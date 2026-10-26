आज का मीन राशिफल (26 अक्टूबर): नौकरी में अपनी राय तथ्य के साथ बताएं, पैसे का बड़ा फैसला न लें
aaj ka meen rashifal kya hai: आज मीन राशि वालों के लिए 26 अक्टूबर 2026 का दिन कैसा रहेगा, बता रही हैं एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल। जानें मीन राशि का आज का शुभ रंग, अंक और क्या करें-क्या नहीं करें।
26 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि के दूसरे भाव में रहेगा। परिवार की अपेक्षाएं, बोलचाल और खर्च आज विशेष ध्यान मांग सकते हैं। अपनी बात कहने का साहस उपयोगी है, लेकिन आवाज का तेज होना बात को अधिक प्रभावी नहीं बनाता। शनि मीन राशि के पहले भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का मध्य चरण है, जिसमें निजी जिम्मेदारियों और सहनशक्ति की वास्तविक सीमा पहचानना जरूरी है। इसका अर्थ बीमारी या असफलता तय होना नहीं है। आज अपनी क्षमता के अनुरूप काम चुनें। किसी को खुश करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से पहले देखें कि उसके लिए समय और ऊर्जा कहां से आएगी।
आज का मीन करियर राशिफल
गुरु कर्क राशि के पांचवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। सीखने, रचनात्मक काम और समझदार मार्गदर्शन के लिए उपयोगी गुंजाइश है, लेकिन परिणाम अभ्यास और परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा। यदि नया विचार प्रस्तुत करना है, तो उसके साथ छोटा उदाहरण या प्रारूप रखें। नौकरी में अपनी राय तथ्य के साथ बताएं और असहमति पर तुरंत बचाव की मुद्रा न अपनाएं। कारोबार में ग्राहक की जरूरत जाने बिना अतिरिक्त सुविधा का वादा न करें। मंगल भी कर्क राशि के पांचवें भाव में नीच स्थिति में हैं। इसलिए रचनात्मक उत्साह या प्रतिस्पर्धा में जल्दबाजी से बचना उपयोगी होगा। विद्यार्थी कठिन प्रश्न को चरणों में हल करें। किसी शिक्षक की टिप्पणी असुविधाजनक लगे तो उसमें सुधार योग्य हिस्सा पहचानें। नया कौशल सीखने के लिए परिचित अभ्यास से शुरुआत कर सकते हैं।
आज का मीन वित्त राशिफल
आज उपलब्ध रकम और परिवार की जरूरत का सीधा हिसाब रखना उपयोगी रहेगा। राहु कुंभ राशि के बारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के छठे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अनदेखे खर्च, विश्राम की जरूरत और रोजमर्रा के दायित्वों के बीच संतुलन मांगती है। छोटी सदस्यता, सेवा शुल्क या छूटे बिल की जांच करें। बुध तुला राशि के आठवें भाव में वक्री हैं, इसलिए साझा भुगतान और पुराने आर्थिक दस्तावेज दोबारा पढ़ना उचित होगा। वाहन खरीदने पर विचार हो तो केवल आज के उत्साह या डर के आधार पर फैसला न करें। कीमत, रखरखाव, ऋण की शर्त और वास्तविक जरूरत की तुलना करें। जानकारी अधूरी हो तो निर्णय रोकना व्यावहारिक रहेगा।
आज का मीन लव राशिफल
परिवार या साथी से बातचीत में शब्दों का असर विशेष रूप से ध्यान में रखें। असहमति होना संभव है, लेकिन तीखी बहस होना तय नहीं है। कोई बात चुभे तो तुरंत जवाब देने के बजाय अपना आशय साफ करें और सामने वाले से भी पूछें। आर्थिक अपेक्षा पर चर्चा हो तो पुराने सभी विवाद एक साथ न जोड़ें। यदि आप अकेले हैं, तो किसी परिचय में अपनापन अच्छा लग सकता है, मगर अपनी जरूरत और सीमा बताने में संकोच न करें। बच्चों के साथ हों तो सलाह देने से पहले उनकी कोशिश समझें। रचनात्मक गतिविधि या सामान्य बातचीत साथ बिताए समय को सहज बना सकती है, बशर्ते उसे उपलब्धि की परीक्षा न बनाया जाए।
स्वास्थ्य और कल्याण मीन राशिफल टुडे
अपनी ऊर्जा का अनुमान वास्तविक दिनचर्या देखकर लगाएं, केवल मन के उत्साह से नहीं। जरूरी कामों के बीच आराम की जगह पहले तय करें। भोजन में लंबा अंतर या देर तक स्क्रीन देखना आपकी सामान्य लय बिगाड़ सकता है। परिचित व्यायाम करें और कोई नई कठिन गतिविधि जोड़ने से पहले अपनी तैयारी देखें। छोटी यात्रा आवश्यक हो तो आराम और भोजन की व्यवस्था साथ रखें। यात्रा होना अपने आप तय नहीं है। किसी तकलीफ को केवल तनाव मानकर न छोड़ें, लेकिन उससे भयभीत निष्कर्ष भी न निकालें। जरूरत पड़ने पर योग्य चिकित्सक से सलाह लें। अपनी नियमित देखभाल को दूसरे कामों के बाद बचा समय न बनाएं।
मीन राशि का आज शुभ अंक
३
मीन राशि का आज शुभ रंग
पीला
मीन राशि का आज शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
मीन राशि आज क्या करें
परिवार से जुड़े खर्च की सूची बनाकर अपनी सीमा स्पष्ट बताएं। पढ़ाई या रचनात्मक काम का एक अधूरा हिस्सा पूरा करें और किसी साझा भुगतान से पहले संबंधित कागज तथा पुराने संदेश साथ रखकर जांचें।
मीन राशि आज क्या न करें
गुस्से में संबंध या पैसे का बड़ा फैसला न लें। अपनी क्षमता साबित करने के लिए अतिरिक्त काम न उठाएं और खरीद की अधूरी जानकारी को केवल किसी परिचित के भरोसे पूरा मानकर भुगतान न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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