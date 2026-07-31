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आज का मीन राशिफल 31 जुलाई: जो बात आपके नियंत्रण में है, उसी पर ध्यान दें, बड़े दावे करने से बचें

By Anita Baranwal
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Aaj ka Meen Rashifal 31 July 2026: दोपहर के बाद शांति, सीमित बातचीत और व्यर्थ भागदौड़ से दूरी रखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पढ़ें 31 जुलाई 2026 का विस्तृत मीन राशि का राशिफल।

Aaj ka Meen Rashifal 31 July 2026
आज का मीन राशिफल 31 जुलाई 2026

Pisces Horoscope Today 31 July 2026, आज का मीन राशिफल: दिन की शुरुआत कुछ राहत देने वाली हो सकती है। दोस्तों, टीम, परिचितों या किसी नेटवर्क से सहयोग की उम्मीद बन सकती है। कोई छोटा लाभ, उपयोगी सूचना, या किसी काम में साथ मिलने से मन हल्का होगा। फिर भी भीतर से पूरी तरह निश्चिंत महसूस करना आसान नहीं रहेगा। दिन बढ़ने पर मन अकेलापन, उलझन या पीछे छूटी बातों की तरफ जा सकता है। ऐसे में आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा सकता है। शनि आपके व्यक्तित्व पर गंभीरता ला रहा है, इसलिए आप हर बात को ज्यादा गहराई से महसूस कर सकते हैं। इसका अच्छा उपयोग आत्ममंथन में करें, आत्म-संदेह में नहीं। रचनात्मक काम, बच्चों से जुड़ी बात, सीखने-सिखाने वाले काम, या दिल से किए गए प्रयास सुख दे सकते हैं। लेकिन खर्च का दबाव और मन की थकान भी साथ रहेगी। जो बात आपके नियंत्रण में है, उसी पर ध्यान दें। हर किसी से मान्यता की उम्मीद करने से तनाव बढ़ेगा। दोपहर के बाद शांति, सीमित बातचीत और व्यर्थ भागदौड़ से दूरी रखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

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रिश्तों में भावनात्मक सहारे की जरूरत महसूस हो सकती है। अगर आप अपनी बात दबाए रखेंगे, तो साथी को दूरी महसूस हो सकती है। इसलिए शांत तरीके से बताना जरूरी है कि आपको क्या खल रहा है। जीवनसाथी थोड़ा नाराज या असहज दिख सकता है, पर इसका कारण थकान या गलतफहमी भी हो सकती है। आरोप लगाने से बात बिगड़ेगी। प्रेम संबंध में समय और ध्यान की कमी महसूस हो सकती है। बच्चों या परिवार के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा और रिश्ता भी नरम रहेगा।

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कामकाज में ध्यान भटकने की संभावना है, इसलिए बहुत बड़े दावे करने से बचें। जो लोग कारोबार में हैं, उन्हें यात्रा, मीटिंग या बाहर के काम से उम्मीद के अनुसार परिणाम तुरंत न मिले, फिर भी इसे नुकसान मानकर हताश न हों। पहले जानकारी जुटाएं। नौकरी में रचनात्मकता और समझ अच्छी है, लेकिन मन का उतार-चढ़ाव प्रदर्शन प्रभावित कर सकता है। छात्रों के लिए अनुशासन जरूरी रहेगा। व्यर्थ मोबाइल, बेकार चर्चा या टालमटोल से पढ़ाई पीछे जा सकती है। छोटे समय-खंड बनाकर पढ़ें। घर के शांत कोने में बैठकर रिविजन करना ज्यादा उपयोगी रहेगा।

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खर्च आय से ज्यादा महसूस हो सकते हैं, इसलिए बजट पर सख्ती जरूरी है। खासकर सुविधा, यात्रा, ऑनलाइन खरीदारी, दवा-सफाई या अचानक जरूरतों पर पैसा निकल सकता है। कोई चीज सस्ती दिखे तो भी जरूरत देख लें। लाभ की उम्मीद में जोखिम उठाना ठीक नहीं होगा। उधार या साझा पैसों के मामले में साफ हिसाब रखें। खाने-पीने और बाहर के अनियोजित खर्च भी नियंत्रण मांगेंगे। छोटी बचत आज बहुत काम आएगी।

आज का मीन स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा का स्तर स्थिर नहीं रहेगा। मन का बोझ शरीर की थकान बढ़ा सकता है। भोजन को हल्का और साफ रखें। बाहर का या बहुत तला खाना कम लें। पर्याप्त नींद और समय पर पानी जरूरी है। थोड़ी वॉक, ध्यान या शांत बैठना लाभ देगा। देर रात तक अनावश्यक जागना अगले दिन की थकान बढ़ा सकता है। खुद पर नरमी रखें।

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आज की सलाह: सहारे की जरूरत हो तो कहें, चुप रहकर मन पर अतिरिक्त बोझ न रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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