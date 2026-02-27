मीन राशिफल 27 फरवरी 2026: आज मीन राशि वालों के साथ रहेगी सफलता, गोल्ड में निवेश के लिए शुभ दिन
Pisces Horoscope Today 27 February 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 27 फरवरी का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today 27 February 2026 aaj ka meen rashifal: मीन राशि वाले आज रिश्तों में मतभेद दूर करने की कोशिश करें। कार्यक्षेत्र में खुद को साबित करने के कई अवसर मिलेंगे। आज निवेश के लिए अच्छा दिन है, लेकिन बिना सोचे-समझे निवेश न करें। लव लाइफ की बात करें, तो इसमें खुश रहने के लिए पार्टनर के प्रति स्नेह दिखाएं। पेशेवर अवसरों का सही उपयोग करें। आर्थिक फैसलों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा। चलिए नीचे लव, करियर, हेल्थ, मनी का विस्तृत हाल जानते हैं।
मीन लव राशिफल
आप अपने लव रिलेशनशिप को महत्व देंगे, लेकिन कुछ बातें रिश्ते में तनाव ला सकती हैं। पार्टनर की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं और साथ में अधिक समय बिताने की कोशिश करें। नए लवर्स के लिए आज का दिन काफी अहम है। एक रोमांटिक डिनर पुराने विवाद सुलझा सकता है। आज प्रपोज करने के लिए भी अच्छा दिन है। सिंगल लोग अपने क्रश से खुलकर अपने दिल की बात कह सकते हैं और सकारात्मक जवाब मिल सकता है। ऑफिस रोमांस रोमांचक लग सकता है, लेकिन विवाहित पुरुषों को इससे दूर रहना चाहिए। यात्रा के दौरान किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
मीन करियर राशिफल
कुछ लोगों को कार्यस्थल पर आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। कड़े समय-सीमा वाले काम मिल सकते हैं, जिससे आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। प्रेजेंटेशन तैयार करते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि इसका आपके प्रोफाइल पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। व्यापारियों को लाइसेंस से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं, जिन्हें तुरंत सुलझाना जरूरी होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अपना रिज्यूमे अपडेट करें, क्योंकि इंटरव्यू कॉल आ सकते हैं।
मीन मनी राशिफल
आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकि इसके बावजूद आपका सामान्य जीवन प्रभावित नहीं होगा। आज साझेदारों या रिश्तेदारों के साथ छोटे विवाद हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा। पुराने निवेश से लाभ या विरासत में धन मिल सकता है। सोना या संपत्ति में निवेश के लिए दिन शुभ है, लेकिन शेयर बाजार में बिना सोचे निवेश न करें। व्यापारियों को भुगतान से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं।
मीन हेल्थ राशिफल
दिन की शुरुआत हल्के व्यायाम और योग से करें। बुजुर्गों को सुबह गले में संक्रमण या खांसी की शिकायत हो सकती है। किडनी से जुड़ी समस्या हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी होगी। पेट में जलन की भी समस्या हो सकती है। बुजुर्ग आज फर्श गीला होने पर सावधानी रखें। पर्याप्त पानी पिएं, इससे त्वचा में निखार बना रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट