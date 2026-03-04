मीन राशिफल 04 मार्च 2026: आज पैसों के मामले में ना दिखाएं जल्दबाजी, जानें लव, करियर, मनी, हेल्थ का हाल
Pisces Horoscope Today 04 march 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 मार्च 2026। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today 04 march 2026 aaj ka meen rashifal : मीन राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक रहेगा। क्योंकि आज आप अपनी भावनाओं से अधिक जुड़े हुए महसूस करेंगे। ऐसे में आज आपको निर्णय लेने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन आज आप अपने मन की आवाज पर भरोसा करें और अपनों का ध्यान रखे। साथ ही शांति बनाए रखने के लिए छोटे-छोटे कदम उठाएं। आपकी संवेदनशीलता आज सही समझ देने में मदद करेगी। परिवार और करीबी दोस्तों की बात ध्यान से सुनें। आज कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। साथ ही जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और धीरे-धीरे सोच-समझकर आगे बढ़ें। छोटे दयालु व्यवहार विश्वास को मजबूत करेंगे। नींद और भोजन की सरल दिनचर्या बनाए रखें। शांत मन आपको सही योजना बनाने और स्थिर प्रगति करने में मदद करेगा।
मीन लव राशिफल
आज आपकी भावनाएं सहज और साफ हैं, जिसे आप चाहते हैं, उसे प्यार भरा संदेश भेजें या उसके साथ शांति से थोड़ा समय बिताएं। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी अच्छे और सुरक्षित निमंत्रण को स्वीकार कर लें। अगर आप रिश्ते में हैं, तो साथ में छोटी सैर या चाय पीने जैसा सरल और प्यारा समय बिताने की योजना बनाएं। अपनी छोटी जरूरतों के बारे में ईमानदारी से बात करें और सामने वाले को ध्यान से सुनें। सहज और सोच-समझकर किए गए कार्य रिश्तों को मजबूत करेंगे और भरोसा बढ़ाएंगे।
मीन करियर राशिफल
आज कार्यक्षेत्र में सहयोग की जरूरत है। सहकर्मियों की मदद करें और उनकी मदद स्वीकार भी करें। एक समय में एक ही महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें। आपका छोटा लेकिन अच्छा विचार समर्थन पा सकता है। मिली हुई सलाह को नोट करें और किए गए वादों को पूरा करें। ईमेल और मीटिंग्स में शांत और विनम्र रहें। धैर्य और समझदारी से काम करने पर जल्द ही अच्छी प्रगति दिखेगी। छोटी सफलताओं का सम्मान करें और आगे की योजना बनाएं।
मीन मनी राशिफल
आज पैसों के मामले में संयम बरतने का दिन है। कोई भी निर्णय लेने से पहले बैंक बैलेंस और आने वाले भुगतानों की जांच करें। परिवार के साथ खर्च की योजना स्पष्ट रखें और तारीखें नोट करें। बेकार की छोटी खर्चों, जैसे अनुपयोगी मेंबरशिप को बंद करें। यदि अतिरिक्त कमाई का अवसर मिले, तो पहले उसकी पूरी जानकारी लें। एक छोटा बचत लक्ष्य बनाएं और नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी राशि जोड़ें। हर हफ्ते समीक्षा करें और जरूरत हो तो बदलाव करें।
मीन हेल्थ राशिफल
आज शरीर और मन को आराम की जरूरत है। दिन की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग और गहरी सांसों से करें। गुनगुना पानी पिएं और सादा, पौष्टिक शाकाहारी भोजन लें। शाम को स्क्रीन का उपयोग कम करें और सोने से पहले हल्का पढ़ना करें। यदि चिंता हो, तो किसी दोस्त से थोड़ी बात करें या अपनी चिंता लिखकर मन हल्का करें। पर्याप्त नींद लें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट