मीन राशिफल 28 फरवरी 2026: इनकम बढ़ने के साथ बढ़ेगा खर्च, शादीशुदा महिलाओं को इस चीज से हो सकती है परेशानी
Pisces Horoscope Today 28 February 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 फरवरी का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today 28 February 2026 aaj ka meen rashifal: कामकाज के मामले में आज का दिन मीन राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। ऐसे में आज अच्छी योजनाएं बनाने और समझदारी से काम करने में सफलता प्राप्त होगी। पैसों से जुड़े मामलों में समझदारी से फैसले लें। वहीं, अपने लव रिलेशनशिप में साथी की राय को महत्व दें। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने पर अंदर से मन प्रसन्न रहेगा। रिश्तों में आ रही परेशानियों को संभालें और अपने प्रिय के साथ अधिक समय बिताएं। ऑफिस में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नए काम स्वीकार करें और अपनी क्षमता साबित करें। स्वास्थ्य और धन, दोनों की स्थिति अच्छी रहेगी। चलिए नीचे लव, करियर, हेल्थ, मनी का विस्तृत हाल जानते हैं।
मीन लव राशिफल
आज रिश्ते में स्नेह और देखभाल का भाव रहेगा। आपका प्रेम संबंध रोमांचक और सुखद रहेगा। पार्टनर के सामने पुरानी बातों को दोहराने से बचें। अपने साथी को उनके पर्सनल और पेशेवर जीवन में सहयोग दें। शादी से जुड़ी बातों को अभी गुप्त रखना बेहतर होगा। आपके माता-पिता प्रेम संबंध को स्वीकार कर सकते हैं और कुछ महिलाओं की सगाई भी हो सकती है। शादीशुदा महिलाओं के जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से परेशानी हो सकती है, जिससे आने वाले दिनों में तनाव बढ़ सकता है।
मीन करियर राशिफल
आज का दिन काम के लिहाज से काफी व्यस्तता भरा रहेगा। नौकरी के सिलसिले में ट्रेवल करनी पड़ सकती है। आज नए और क्रिएटिव विचारों पर काम करें। आईटी पेशेवरों और कॉपी एडिटरों को किसी प्रोजेक्ट में बदलाव करना पड़ सकता है क्योंकि क्लाइंट बदलाव चाहते हैं, जिससे मन थोड़ा निराश हो सकता है। टीम मीटिंग्स में बहस या मतभेद हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए नए साझेदारी समझौते फायदेमंद रहेंगे और व्यापार का विस्तार होगा। छात्र परीक्षाओं में सफल होंगे।
मीन मनी राशिफल
आज मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, जिससे आप धन बढ़ाने के नए विकल्प सोचेंगे। हालांकि इनकम बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ सकता है। शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे निवेश न करें। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए दिन का दूसरा भाग बेहतर रहेगा। कुछ महिलाएं कार्यस्थल या परिवार में किसी समारोह पर खर्च कर सकती हैं।
मीन हेल्थ राशिफल
मीन राशि वालों को हेल्थ का ध्यान रखना होगा। काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। खान-पान का विशेष ध्यान रखें, इससे पाचन संबंधी समस्याओं से बचाव होगा। कुछ महिलाओं को त्वचा से जुड़ी एलर्जी हो सकती है और बच्चों में वायरल बुखार की संभावना है। मानसिक तनाव के कारण छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। शाम के समय गाड़ा सावधानी से चलाएं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट