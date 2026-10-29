आज का मीन राशिफल (29 अक्टूबर): आर्थिक सीमा से अधिक वादा न करें, हर जिम्मेदारी लेना जरूरी नहीं

Meen rashi today: आज 29 अक्टूबर को मीन राशि वालों को अपने खर्चों को पहले से तय करना सही रहेगा। जानें एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल से मीन राशि का आज का दिन कैसा रहेगा?

29 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के तीसरे भाव में रहेगा। जरूरी संपर्क करना, छोटा लंबित काम उठाना और अपनी बात स्पष्ट रखना उपयोगी हो सकता है। हर योजना को बड़ा बनाने के बजाय संभालने योग्य शुरुआत चुनें। रात में चंद्रमा मिथुन राशि के चौथे भाव में जाएगा। तब घर की जरूरत या भावनात्मक बेचैनी ध्यान मांग सकती है। बाहरी काम पूरे होने के बाद भी मन तुरंत शांत हो, यह जरूरी नहीं। इसलिए दिन की योजना में लौटकर आराम करने की जगह रखें। किसी पुराने परिचित से बातचीत अच्छी लग सकती है, लेकिन मिलने या कार्यक्रम में शामिल होने की बाध्यता न बनाएं।

आज का मीन राशिफल करियर गुरु कर्क राशि के पांचवें भाव में उच्च हैं। अध्ययन, रचनात्मक काम और समझदार मार्गदर्शन के लिए उपयोगी अवसर हो सकते हैं, लेकिन नतीजा अभ्यास और उपलब्ध साधनों पर निर्भर रहेगा। मंगल भी कर्क राशि के पांचवें भाव में नीच हैं। किसी विचार को जल्दी सिद्ध करने की जगह उसे जांचने और सुधारने की गुंजाइश रखें। विद्यार्थी कठिन प्रश्न में अटकें तो पूरा विषय छोड़ने के बजाय हल की पहली गलत कड़ी पहचानें। नौकरी में स्पष्ट संदेश और सीमित लक्ष्य काम आसान बना सकते हैं। कारोबार में ग्राहक से संपर्क करें तो उसकी वास्तविक जरूरत सुनें, केवल अपनी योजना न समझाते रहें। यदि रचनात्मक प्रस्ताव भेजना है तो उसका उद्देश्य और उपयोग साफ लिखें। प्रतिक्रिया मिलने पर उपयोगी सुझाव अलग करें। हर संशोधन को अपनी क्षमता पर टिप्पणी न मानें।

आज का मीन राशिफल आर्थिक राहु कुंभ राशि के बारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के छठे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अनदेखे खर्च, विश्राम की जरूरत और रोजमर्रा के दायित्वों को एक साथ देखने का विषय बनाती है। छोटी कटौतियां, सदस्यता और सेवा शुल्क जांचना उपयोगी रहेगा। बुध तुला राशि के आठवें भाव में वक्री हैं, इसलिए साझा खाते, कर या पुराने भुगतान के विवरण की समीक्षा ध्यान से करें। कोई आंकड़ा मेल न खाए तो अनुमान लगाने के बजाय दस्तावेज मांगें। सामाजिक निमंत्रण या मित्र से मिलने का खर्च पहले तय कर सकते हैं। किसी दूसरे की सुविधा के लिए अपनी आर्थिक सीमा से अधिक वादा न करें। बचत का उद्देश्य स्पष्ट रहेगा तो निर्णय लेना आसान होगा।

आज का मीन लव राशिफल पड़ोसी, भाई बहन या पुराने मित्र से संपर्क की पहल आप कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले की उपलब्धता का सम्मान करें। सहज बातचीत को तुरंत गहरी प्रतिबद्धता का संकेत न समझें। यदि घर में किसी व्यवस्था पर मतभेद हो तो चर्चा को काम के बंटवारे तक सीमित रखें, व्यक्ति के स्वभाव पर फैसला न सुनाएं। साथी को बताएं कि आज आप कितना समय और ध्यान दे सकते हैं। थकान में चुप रहने की जरूरत हो तो उसका कारण संक्षेप में कह देना गलतफहमी कम कर सकता है। किसी पारिवारिक या पड़ोस के आयोजन में जाएं तो अपनी सुविधा के अनुसार रहें। हर जिम्मेदारी स्वयं लेना जरूरी नहीं।

आज का मीन स्वास्थ्य राशिफल शनि मीन राशि के पहले भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का मध्य चरण है, जिसमें निजी जिम्मेदारियों और सहनशक्ति की वास्तविक सीमा पहचानना जरूरी है, न कि बीमारी या असफलता की आशंका पालना। काम का बोझ बांटें और आराम को योजना में शामिल करें। बाहर भोजन करना हो तो स्वच्छता और अपनी सामान्य जरूरतों का ध्यान रखें। यात्रा में जल्दबाजी से बचें और वाहन चलाते समय ध्यान सड़क पर रखें। लगातार बनी शारीरिक परेशानी को केवल तनाव कहकर न टालें। चिकित्सकीय सलाह लें। रात में घरेलू उलझन बढ़े तो शांत गतिविधि चुनें और नींद का समय कम न करें।

शुभ अंक ३

शुभ रंग पीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

मीन राशि क्या करें जिस जरूरी संपर्क को टाल रहे हैं, उसके लिए छोटा और स्पष्ट संदेश तैयार करें। दिन के काम अपनी ऊर्जा के अनुसार बांटें। साझा धन का कोई प्रश्न हो तो संबंधित कागज एक जगह रखकर शांत मन से देखें।