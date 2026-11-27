Meen rashifal today: मीन राशि वालों को आज घर में सुकून और माता से मधुर संबंध रहेंगे। वाहन खरीद या माता पिता से धन मिलने की संभावना है। बचत के लिए समय अनुकूल है। पढ़ें मीन राशि का 27 नवंबर का विस्तृत राशिफल।

घर में आज सुकून मिलेगा और मन पर चढ़ा चिंताओं का बोझ उतरेगा। परिवार और मित्रों के साथ समय आनंद देगा। माता से संबंध अच्छे रहेंगे और उनके साथ बातचीत में अपनापन होगा। किसी पारिवारिक समारोह या सामाजिक आयोजन में शामिल होने की संभावना है। वाहन खरीदने के योग हैं, साथ ही माता पिता से धन मिलने की संभावना भी है। बचत बढ़ाने के लिए समय अनुकूल है। दिन का सुख घर के साधारण पलों में महसूस होगा। जिम्मेदारियां मौजूद रहेंगी, फिर भी उन्हें लेकर पहले जैसी मानसिक उलझन नहीं रहेगी। अपने लोगों के बीच बैठने पर राहत होगी। आज उत्साह बहुत तेज गति वाला नहीं होगा, लेकिन दिन के अंत में मन को संतोष देने वाली बातें सामने रहेंगी।

आज का मीन करियर राशिफल काम में अधिकार और वरिष्ठों से जुड़ी बात प्रमुख होगी। वृश्चिक राशि के नौवें भाव में सूर्य आत्मसम्मान को केंद्र में लाएगा और किसी अनुभवी व्यक्ति की राय का महत्व बढ़ाएगा। अपनी बात को सम्मान के साथ रख पाने की इच्छा होगी। करियर में किसी बड़े नतीजे का स्पष्ट वादा आज के संकेत नहीं करते, लेकिन जिम्मेदारी के प्रति गंभीरता रहेगी। मीन राशि के पहले भाव में वक्री शनि ऊर्जा की गति धीमी रखेगा। साढ़ेसाती का मध्य चरण दायित्वों को भारी महसूस कराएगा, फिर भी टिककर किया गया प्रयास फलदायी रहने के योग हैं। विद्यार्थी जल्दी पूरा करने के दबाव से ज्यादा नियमित अध्ययन में सहज रहेंगे। आज एक प्रमुख काम को पूरा समय दें। मन की राहत से काम का बोझ समझना कुछ आसान होगा।

आज मीन राशि की आर्थिक स्थिति बचत बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। घर की आर्थिक स्थिति पर सोचते समय भविष्य के लिए कुछ रकम अलग रखने का मन होगा। माता पिता से धन मिलने की संभावना है। यह मदद मिलती है तो किसी घरेलू इच्छा को लेकर भरोसा बढ़ेगा, हालांकि इसे तय आमदनी मानना अभी ठीक नहीं होगा। वाहन खरीदने की संभावना भी बन रही है। परिवार में इस विषय पर बातचीत होगी और सुविधा की जरूरत सामने आएगी। बड़ी खरीद के साथ बचत का हिस्सा भी पहले तय करें। आज आर्थिक सोच में घर का आराम प्रमुख रहेगा। पैसे का विषय केवल खर्च तक सीमित नहीं रहेगा, उसे संभालकर रखने की इच्छा भी मजबूत होगी।

आज का मीन लव राशिफल माता के साथ संबंध मधुर रहेंगे। परिवार के बीच आपका मन लगेगा और मित्रों से मिलना भी अच्छा लगेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम या घर के आयोजन में शामिल होने की संभावना है। दिन की इसी घरेलू खिंचाव भरी लय में चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के चौथे भाव में रहेगा। इससे घर का आराम और परिवार की शाम आपको अपनी ओर खींचेगी। करीबियों की मौजूदगी में चिंताओं का दबाव हल्का होगा। जीवनसाथी के साथ भी घरेलू सुख की बात प्रमुख रहेगी। चेतावनी यह है कि राहत महसूस होते ही अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेना फिर थकावट बढ़ा सकता है। परिवार के साथ बैठने का समय अपने कार्यक्रम में खुला रखें। शाम की बातचीत में परिचित अपनापन होगा और घर लौटना अच्छा लगेगा।

आज का मीन स्वास्थ्य राशिफल मानसिक तनाव से राहत मिलेगी, लेकिन ऊर्जा की चाल धीमी रहने के संकेत हैं। मन प्रसन्न होगा और शरीर को आराम की जरूरत महसूस होगी। जि

म्मेदारी का भार पूरी तरह हटेगा नहीं, उसका भावनात्मक दबाव कम होगा। दिन भर लगातार सक्रिय रहने की इच्छा से अधिक सहज गति पसंद आएगी। अपने काम के बीच विश्राम का समय रखें। पारिवारिक माहौल मन को सहारा देगा और चिंता में घूमते विचारों का क्रम हल्का होगा। किसी आयोजन में जाने की संभावना के बीच अपनी थकान का ध्यान रहेगा तो दिन सहज लगेगा। घर का आराम आज विशेष आकर्षण रखेगा। रात को परिवार के साथ बिताए समय की खुशी मन में रहेगी।

शुभ अंक ९

शुभ रंग लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें माता के साथ बैठकर घर की किसी पसंदीदा बात पर बातचीत करें।

क्या न करें वाहन खरीद की संभावना देखकर बचत की पूरी रकम खर्च के लिए न मान लें।