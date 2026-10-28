आज का मीन राशिफल (28 अक्टूबर): क्षणिक उत्साह में बड़ा वादा न करें, परिणाम को निश्चित न मानें
Meen rashifal today: आज मीन राशि वालों को आर्थिक, करियर, लव लाइफ और स्वास्थ्य में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, बता रही हैं एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
28 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि के तीसरे भाव में रहेगा। जरूरी संपर्क, संक्षिप्त बातचीत और संभालने योग्य काम में अपनी ओर से पहल उपयोगी हो सकती है। मन कभी सुस्त और कभी उत्साहित लगे तो बड़े फैसले से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। एक स्पष्ट काम पूरा करके आगे बढ़ें। किसी संदेश का उत्तर लंबित है तो आवश्यक जानकारी जुटाकर उसे भेजें। आत्मविश्वास को व्यावहारिक तैयारी के साथ जोड़ना बेहतर रहेगा। आसपास की हर गतिविधि में शामिल होने के बजाय अपना उद्देश्य चुनें। आज छोटी लेकिन नियमित कोशिश लंबी घोषणा से अधिक काम आ सकती है। दूसरों की प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त जगह रखें।
मीन राशि करियर और शिक्षा
गुरु कर्क राशि के पांचवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। सीखने, रचनात्मक काम और समझदार मार्गदर्शन के लिए उपयोगी गुंजाइश है, लेकिन उपलब्धि अभ्यास और परिस्थितियों पर निर्भर रहेगी। विद्यार्थियों को कठिन पाठ पर सही सवाल पूछना मदद कर सकता है। केवल विषय परिचित लगने से तैयारी पूरी न मानें, उत्तर लिखकर जांचें। शनि मीन राशि के पहले भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का मध्य चरण है, जिसमें निजी जिम्मेदारियों और सहनशक्ति की वास्तविक सीमा पहचानना जरूरी है, न कि असफलता की आशंका पालना। नौकरी में अपनी क्षमता के अनुसार काम स्वीकार करें। व्यवसाय में ग्राहक से शुरुआती बातचीत आगे बढ़ सकती है, मगर प्रतिबद्धता से पहले लागत और उपलब्ध संसाधन देखें। कोई रचनात्मक विचार हो तो उसका छोटा नमूना बनाएं और भरोसेमंद प्रतिक्रिया के आधार पर सुधार करें।
मीन राशि धन और वित्त
राहु कुंभ राशि के बारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के छठे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अनदेखे खर्च, विश्राम की जरूरत और रोजमर्रा के दायित्वों को साथ देखने का संकेत देती है। छोटे नियमित भुगतान जुड़कर कितना खर्च बनाते हैं, इसकी समीक्षा करें। तुला राशि के आठवें भाव में वक्री बुध साझा खाते, कर या पुराने आर्थिक दस्तावेज दोबारा जांचने का उपयोगी संदर्भ देते हैं। मेहनत के बदले भुगतान तय हो तो उसकी शर्त और अपेक्षित प्रक्रिया स्पष्ट रखें। केवल मौखिक आश्वासन के भरोसे काम का दायरा न बढ़ाएं। सीखने या उपकरण पर खर्च करना हो तो उपयोगिता देखें। किसी जोखिम भरी योजना को आत्मविश्वास बढ़ने भर से उपयुक्त न मानें।
मीन राशि प्रेम और रिश्ते
साथी से संबंध को अच्छा या खराब नाम देने से पहले देखें कि बातचीत में कौन सी छोटी बात स्पष्ट होनी बाकी है। व्यस्तता हो तो उपलब्धता बताना अनावश्यक अनुमान कम कर सकता है। यदि संतान से जुड़ी जिम्मेदारी है तो उसके प्रदर्शन की घोषणा करने के बजाय तैयारी और मदद की जरूरत समझें। अच्छे परिणाम की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन दबाव कम रखना भी जरूरी है। भाई बहन या किसी निकट परिचित से संपर्क करना चाहें तो सहज हालचाल से शुरू करें। नए परिचय में अपनी बात रखने के साथ सुनने की जगह रखें। कोई पुराना संवेदनशील विषय उठे तो उसका समाधान उसी बातचीत में पूरा करने की जिद न करें।
मीन राशि स्वास्थ्य और कल्याण
ऊर्जा में उतार चढ़ाव लगे तो काम और आराम का संतुलन देखें। अपनी सामान्य क्षमता के अनुरूप चलना फिरना या हल्का व्यायाम चुनें। सुस्ती दूर करने के लिए भोजन छोड़ना या जरूरत से ज्यादा उत्तेजक पेय लेना उचित उपाय नहीं है। लंबे समय तक बैठने के बीच शरीर की स्थिति बदलें और पानी पीते रहें। काम पूरा करने की जिद में विश्राम लगातार कम न करें। पहले से कोई चिकित्सकीय सलाह है तो उसका पालन करें। लगातार थकान या नई परेशानी पर अनुमान लगाने के बजाय योग्य चिकित्सक से बात करें। मन हल्का करने के लिए छोटी शांत गतिविधि चुनना उपयोगी हो सकता है।
शुभ अंक
३
शुभ रंग
पीला
शुभ मुहूर्त
आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
मीन राशि आज क्या करें
एक जरूरी संपर्क अपनी ओर से करें और बातचीत का उद्देश्य स्पष्ट रखें। पढ़ाई में उत्तर लिखकर जांचें। नियमित खर्च का विवरण देखें तथा नया काम स्वीकार करने से पहले अपनी उपलब्ध ऊर्जा और जिम्मेदारियों का आकलन करें।
मीन राशि आज क्या न करें
क्षणिक उत्साह में बड़ा वादा न करें। किसी बच्चे या विद्यार्थी के परिणाम को निश्चित न मानें। साझा धन की जानकारी जांचे बिना सहमति न दें और सुस्ती के कारण जरूरी संवाद को लगातार आगे न टालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र