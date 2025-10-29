Hindustan Hindi News
मीन राशिफल 29 अक्टूबर: आज आपको होगा धन लाभ, ऑफिस की पॉलिटिक्स से रहें दूर

मीन राशिफल 29 अक्टूबर: आज आपको होगा धन लाभ, ऑफिस की पॉलिटिक्स से रहें दूर

संक्षेप: Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Wed, 29 Oct 2025 06:06 AM
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 29 अक्टूबर 2025: आज मीन राशि के जातकों को रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। चैलेंज के बाद भी आप ऑफिस में शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। सेहत और धन दोनों आपके पक्ष में रहेंगे।

मीन लव राशिफल- आज अपने प्यार का इजहार करने के और मौके खोजें। लव अफेयर में छोटी-मोटी उथल-पुथल के बावजूद आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल रहेगा और इससे आपके रिलेशनशिप और भी सुहावने पल आएंगे। दिन का दूसरा भाग आज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप नए प्यार को अपना सकते हैं या फिर कुछ ऐसी परेशानियां भी आ सकती हैं जो ब्रेकअप का कारण बन सकती हैं। आज रिश्ते में समझदारी से काम लें। आपको अपने लव अफेयर को किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से भी दूर रखना चाहिए। शादीशुदा महिलाओं के रिश्ते में कुछ परेशानी आ सकती हैं और ईगो इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकता है।

मीन करियर राशिफल- मीटिंग में अपनी राय जाहिर करने में संकोच नहीं करें। ऑफिशियल लाइफ से ईगो को दूर रखें और ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें। आपको अपने करियर से जुड़े नए रिस्क उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दिन का दूसरा भाग नौकरी के इंटरव्यू के लिए अच्छा है। एंटीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स और हार्डवेयर से जुड़े कुछ बिजनेसमैन की अच्छी कमाई होगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, वे अपने रिजल्ट को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं।

मीन आर्थिक राशिफल- आज मीन राशि वालों के पास पैसा आएगा। आप धन का बुद्धिमानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। दिन का दूसरा भाग भाई-बहन या दोस्त के साथ कोई आर्थिक मसला सुलझाने के लिए अच्छा है। आप कोई वाहन खरीदने पर विचार कर सकते हैं, जबकि महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विदेश में फैमिली के साथ वेकेशन की प्लानिंग भी बना सकती हैं।

मीन सेहत राशिफल- सेहत के मामले में आप अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना जरूरी है। आपको डाइजेशन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। आप एल्कोहल और तंबाकू दोनों छोड़ने का दिन चुन सकते हैं। बच्चों को ओरल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसके लिए डेंटिस्ट से सलाह की जरूरत हो सकती है। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी परेशानी हो सकती हैं, जबकि बुजुर्गों को सांस संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, जिनके लिए मेडिकल अटेंशन की जरूरत होगी।

मीन राशि के लक्षण-

ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

