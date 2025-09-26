मीन राशिफल 26 सितंबर: आज लाइफ को लेकर रहें पॉजिटिव, एक्स्ट्रा इनकम का यहां करें इस्तेमाल

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Fri, 26 Sep 2025 06:13 AM

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 26 सितंबर 2025: मीन राशि वालों को आज प्यार में आने वाली चुनौतियों से बाहर निकलना चाहिए। ऑफिस में सतर्क रहें और प्रोडक्टिविटी से जुड़े मामले सुलझाएं। लग्जरी पर ज्यादा खर्च नहीं करें, बल्कि अतीत के आर्थिक मामलों को सुलझाने पर विचार करें। सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं।

मीन लव राशिफल- रिलेशनशिप की छोटी-मोटी परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लव अफेयर में आपको ज्यादा बातचीत करनी चाहिए। नए लवर्स के लिए दिन का दूसरा भाग जरूरी है और फैमिली लाइफ में छोटी-मोटी परेशानियां भी आ सकती हैं। कुछ लव अफेयर को माता-पिता की मंजूरी भी मिलेगी, वहीं आपको लवर को पर्सनल स्पेस देने पर भी विचार करना चाहिए। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लव रिलेशनशिप में हैं उन्हें बातचीत पर ध्यान देना चाहिए। इवेंट और फंक्शन में भाग लेने वाली महिलाएं आज प्रपोजल इनवाइट सकती हैं।

मीन करियर राशिफल- आपको प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए और ईगो से जुड़े मामले भी हो सकते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर, सिविल इंजीनियरों और फाइनेंशियल मैनेजरों को भी सिद्धांतों से जुड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। ईमानदार रहें और सुनिश्चित करें कि आप सिद्धांतों से समझौता नहीं करें। ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार नहीं बनें। नौकरी के सिलसिले में आज आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, जबकि जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए यह चुनौती से भरा समय हो सकता है। स्टूडेंट्स आज नौकरी के लिए इंटरव्यू क्लियर करने में सफल होंगे।

मीन आर्थिक राशिफल- आज मीन राशि वालों के सामने कोई बड़ी आर्थिक अड़चन नहीं आएगी। लाइफ को लेकर पॉजिटिव रहें और एक्स्ट्रा इनकम का इस्तेमाल अतिरिक्त निवेश, जैसे शेयर मार्केट या सट्टा व्यवसाय के लिए करें। कुछ महिलाएं संपत्ति पर फैमिली लीगल मुकदमे का हिस्सा होंगी। फ्रेंड्स के साथ आर्थिक मामलों पर चर्चा करते समय आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। दान में धन दान करने के लिए भी आज का दिन अच्छा है।

मीन सेहत राशिफल- आज मीन राशि वालों को सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं और डायबिटिक, चेस्ट इंफेक्शन और अस्थमा से पीड़ित महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए। आज आपको फिसलन वाले इलाकों से गुजरते समय या सीढ़ियों का उपयोग करते समय सावधान रहना चाहिए। यह बात बड़े-बुजुर्गों पर ज्यादा लागू होती है जिन्हें जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। कुछ नाबालिगों को दस्त, उल्टी और वायरल फीवर हो सकता है, लेकिन वे गंभीर नहीं होंगे। सुनिश्चित करें कि आप हेल्दी डाइट का सेवन करें और उचित नींद लें।

मीन राशि के लक्षण-

ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

