मीन राशिफल 7 मार्च 2026: बिजनेस बढ़ाने के लिए अच्छा दिन, बन रहें धन के योग, किचन में बरतें ये सावधानी

Pisces Horoscope Today 7 march 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 मार्च 2026। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।

Pisces Horoscope Today 07 march 2026 aaj ka meen rashifal : आज मीन राशि वालों को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही मामलों में अनुशासन और जिम्मेदारी बनाए रखनी चाहिए। जो भी काम करें, उसे पूरी लगन से करें और बीच में ढिलाई न करें। आज पैसों के मामले में समझदारी दिखाएं, बेवजह खर्च करने से बचें और सोच-समझकर ही पैसा लगाएं। साथ ही आज जंक फूड या अनहेल्दी चीजें खाने से बचें, ताकि सेहत ठीक बनी रहे। रिश्तों में भी शांति बनाए रखें और छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव या झगड़ा न होने दें। अपने काम पर ध्यान दें और जो भी जिम्मेदारी मिले, उसे अच्छी तरह और बिना लापरवाही के पूरा करें। आज स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है। अगर आप समझदारी और संतुलन के साथ दिन बिताते हैं, तो आज किस्मत और आर्थिक स्थिति भी आपके साथ रह सकती है।

मीन लव राशिफल

मीन राशि वाले आज रिश्ते को शांत और समझदारी से हैंडल करें। जब आप अपने साथी के साथ समय बिताएं, तो आपका रवैया बहुत मायने रखेगा। अगर आपका व्यवहार अच्छा और सकारात्मक रहेगा, तो रिश्ता और मजबूत हो सकता है। आप दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार रह सकते हैं। लेकिन आज एक बात का खास ध्यान रखें कि अपने साथी की निजी जगह (पर्सनल स्पेस) का सम्मान करें और उन पर ज्यादा दबाव न डालें। कुछ लोगों के रिश्ते में पुराने प्रेमी या प्रेमिका (एक्स) की वजह से थोड़ी परेशानी या तनाव आ सकता है। इसलिए अपने साथी के प्रति ईमानदार और वफादार बने रहें। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उन्हें आज कोई नया और दिलचस्प पर्सन मिल सकता है। हालांकि यह रिश्ता तुरंत प्यार में नहीं बदलेगा, बल्कि इसे समय लग सकता है।

मीन करियर राशिफल

आज कोशिश करें कि आपका कामकाज का दिन उत्पादक और बिजी रहे। जो लोग सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए विदेश जाने या बाहर काम करने के मौके बन सकते हैं। कुछ लोगों की अपने सीनियर से बहस या मतभेद हो सकता है, इसलिए बात करते समय संयम रखें, नहीं तो आने वाले दिनों में दिक्कत बढ़ सकती है। ऑफिस की मीटिंग में नए और अच्छे आइडिया रखने की कोशिश करें। इससे आपके काम की तारीफ होगी और आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। जिन लोगों का आज इंटरव्यू है, वे आत्मविश्वास रखें, क्योंकि परिणाम आपके पक्ष में जा सकता है। वहीं व्यापार करने वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा है, क्योंकि वे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने या उसे विस्तार देने के बारे में सोच सकते हैं।

मीन मनी राशिफल

आज के दिन की सबसे खास बात आर्थिक स्थिति का मजबूत होना है। धन आने के योग बन सकते हैं, जिससे आप अपनी कई इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। अगर आप जमीन-जायदाद में निवेश करने या घर की मरम्मत/सजावट (रिनोवेशन) की योजना बना रहे थे, तो आज उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। परिवार में किसी कार्यक्रम या समारोह में पैसे देने या सहयोग करने की भी स्थिति बन सकती है। कुछ लोगों के भाई-बहनों या दोस्तों के साथ पैसों से जुड़े पुराने विवाद आज सुलझ सकते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें साझेदारी के जरिए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पैसा जुटाने में सफलता मिल सकती है।

मीन हेल्थ राशिफल

मीन राशिफल वाले जातक आज पॉजिटिव सोच बनाए रखें। शराब व तंबाकू से दूर रहें। कुछ बच्चों को गिरने से हल्की चोट लग सकती है, लेकिन कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। रसोई में काम करते समय सब्जी या फल काटते समय सावधानी रखें। रात में वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें, क्योंकि छोटी-मोटी दुर्घटना की संभावना हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com