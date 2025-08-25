Today Pisces Horoscope 25 August 2025 Aaj ka Meen rashi rashifal daily future prediction मीन राशिफल 25 अगस्त: आज देखें कि आप हर दिन कहां से कर सकते हैं थोड़ी बचत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मीन राशिफल 25 अगस्त: आज देखें कि आप हर दिन कहां से कर सकते हैं थोड़ी बचत

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेMon, 25 Aug 2025 06:23 AM
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 25 अगस्त 2025: मीन राशि वालों आपकी इमेजिनेशन आज सौम्य मदद लेकर आएगी। एक शांत एक्टिविटी चुनें जो आपके दिल को सुकून दे, दूसरी शुरू करने से पहले एक प्लान खत्म करें। दयालु शब्द शेयर करें और मदद काऑफर होने पर स्वीकार करें। क्रिएटिव प्ले या सिंपल म्यूजिक आपके मूड को अच्छा कर देगा और हर दिन स्थिर ग्रोथ और उम्मीद का एहसास कराएगा।

मीन लव राशिफल- आज आपका दिल खुला और कोमल है। जिस व्यक्ति की आप केयर करते हैं उसके साथ एक छोटी, ईमानदार फीलिंग शेयर करें और उनके जवाब को पूरे ध्यान से सुनें। छोटे क्रिएटिव संकेत, जैसे एक दयालु नोट छोड़ना या चाय बनाना का मतलब बड़ी परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा होगा। अगर अविवाहित हैं, तो किसी शांत ग्रुप में शामिल हों या कोई शांत शौक आजमाएं जहां फ्रेंडशिप की शुरुआत हो सके।

मीन करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर एक सिंपल टास्क को करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें और आइडिया को टीम के लोगों के साथ स्पष्ट रूप से शेयर करें। एक कार्य पर फोकस करें और दूसरा टास्क करने से पहले उसे पूरा करें। बहुत ज्यादा एहसानों के लिए हां कहने से बचें, चुनें कि आप क्या सावधानी से पूरा कर सकते हैं। प्राथमिकताओं की एक शांत लिस्ट रखें और चीजों को धीरे-धीरे चेक करें ताकि आपकी क्रिएटिव एनर्जी आज स्थिर रिजल्ट में बदल जाए।

मीन आर्थिक राशिफल- अगर आप सिंपल आदतें चुनते हैं तो पैसा स्थिर दिखता है। आज हर छोटे खर्च पर ध्यान दें और देखें कि आप हर दिन कहां से थोड़ी बचत कर सकते हैं। बड़े प्रॉमिस जैसे लगने वाले तुरंत निवेश से बचें। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, तो ज्यादा खर्च करने से पहले डिमांड को टेस्ट करने के लिए एक छोटी क्रिएटिव प्लानिंग ट्राई करें। दबाव कम करने के लिए एंटरटेनमेंट एक्टिविटी का खर्च शेयर करें। बचत का एक छोटा प्लान आपको पैसे के बारे में शांत और ज्यादा सुरक्षित महसूस कराएगी।

मीन सेहत राशिफल- आज सौम्य लय के साथ अपनी सेहत की देखभाल करें। स्ट्रेस कम करने के लिए थोड़ी देर टहलें, गहरी सांस लें और धीरे-धीरे स्ट्रेच करें। बार-बार पानी पिएं और थोड़ा-थोड़ा संतुलित भोजन करें। सोने से पहले स्क्रीन का समय फिक्स करें और एक स्थिर नींद का समय चुनें। छोटी, कोमल आदतें आपकी एनर्जी को बढ़ाएंगी और आने वाले दिनों के लिए आपके मूड को अच्छा बनाएंगी। अच्छे से आराम करें और धीरे से मुस्कुराएं।

मीन राशि के लक्षण-

ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

