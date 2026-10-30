आज का मीन राशिफल (30 अक्टूबर) : राहु केतु का असर-चेक करें बिजी रहने के बीच कौन से जरूरी काम छूट रहे
today pisces horoscope: बचत बढ़ाने के लिए कम उपयोग वाले दोहराते खर्च पहचानें। साझा धन के निर्णय में सभी संबंधित लोगों की सहमति रखें और दस्तावेज सुरक्षित रखें।
तीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के चौथे भाव में रहेगा। घर की व्यवस्था, निजी सुविधा या कोई भावनात्मक विषय ध्यान खींच सकता है। परिवार के साथ सहज समय मिल सकता है, लेकिन इससे सभी चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, ऐसी अपेक्षा न रखें। मन बेचैन हो तो पहले देखें कि कोई व्यावहारिक काम बाकी है या केवल आशंका चल रही है। दिन की योजना में घरेलू जरूरतों के लिए जगह रखें, फिर भी अपना पूरा समय उसी में न लगा दें। परिचित वातावरण सहारा दे सकता है, बशर्ते आप आराम और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखें।
आज का मीन करियर राशिफल
गुरु कर्क राशि के पांचवें भाव में उच्च हैं। सीखने, रचनात्मक काम और समझदार मार्गदर्शन के लिए उपयोगी गुंजाइश है। नतीजा फिर भी अभ्यास, समय और उपलब्ध साधनों पर निर्भर रहेगा। कर्क राशि के पांचवें भाव में नीच मंगल भी हैं। किसी विचार को जल्दी प्रस्तुत करने से पहले उसकी तैयारी जांचें। विद्यार्थी कठिन प्रश्न में सीधे उत्तर देखने के बजाय अपना प्रयास लिखें और फिर तुलना करें। नौकरी में घर की जरूरत के कारण समय बदलना हो तो संबंधित व्यक्ति को पहले सूचित करें। त आठवें भाव में वक्री बुध संवेदनशील कागज, साझा जानकारी या पुराने विवरण की समीक्षा का संदर्भ देते हैं। अधूरी सूचना पर रिपोर्ट पूरी न दिखाएं। रचनात्मक परियोजना में छोटा नमूना तैयार करके प्रतिक्रिया लें, पूरे काम में एक साथ बड़ा बदलाव न करें।
आज का मीन धन राशिफल
राहु कुंभ राशि के बारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के छठे भाव में हैं। इस संयुक्त धुरी के संदर्भ में यह जांचना उपयोगी है कि रोज की व्यस्तता के बीच कौन से खर्च और जरूरी काम आपकी नजर से छूट रहे हैं। नियमित कटौतियां, सदस्यता और लंबित छोटे भुगतान देखें। घर या वाहन की खरीद का विचार हो तो केवल खरीद मूल्य नहीं, रखरखाव और आगे की किस्तें भी जोड़ें। परिवार से आर्थिक मदद की चर्चा हो तो राशि मिलने से पहले उसे बजट का हिस्सा न बनाएं।
आज का मीन लव राशिफल
घर के किसी सदस्य के साथ शांत बातचीत से जरूरत समझने में मदद मिल सकती है। यदि माता या परिवार के बुजुर्ग से किसी विषय पर असहमति हो, तो उनकी बात सुनते हुए अपनी सीमा भी स्पष्ट रखें। पुरानी नाराजगी को हर नए मुद्दे में न जोड़ें। जीवनसाथी या साथी के साथ घरेलू काम बांटने से साथ बिताने के लिए बेहतर जगह बन सकती है। संतान की पढ़ाई या रचनात्मक रुचि में मार्गदर्शन दें, लेकिन अपनी पसंद को उसका लक्ष्य न मानें। किसी पारिवारिक आयोजन में जाना हो तो सुविधा और जिम्मेदारी देखकर निर्णय लें। नए संबंध में निजी परिस्थितियां साझा करें, पर तुरंत पूर्ण समझ की अपेक्षा न रखें।
आज का मीन हेल्थ राशिफल
शनि मीन राशि के पहले भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का मध्य चरण है। निजी जिम्मेदारियों के लिए ऐसी गति चुनना जरूरी है जिसे आपकी ऊर्जा लगातार निभा सके। इसे बीमारी या असफलता की आशंका का आधार न बनाएं। काम और घरेलू अपेक्षाओं के बीच आराम को निश्चित स्थान दें। परिचित व्यायाम, नियमित भोजन और पर्याप्त नींद पर ध्यान रखें। मन भारी हो तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से ठोस विषय पर बात करना उपयोगी हो सकता है। सब कुछ अकेले संभालने की जिद आवश्यक नहीं। कोई तकलीफ लगातार बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लें और दूसरों के अनुभव से अपना निष्कर्ष न निकालें।
क्या करें
घर की एक जरूरी व्यवस्था सुधारें और अपने लिए बिना व्यवधान का विश्राम रखें। पढ़ाई या रचनात्मक काम का छोटा हिस्सा पूरा करें। बड़ी खरीद से पहले उसकी पूरी लागत कागज पर लिखकर देखें।
क्या न करें
परिवार से संभावित मदद को मिला हुआ धन न मानें। भावनात्मक बेचैनी में महंगी खरीद या अचानक वादा न करें। अपनी थकान छिपाकर अतिरिक्त जिम्मेदारी लेना और जरूरी जानकारी की जांच टालना भी उचित नहीं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र