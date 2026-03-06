मीन राशिफल 6 मार्च 2026: मीन राशि वालों को आज होगा धन लाभ, सिंगल महिलाओं मिलेगा यह सरप्राइज
Pisces Horoscope Today 6 march 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 6 मार्च 2026। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today 06 march 2026 aaj ka meen rashifal : मीन राशि वालों के लिए आज का दिन संयम बरतने का दिन है। हर एक चीज में ध्यान देने की जरूरत है, वो चाहे सेहत हो या फिर कामकाज या लव लाइफ। लव लाइफ की बात करें, तो आज अपने प्रेमी/प्रेमिका के साथ समय बिताते समय अपने शब्दों और व्यवहार का ध्यान रखें। प्रेम में सच्चाई मायने रखती है। इसलिए आज अगर आप सच्चे दिल से प्रेम करेंगे तो, आपको भी वैसा ही प्यार वापस मिलेगा। आज काम के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनी रहनी चाहिए। काम से जुड़ी चुनौतियों का समझदारी से सामना करें। पैसों को लेकर ज्यादा चिंता न करें। सेहत का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है। चलिए लव, करियर, मनी और सेहत का विस्तृत हाल जानते हैं।
मीन लव राशिफल
आज आप रिश्तों को बेहद समझदारी से हैंडल करेंगे। पार्टनर के साथ शांत और समझदारी से पेश आएं। किसी दोस्त या रिश्तेदार का आपके रिश्ते में दखल हो सकता है, जिससे आपके साथी का नजरिया प्रभावित हो सकता है और रिश्ते में थोड़ी परेशानी आ सकती है। ऐसे में आपको समझदारी दिखानी बेहद जरूरी है। रिश्ते में कुछ ऐसी बात ना कह दें, कि विवाद बढ़े। कुछ सिंगल महिलाओं को आज क्लासमेट, सहकर्मी या किसी पुराने परिचित प्यार का इजहार कर सकते हैं। हालांकि यह महिला के लिए थोड़ा सरप्राइज हो सकता है, लेकिन समय के साथ रिश्ता मजबूत होगा।
मीन करियर राशिफल
आज ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। नए और रचनात्मक विचारों के साथ काम करें और अपनी राय रखने में हिचकिचाएं नहीं। मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट से जुड़े लोगों के नए और अलग विचारों की सराहना होगी। कुछ लोगों को नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। बैंकिंग, अकाउंटिंग और आर्किटेक्ट से जुड़े लोगों का दिन बिजी रहेगा, जबकि सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर परिवर्तन हो सकता है। छात्रों को परीक्षा में सफलता मिल सकती है। व्यापारियों को नया काम शुरू करने के लिए एक दिन इंतजार करना बेहतर रहेगा।
मीन मनी राशिफल
मीन राशि वालों के लिए आज आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है। दिन के पहले हिस्से में अलग-अलग जरिए से धन प्राप्त हो सकता है। रियल एस्टेट में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। दिन के दूसरे हिस्से में किसी दोस्त के साथ पैसों से जुड़ा विवाद सुलझ सकता है। आप विदेश यात्रा की योजना भी बना सकते हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति दे सकती है। व्यापारियों को आज फंड जुटाने में सफलता मिल सकती है और पुराने बकाया भी मिल सकते हैं।
मीन हेल्थ राशिफल
मीन राशिफल वालों को सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आज हल्की-फुल्की समस्याएं जैसे माइग्रेन, वायरल बुखार या गले में दर्द हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दवाइयां समय पर लें। बच्चों को वायरल बुखार या दांत से जुड़ी समस्या हो सकती है। खान-पान का ध्यान रखें, ज्यादा फल और सब्जियां खाएं और आज ठंडे या गैस वाले पेय से बचें। साथ ही काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट