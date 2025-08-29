मीन राशिफल 29 अगस्त: आज इनकम और खर्च के बीच बनाएं बैलेंस, बड़ी रकम नहीं दें किसी को उधार

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Fri, 29 Aug 2025 06:02 AM

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 29 अगस्त 2025: आज मीन राशि वालों को लवर के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए और सभी वर्तमान के मामलों को सुलझाना चाहिए। आज आप अपने प्रोफेशनल लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। आज धन और सेहत दोनों अच्छे रहने वाले है।

मीन लव राशिफल- लव अफेयर में छोटी-मोटी परेशानी को छोड़कर, आपको किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए भी तैयार रहना होगा, जो दोस्त, भाई-बहन, रिश्तेदार या एक्स लवर हो सकता है। दिन का दूसरा भाग उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने क्रश को प्रपोज करने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशनशिप उतने सहज नहीं होंगे जितने दिखते हैं। परेशानी को मैच्योर नजरिए से हैंडल करें। लवर के साथ अच्छे से रहें और बिना किसी झिझक के फीलिंग्स को शेयर करें।

मीन करियर राशिफल- काम को लेकर आपका कमिटमेंट पॉजिटिव रिजल्ट दिलाएगा। ऑफिस की पॉलिटिक्स के रूप में चैलेंज आ सकते हैं, लेकिन सीनियर आप पर भरोसा करेंगे। जिन लोगों के लिए आज नौकरी के लिए इंटरव्यू हैं, उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऑफिस में कुछ लोग आपके कामकाज को लेकर शिकायत कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट इसे गॉसिप से ज्यादा कुछ नहीं मानेगा। एंटरप्रेन्योर्स नए वेंचर्स की शुरुआत कर सकते हैं और नई पार्टनरशिप डील पर भी साइन कर सकते हैं। जिन लोगों को वर्तमान ऑफिस में परेशानी है, वे आज जॉब बदलने पर विचार कर सकते हैं।

मीन आर्थिक राशिफल- इनकम और खर्च के बीच बैलेंस बनाए रखें। कई स्रोतों से पैसा आएगा, लेकिन आज खर्चों पर कंट्रोल रखना कठिन होगा। कोई फ्रेंड या रिश्तेदार आर्थिक मदद भी मांगेगा, जिसे आप मना नहीं कर पाएंगे। किसी को बड़ी रकम उधार नहीं दें, क्योंकि उसे वापस पाना मुश्किल काम होगा। व्यापारियों को आज ऑनलाइन लेनदेन में सावधानी बरतनी चाहिए।

मीन सेहत राशिफल- आज लगभग 30 मिनट तक पार्क में टहलें या योग करें, इससे आप एनर्जेटिक बने रहेंगे। ऑफिस का प्रेशर घर नहीं लाएं और आज शाम को फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिताएं। वायरल फीवर, ओरल हेल्थ, विजन से जुड़ी परेशानी और गले में खराश अन्य नॉर्मल हेल्थ परेशानियां आज हो सकती हैं। डाइट पर उचित ध्यान दें और ग्रीस और ऑयल से भरपूर किसी भी खाने को छोड़ दें। खूब पानी पिएं और आपकी स्किन में निखार आ सकता है।

मीन राशि के लक्षण- ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

