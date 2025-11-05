मीन राशिफल 5 नवंबर: आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करें, बेकार की खरीदारी से बचें

संक्षेप: Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 5 नवंबर 2025: मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए सुखदायक और संतुलित महसूस होने वाला है। आपको छोटी-छोटी चीजों में आराम और शांति से भरे पलों में आराम मिलेगा। लोग सलाह या आराम के लिए आपकी ओर देख सकते हैं। आपकी स्वाभाविक दयालुता अच्छी फीलिंग और सहयोग को आकर्षित करती है। यह अपने सपनों को धीरे-धीरे पोषित करने का एक अच्छा समय है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीन लव राशिफल- आज प्यार इमोशनल रूप से समृद्ध महसूस हो रहा है। आप अपनी फीलिंग्स को ज्यादा खुलकर जाहिर कर सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो उनकी इमोशनल गहराई को शेयर करता हो। अपने पार्टनर की जरूरतों को ध्यान से सुनें और धैर्य से जवाब देना चाहिए। एक विचारशील मैसेज या स्वीट इशारा आपके प्रिय व्यक्ति को सच में खास महसूस करा सकता है। आज का दिन इमोशनल जुड़ाव के बारे में है, सुनें, देखभाल करें और प्यार को स्वाभाविक रूप से बहने दें।

मीन करियर राशिफल- आपको काम में फोकस और क्रिएटिविटी मिलेगी। जो काम पहले हैवी लगते थे, अब उन्हें हैंडल करना आसान लगेगा। कलीग आपके शांत और स्थिर नजरिए का सम्मान करते हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो आज प्रेरणा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होगी। जल्दबाजी में फैसला करने से बचें। स्लो ग्रोथ से स्थाई सफलता मिलेगी। जमीन पर टिके रहें और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करें। लगातार प्रयास और धैर्य आपको लंबे समय में स्थिरता देने में मदद करेगा।

मीन आर्थिक राशिफल- अगर आप सावधानी से प्लान बनाते हैं तो आर्थिक बैलेंस आपकी पहुंच में रहने वाला है। इमोशनल खर्च और बेकार की खरीदारी से बचें। आज की गई छोटी बचत भविष्य के लिए स्थिरता का निर्माण कर सकती है। आपको किसी भरोसेमंद व्यक्ति से काम की सलाह मिल सकती है। अपने आर्थिक लक्ष्यों पर भरोसा रखें-जब आप समझदारी से काम लेते हैं तो वे आपकी सोच से कहीं ज्यादा करीब होते हैं। धन से जुड़े चीजों को चुनते समय अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें- यह आज आपका सबसे मजबूत टूल है।

मीन सेहत राशिफल- आज आपकी सेहत स्थिर महसूस होगी, लेकिन आपका मन आराम चाहता है। एक गर्म हर्बल ड्रिंक या शांति से भरी शाम की वॉक आपके विचारों को शांत करने में मदद कर सकती है। ज्यादा सोचने से बचें और पॉजिटिव माइंडसेट रखें। हल्का योग या ध्यान आपके शरीर और भावनाओं दोनों को सपोर्ट देता है। याद रखें, शांत हृदय एक मजबूत शरीर की ओर ले जाता है। बेकार का स्ट्रेस लेने से बचें।

मीन राशि के लक्षण- ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com