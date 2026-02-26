मीन राशिफल 26 फरवरी 2026: मीन राशि वाले आज इस समय खरीदेंगे शेयर तो होगा मुनाफा, जानें किस चीज से रहना है दूर?
Pisces Horoscope Today 26 February 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 फरवरी का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today 26 February 2026 aaj ka meen rashifal: आज आपका दिन का शुभ होने वाला है। प्रेम और काम दोनों ही मामलों में आज का दिन अच्छा रहेगा। लेकिन आर्थिक मामलों में ध्यान देने की जरुरत है। अगर आप पैसों को संभालकर खर्च करेंग, तो जीवन और भी बेहतर होगा। सेहत भी ठीक रहेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारियां लें और अपनी काबिलियत दिखाएं। जीवनसाथी या प्रेमी के साथ प्यार बनाए रखें और निवेश सोच-समझकर करें। नीचे जानते हैं कि लव, करियर, मनी और हेल्थ का हाल कैसा रहेगा।
मीन लव राशिफलजैसा कि लव के मामले में आज आपका का दिन काफी अच्छा है। आज अपने साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। इससे रिश्ता मजबूत होगा। अगर कोई मतभेद है, तो शांति तरीके से बात करके सुलझाएं। अगर आप अपने पार्टनर संग साथ बैठे हैं, तो उस वक्त पुरानी या बुरी बातें न छेड़ें। कुछ महिलाओं के लिए शादी का फैसला लेने का अच्छा दिन है। ऑफिस में प्यार आकर्षक लग सकता है, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को इससे दूर रहना चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है।
मीन करियर राशिफल
कामकाज के मामले में आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लेने से तरक्की मिलेगी। हेल्थकेयर, आईटी, एविएशन, एचआर, लीगल और होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं। आपकी बातचीत की कला क्लाइंट्स से डील करने में मदद करेगी। नौकरी के इंटरव्यू देने के लिए भी दिन अच्छा है। कुछ व्यापारी नया काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन सरकारी नियमों का ध्यान रखें। छात्रों को भी परीक्षा में सफलता मिल सकती है।
मीन मनी राशिफल
आज परिवार में जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई झगड़ा सुलझ सकता है। आज दोपहर के बाद शेयर खरीदने के लिए अच्छा समय है। घर की मरम्मत या नया वाहन खरीदने का विचार आ सकता है। बड़े बुजुर्ग अपनी संपत्ति बच्चों में बांटने का सोच सकते हैं। व्यापारियों को टैक्स से जुड़ी परेशानियों से राहत मिल सकती है। लेकिन आज कोई भी फैसला जल्दबादी में ना लें।
मीन हेल्थ राशिफल
आज सेहत सामान्य और अच्छी रहेगी। खानपान का ध्यान रखें। खाने में हरी सब्जियां शामिल करें और एक दिन के लिए शराब से दूर रहें। शाम को परिवार के साथ समय बिताएं, इससे मन शांत रहेगा। बुजुर्गों को हड्डियों से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। बच्चों को सड़क पार करते समय ध्यान रखना चाहिए। वाहन चलाते समय, खासकर पहाड़ी रास्तों पर, सावधानी बरतें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट