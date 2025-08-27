मीन राशिफल 27 अगस्त: आज खर्च पर ध्यान देने में ही है समझदारी, नई जिम्मेदारियां लेने के लिए रहें तैयार

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 27 अगस्त 2025: रिलेशनशिप को खुशियों से भरने के लिए सुनिश्चित करें कि आप अपने लवर के साथ ज्यादा समय बिताएं। वर्कप्लेस पर नई जिम्मेदारियां लेने पर विचार करें। आर्थिक रूप से आज आप अच्छे हैं। सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं।

मीन लव राशिफल- लव अफेयर को पवित्रता से समझें। सुनिश्चित करें कि आप अपने लवर की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाएं। दिन का दूसरा भाग भी अपने क्रश के लिए फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करने के लिए अच्छा है। आज एक रोमांटिक डिनर की प्लानिंग बनाएं, जहां सरप्राइज गिफ्ट भी शानदार काम कर सकते हैं। संभावना ज्यादा है कि आप पुराने लवर के साथ समझौता कर लेंगे, उन सभी परेशानियों का हल कर लेंगे जिनके कारण ब्रेकअप हुआ था। शादीशुदा लोगों को भी विवाहित रिलेशनशिप के बाहर हर तरह के रोमांटिक मामलों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी मैरिड लाइफ पर गंभीर असर पड़ सकता है।

मीन करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहें। ऑफिस में कुछ बड़े-बुजुर्ग जानबूझकर मामले खड़े कर सकते हैं और आपको आज परेशानियों और विवादों से दूर रहने की जरूरत है। आपको नौकरी के सिलसिले में ट्रैवल करने के लिए भी तैयार रहना होगा, जबकि कुछ नौकरी पेशा करने वाले नौकरी के लिए इंटरव्यू भी पास कर लेंगे। दिन का दूसरा भाग क्लाइंट से बातचीत करने के लिए अच्छा है। बिजनेसमैन को लाइसेंस से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं जिनके तुरंत हल करने की जरूरत है। स्टूडेंट बिना किसी परेशानी के एग्जाम पास कर सकते हैं।

मीन आर्थिक राशिफल- पैसों को लेकर कोई बड़ी परेशानी सामने नहीं आएगी, लेकिन खर्च पर ध्यान देने में ही समझदारी है। आप रिश्तेदारों के साथ पैसों के मामले सुलझा सकते हैं, जबकि बड़े-बुजुर्ग बच्चों के बीच संपत्ति बांटने पर विचार कर सकते हैं। भूमि, स्टॉक और व्यापार सहित स्मार्ट निवेश करने पर विचार करें। आज आपको कोई संपत्ति विरासत में मिल सकती है या आप कानूनी लड़ाई भी जीत सकते हैं। उद्यमियों को आज धन के नए स्रोत मिलेंगे।

मीन सेहत राशिफल- सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती हैं जिनके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है उन्हें डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। कुछ महिलाओं को माइग्रेन, मेंस्ट्रुअल से जुड़ी परेशानी और पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। रात के समय टूव्हीलर चलाते समय भी आपको सतर्क रहना चाहिए। रात में गाड़ी चलाने से बचें और आज जंक फूड नहीं खाएं। आपको वायरल फीवर, ओरल हेल्थ प्रॉब्लम और विजन से जुड़ी परेशानियां भी विकसित हो सकती हैं।

मीन राशि के लक्षण- ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com