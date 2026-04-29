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मीन राशिफल 29 अप्रैल 2026: मीन राशि वाले रोजमर्रा के खर्च पर रखें कंट्रोल, ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें, पढ़ें राशिफल

Apr 29, 2026 06:44 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Pisces Horoscope Today 29 april 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 अप्रैल 2026। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।

मीन राशिफल 29 अप्रैल 2026: मीन राशि वाले रोजमर्रा के खर्च पर रखें कंट्रोल, ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें, पढ़ें राशिफल

Pisces Horoscope Today 29 april 2026 aaj ka meen rashifal: आज पैसों से जुड़े मामलों में सही और लिखित जानकारी रखना बहुत जरूरी है। छोटी-सी गलती या अधूरी जानकारी पूरे दिन का संतुलन बिगाड़ सकती है, इसलिए हर बात स्पष्ट रखें। आज मेष की ऊर्जा आपके निजी पैसों पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि तुला राशि में चंद्रमा साझा खर्च, जिम्मेदारियों और वित्तीय समझौतों पर फोकस बढ़ा रहा है। वहीं, मिथुन में शुक्र और यूरेनस के कारण घर, किराया, मरम्मत या परिवार की योजनाओं से जुड़ी चीजों में अचानक बदलाव संभव है। ऐसे में जल्दबाजी से बचें और हर निर्णय सोच-समझकर लें। अगर कोई आपसे मदद मांगता है, तो पहले साफ कर लें कि उसे वास्तव में क्या चाहिए और क्या वह काम आज ही करना जरूरी है या नहीं।

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मीन लव राशिफल

आज रिलेशनशिप में किसी पर्सनल बात को साफ और सीधे शब्दों में कहना जरूरी है, खासकर जब मामला परिवार, पैसों, घर की योजनाओं या समय से जुड़ा हो। क्योंकि इशारों या चुप्पी से गलतफहमी हो सकती है, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रखें। सिंगल लोग किसी परिचित या सहज स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन केवल अच्छा पहला इम्प्रेशन काफी नहीं है, लगातार अच्छा व्यवहार ज्यादा मायने रखेगा। जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें खर्च, घर के काम, समय और भावनाओं से जुड़ी बातों पर खुलकर बात करनी चाहिए। आज समय पर निभाया गया छोटा सा वादा, बड़ी-बड़ी बातों से ज्यादा असर दिखाएगा।

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मीन करियर राशिफल

आज कॉल, मैसेज, डॉक्यूमेंट्स, प्लानिंग या क्लाइंट से जुड़ी बातों में थोड़ी सावधानी रखें। बातों को साफ और आसान रखें, ताकि कोई गलतफहमी न हो। छोटी-सी लिखित नोट या मैसेज आगे की परेशानी से बचा सकता है। नौकरी करने वालों को आज वही काम पहले करना चाहिए जिसमें सही जानकारी और फॉलो-अप जरूरी हो। बिजनेस करने वालों को पेमेंट, क्लाइंट बातचीत और प्लानिंग पर ध्यान देना होगा। वहीं, स्टूडेंट्स के लिए एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाकर शांत माहौल में पढ़ाई करना बेहतर रहेगा। आज काम में सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपनी समझ के साथ थोड़ा व्यवस्थित भी रहें। जरूरी बातों को लिखकर रखें, ताकि बाद में कन्फ्यूजन न हो।

मीन मनी राशिफल

आज रोजमर्रा के खर्च, बचत पर ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ इसलिए पैसे खर्च न करें कि उस समय अच्छा महसूस हो रहा है। अगर कोई खर्च खाने, परिवार या घर से जुड़ा है, तो यह जरूर सोचें कि वह आगे भी काम आएगा या नहीं। बचत को रोज के खर्च से अलग रखें। निवेश करते समय पूरी जानकारी लिखित में लें और बिना सही जानकारी के कोई फैसला न करें। आज पैसों में स्थिरता तब आएगी जब आप अपनी समझ के साथ सही गणना भी रखें। जल्दबाजी में फैसला लेने से बेहतर है थोड़ा रुककर सोचें, इससे पूरे महीने का बजट सुरक्षित रहेगा।

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मीन हेल्थ राशिफल

आज पैरों, शरीर में पानी की कमी, पाचन, नींद या भारीपन से जुड़ी परेशानियों पर ध्यान देने की जरूरत है। देर से खाना, ज्यादा स्क्रीन टाइम और रात में पैसों या परिवार की बातें शरीर के रूटीन को बिगाड़ सकती हैं। अगर दिन भर भागदौड़, खड़े रहना, फोन कॉल या परिवार की चर्चा ज्यादा हो, तो शाम को खुद को थोड़ा आराम दें और माहौल हल्का रखें। पाचन धीमा लगे तो हल्का खाना खाएं और पानी पास रखें। आज आरामदायक जूते पहनना भी जरूरी है। रात को सोने से पहले माहौल शांत रखें और भारी खाना खाने से बचें।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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