमिका पर चर्चा के योग हैं। कानूनी मामलों में अनुकूल प्रगति और परिणाम मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम के लिए काफी मेहनत करनी होगी। पढ़ा हुआ हिस्सा भी अभ्यास का समय मांगेगा और तैयारी में धैर्य की जरूरत महसूस होगी। कर्क राशि के पांचवें भाव में मार्गी मंगल अपनी नीच राशि में पढ़ाई और संतान के विषय में जोश के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट देगा। बच्चे पहले से अधिक साहस दिखाएंगे।

आज का मीन धन राशिफल कैसा ससुराल से धन या आर्थिक सहयोग मिलने के योग हैं। जरूरत के संदर्भ में मदद की बात सामने आ सकती है और उससे मन को सहारा मिलेगा। आज आर्थिक विषय दूसरे लोगों से जुड़कर अधिक महत्वपूर्ण होंगे। साझेदारी का प्रस्ताव आए तो काम के साथ पैसे की भूमिका पर भी बातचीत की संभावना है। अपनी जरूरत स्पष्ट कहने की इच्छा होगी, हालांकि मन में कुछ झिझक रहेगी। सहयोग की उम्मीद आर्थिक चिंता को हल्का महसूस कराएगी। दिन के बाद वाले हिस्से में बेचैनी बढ़ने पर यही चर्चा अधिक भारी लग सकती है। मदद आने की संभावना बनी रहेगी। मिलने वाली सहायता को खर्च का आधार बनाने से पहले उसके आने की प्रतीक्षा करें।

आज का मीन लव राशिफल कैसा जीवनसाथी की बात आज ध्यान से सुनने का मन होगा। अविवाहितों के सामने विवाह का प्रस्ताव आने की संभावना रिश्तों की चर्चा को नया महत्व देगी। लंबे अंतराल के बाद मिलने वाले प्रेमियों के लिए साथ बैठने का अवसर सुखद रहेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा कन्या राशि के सातवें भाव में जीवनसाथी और कारोबारी संपर्क को केंद्र में रखेगा। दोपहर के बाद तुला राशि के आठवें भाव में पहुंचने पर चंद्राष्टम लागू होगा। तब मन उदास या बेचैन रहेगा और प्रतिक्रिया अधिक संवेदनशील होगी। पहले मिली निकटता का सुख रहेगा, लेकिन बाद में शांत बैठने की चाह बढ़ेगी। बेचैनी के समय साथी की किसी बात का कठोर अर्थ न निकालें।

आज का मीन हेल्थ राशिफल कैसा सेहत पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। ऊर्जा धीमी महसूस होने की संभावना है और जिम्मेदारी निभाते हुए विराम अच्छा लगेगा। रिश्तों की अच्छी बात उत्साह देगी, फिर भी काम का बोझ अलग से महसूस होगा। दिन आगे बढ़ने पर मन की बेचैनी सामान्य काम को भी बड़ा बनाकर दिखाएगी। नियमित काम आज अधिक अनुकूल रहेंगे और बड़े फैसलों का दबाव भारी लगेगा। एक परिचित काम पूरा होने से मन को टिकने की जगह मिलेगी। अपनी क्षमता से अधिक काम खींचने से सावधान रहें। आज काम के बीच आराम का छोटा अंतर रखें। धीमी गति के बीच भी टिककर किया प्रयास उपयोगी फल देने की संभावना रखता है।

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें साथी या कारोबारी संपर्क की बात पूरी सुनने के लिए समय रखें।

क्या न करें बच्चे की नई कोशिश पर झुंझलाकर जवाब न दें।