आज का मीन राशिफल (26 अक्टूबर): नौकरी में अपनी राय तथ्य के साथ बताएं, पैसे का बड़ा फैसला न लें

aaj ka meen rashifal kya hai: आज मीन राशि वालों के लिए 26 अक्टूबर 2026 का दिन कैसा रहेगा, बता रही हैं एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल। जानें मीन राशि का आज का शुभ रंग, अंक और क्या करें-क्या नहीं करें।

26 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि के दूसरे भाव में रहेगा। परिवार की अपेक्षाएं, बोलचाल और खर्च आज विशेष ध्यान मांग सकते हैं। अपनी बात कहने का साहस उपयोगी है, लेकिन आवाज का तेज होना बात को अधिक प्रभावी नहीं बनाता। शनि मीन राशि के पहले भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का मध्य चरण है, जिसमें निजी जिम्मेदारियों और सहनशक्ति की वास्तविक सीमा पहचानना जरूरी है। इसका अर्थ बीमारी या असफलता तय होना नहीं है। आज अपनी क्षमता के अनुरूप काम चुनें। किसी को खुश करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से पहले देखें कि उसके लिए समय और ऊर्जा कहां से आएगी।

आज का मीन करियर राशिफल गुरु कर्क राशि के पांचवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। सीखने, रचनात्मक काम और समझदार मार्गदर्शन के लिए उपयोगी गुंजाइश है, लेकिन परिणाम अभ्यास और परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा। यदि नया विचार प्रस्तुत करना है, तो उसके साथ छोटा उदाहरण या प्रारूप रखें। नौकरी में अपनी राय तथ्य के साथ बताएं और असहमति पर तुरंत बचाव की मुद्रा न अपनाएं। कारोबार में ग्राहक की जरूरत जाने बिना अतिरिक्त सुविधा का वादा न करें। मंगल भी कर्क राशि के पांचवें भाव में नीच स्थिति में हैं। इसलिए रचनात्मक उत्साह या प्रतिस्पर्धा में जल्दबाजी से बचना उपयोगी होगा। विद्यार्थी कठिन प्रश्न को चरणों में हल करें। किसी शिक्षक की टिप्पणी असुविधाजनक लगे तो उसमें सुधार योग्य हिस्सा पहचानें। नया कौशल सीखने के लिए परिचित अभ्यास से शुरुआत कर सकते हैं।

आज का मीन वित्त राशिफल आज उपलब्ध रकम और परिवार की जरूरत का सीधा हिसाब रखना उपयोगी रहेगा। राहु कुंभ राशि के बारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के छठे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अनदेखे खर्च, विश्राम की जरूरत और रोजमर्रा के दायित्वों के बीच संतुलन मांगती है। छोटी सदस्यता, सेवा शुल्क या छूटे बिल की जांच करें। बुध तुला राशि के आठवें भाव में वक्री हैं, इसलिए साझा भुगतान और पुराने आर्थिक दस्तावेज दोबारा पढ़ना उचित होगा। वाहन खरीदने पर विचार हो तो केवल आज के उत्साह या डर के आधार पर फैसला न करें। कीमत, रखरखाव, ऋण की शर्त और वास्तविक जरूरत की तुलना करें। जानकारी अधूरी हो तो निर्णय रोकना व्यावहारिक रहेगा।

आज का मीन लव राशिफल परिवार या साथी से बातचीत में शब्दों का असर विशेष रूप से ध्यान में रखें। असहमति होना संभव है, लेकिन तीखी बहस होना तय नहीं है। कोई बात चुभे तो तुरंत जवाब देने के बजाय अपना आशय साफ करें और सामने वाले से भी पूछें। आर्थिक अपेक्षा पर चर्चा हो तो पुराने सभी विवाद एक साथ न जोड़ें। यदि आप अकेले हैं, तो किसी परिचय में अपनापन अच्छा लग सकता है, मगर अपनी जरूरत और सीमा बताने में संकोच न करें। बच्चों के साथ हों तो सलाह देने से पहले उनकी कोशिश समझें। रचनात्मक गतिविधि या सामान्य बातचीत साथ बिताए समय को सहज बना सकती है, बशर्ते उसे उपलब्धि की परीक्षा न बनाया जाए।

स्वास्थ्य और कल्याण मीन राशिफल टुडे अपनी ऊर्जा का अनुमान वास्तविक दिनचर्या देखकर लगाएं, केवल मन के उत्साह से नहीं। जरूरी कामों के बीच आराम की जगह पहले तय करें। भोजन में लंबा अंतर या देर तक स्क्रीन देखना आपकी सामान्य लय बिगाड़ सकता है। परिचित व्यायाम करें और कोई नई कठिन गतिविधि जोड़ने से पहले अपनी तैयारी देखें। छोटी यात्रा आवश्यक हो तो आराम और भोजन की व्यवस्था साथ रखें। यात्रा होना अपने आप तय नहीं है। किसी तकलीफ को केवल तनाव मानकर न छोड़ें, लेकिन उससे भयभीत निष्कर्ष भी न निकालें। जरूरत पड़ने पर योग्य चिकित्सक से सलाह लें। अपनी नियमित देखभाल को दूसरे कामों के बाद बचा समय न बनाएं।

मीन राशि का आज शुभ अंक ३

मीन राशि का आज शुभ रंग पीला

मीन राशि का आज शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

मीन राशि आज क्या करें परिवार से जुड़े खर्च की सूची बनाकर अपनी सीमा स्पष्ट बताएं। पढ़ाई या रचनात्मक काम का एक अधूरा हिस्सा पूरा करें और किसी साझा भुगतान से पहले संबंधित कागज तथा पुराने संदेश साथ रखकर जांचें।