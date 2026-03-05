मीन राशिफल 5 मार्च 2026: मीन राशि वालों को आज क्रिएटिव सोच दिलाएंगे सफलता, लेकिन इस चीज से बचना होगा
Pisces Horoscope Today 5 march 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5 मार्च 2026। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today 05 march 2026 aaj ka meen rashifal : आज आपकी कल्पनाशक्ति काफी एक्टिव रहेगी। इसका उपयोग छोटी समस्याएं सुलझाने और दूसरों को सुकून देने में करें। आज आपको शांत जगह पर वक्त बिताना चाहिए, इससे आपके विचार और भी साफ और स्पष्ट होंगे। इसकी मदद से आपके भीतर अच्छे विचार होंगे। मीन राशि वाले आज अगर अपने दिल की आवाज सुनेंगे और नए व अलग तरीके से सोचेंगे, तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।। शांत मन से सोचें और अपने सिंपल विचार मित्रों के साथ साझा करें। छोटे-छोटे दयालु कार्य जल्दी ही अच्छा फल देंगे। बिखराव से बचने के लिए एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। लगातार काम करने से थकान और बोरियत हो सकती है। लेकिन थोड़ी देर ब्रेक और मनपसंद रचनात्मक एक्टिविटीज करने से काम करने की नई ताकत मिलती है।
मीन लव राशिफल
आज प्रेम संबंधों में मधुरता और समझ बनी रहेगी। अपने साथी के साथ शांत समय बिताएं, उनकी बात ध्यान से सुनें और छोटे-छोटे स्नेह भरे कार्य करें, जैसे एक प्यारा संदेश भेजना या किसी काम में मदद करना। सिंगल लोगों को किसी शांत और रचनात्मक माहौल में या किसी मित्र के माध्यम से अच्छा साथ मिल सकता है। सच्चे और धैर्यवान बन रहें। अनावश्यक भावनात्मक नाटक से बचें और बातचीत को सरल रखें।
मीन करियर राशिफल
आज आपकी क्रिएटिव सोच और एकाग्रता आपके कार्यक्षेत्र में काफी मददगार साबित होने वाले हैं। किसी काम की सामान्य या व्यावहारिक समस्या को हल करने के लिए अपनी कल्पनाशक्ति का उपयोग करें। आप अपने काम में थोड़ा सा अपना खास और स्नेहपूर्ण अंदाज भी जोड़ सकते हैं। सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे। यदि आप टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सरल और स्पष्ट कदम सुझाएं और सहयोग दें। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें। पहले सभी पहलुओं की जांच कर लें।
मीन मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज सरल योजना बनाएं और अनावश्यक खर्च से बचें। आने वाले खर्चों की समीक्षा करें और गैर-जरूरी खरीदारी टाल दें। नियमित रूप से थोड़ी बचत करें। ये छोटे-छोटे बचत भी भविष्य में सुरक्षा देते हैं। यदि कोई ऑफर मिले तो उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ें। बिना स्पष्ट योजना के किसी को उधार न दें। छोटी बचत योजना या छोटा अतिरिक्त काम धीरे-धीरे धन बढ़ा सकता है।
मीन हेल्थ राशिफल
आज अपने शरीर और मन का शांत रखें। थकान महसूस हो तो आराम करें और हल्की गतिविधि जैसे टहलना या स्ट्रेचिंग करें। सादा शाकाहारी भोजन, फल और साबुत अनाज खाएं और पर्याप्त पानी पिएं। मन को शांत करने के लिए पढ़ना, चित्र बनाना या धीमा संगीत सुनना अच्छा रहेगा। देर रात तक भारी काम करने से बचें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट