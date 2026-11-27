27 नवंबर मीन राशिफल: माता पिता से धन मिलने की संभावना, उत्साह बहुत तेज गति वाला नहीं होगा
Meen rashifal today: मीन राशि वालों को आज घर में सुकून और माता से मधुर संबंध रहेंगे। वाहन खरीद या माता पिता से धन मिलने की संभावना है। बचत के लिए समय अनुकूल है। पढ़ें मीन राशि का 27 नवंबर का विस्तृत राशिफल।
घर में आज सुकून मिलेगा और मन पर चढ़ा चिंताओं का बोझ उतरेगा। परिवार और मित्रों के साथ समय आनंद देगा। माता से संबंध अच्छे रहेंगे और उनके साथ बातचीत में अपनापन होगा। किसी पारिवारिक समारोह या सामाजिक आयोजन में शामिल होने की संभावना है। वाहन खरीदने के योग हैं, साथ ही माता पिता से धन मिलने की संभावना भी है। बचत बढ़ाने के लिए समय अनुकूल है। दिन का सुख घर के साधारण पलों में महसूस होगा। जिम्मेदारियां मौजूद रहेंगी, फिर भी उन्हें लेकर पहले जैसी मानसिक उलझन नहीं रहेगी। अपने लोगों के बीच बैठने पर राहत होगी। आज उत्साह बहुत तेज गति वाला नहीं होगा, लेकिन दिन के अंत में मन को संतोष देने वाली बातें सामने रहेंगी।
आज का मीन करियर राशिफल
काम में अधिकार और वरिष्ठों से जुड़ी बात प्रमुख होगी। वृश्चिक राशि के नौवें भाव में सूर्य आत्मसम्मान को केंद्र में लाएगा और किसी अनुभवी व्यक्ति की राय का महत्व बढ़ाएगा। अपनी बात को सम्मान के साथ रख पाने की इच्छा होगी। करियर में किसी बड़े नतीजे का स्पष्ट वादा आज के संकेत नहीं करते, लेकिन जिम्मेदारी के प्रति गंभीरता रहेगी। मीन राशि के पहले भाव में वक्री शनि ऊर्जा की गति धीमी रखेगा। साढ़ेसाती का मध्य चरण दायित्वों को भारी महसूस कराएगा, फिर भी टिककर किया गया प्रयास फलदायी रहने के योग हैं। विद्यार्थी जल्दी पूरा करने के दबाव से ज्यादा नियमित अध्ययन में सहज रहेंगे। आज एक प्रमुख काम को पूरा समय दें। मन की राहत से काम का बोझ समझना कुछ आसान होगा।
आज मीन राशि की आर्थिक स्थिति
बचत बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। घर की आर्थिक स्थिति पर सोचते समय भविष्य के लिए कुछ रकम अलग रखने का मन होगा। माता पिता से धन मिलने की संभावना है। यह मदद मिलती है तो किसी घरेलू इच्छा को लेकर भरोसा बढ़ेगा, हालांकि इसे तय आमदनी मानना अभी ठीक नहीं होगा। वाहन खरीदने की संभावना भी बन रही है। परिवार में इस विषय पर बातचीत होगी और सुविधा की जरूरत सामने आएगी। बड़ी खरीद के साथ बचत का हिस्सा भी पहले तय करें। आज आर्थिक सोच में घर का आराम प्रमुख रहेगा। पैसे का विषय केवल खर्च तक सीमित नहीं रहेगा, उसे संभालकर रखने की इच्छा भी मजबूत होगी।
आज का मीन लव राशिफल
माता के साथ संबंध मधुर रहेंगे। परिवार के बीच आपका मन लगेगा और मित्रों से मिलना भी अच्छा लगेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम या घर के आयोजन में शामिल होने की संभावना है। दिन की इसी घरेलू खिंचाव भरी लय में चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के चौथे भाव में रहेगा। इससे घर का आराम और परिवार की शाम आपको अपनी ओर खींचेगी। करीबियों की मौजूदगी में चिंताओं का दबाव हल्का होगा। जीवनसाथी के साथ भी घरेलू सुख की बात प्रमुख रहेगी। चेतावनी यह है कि राहत महसूस होते ही अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेना फिर थकावट बढ़ा सकता है। परिवार के साथ बैठने का समय अपने कार्यक्रम में खुला रखें। शाम की बातचीत में परिचित अपनापन होगा और घर लौटना अच्छा लगेगा।
आज का मीन स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी, लेकिन ऊर्जा की चाल धीमी रहने के संकेत हैं। मन प्रसन्न होगा और शरीर को आराम की जरूरत महसूस होगी। जि
म्मेदारी का भार पूरी तरह हटेगा नहीं, उसका भावनात्मक दबाव कम होगा। दिन भर लगातार सक्रिय रहने की इच्छा से अधिक सहज गति पसंद आएगी। अपने काम के बीच विश्राम का समय रखें। पारिवारिक माहौल मन को सहारा देगा और चिंता में घूमते विचारों का क्रम हल्का होगा। किसी आयोजन में जाने की संभावना के बीच अपनी थकान का ध्यान रहेगा तो दिन सहज लगेगा। घर का आराम आज विशेष आकर्षण रखेगा। रात को परिवार के साथ बिताए समय की खुशी मन में रहेगी।
शुभ अंक
९
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
माता के साथ बैठकर घर की किसी पसंदीदा बात पर बातचीत करें।
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क्या न करें
वाहन खरीद की संभावना देखकर बचत की पूरी रकम खर्च के लिए न मान लें।
कल का राशिफल
कल संतान से अच्छी खबर मिलेगी और मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम में बात आगे बढ़ने की संभावना है। पढ़ाई में एकाग्रता रहेगी। नौकरी में बेहतर प्रदर्शन और नए कारोबार के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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