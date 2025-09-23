Today Pisces Horoscope 23 September 2025 aaj ka meen rashi rashifal daily predictions मीन राशिफल 23 सितंबर: आज छोटी बचत का लक्ष्य सेट करें और तुरंत खरीदारी से बचें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मीन राशिफल 23 सितंबर: आज छोटी बचत का लक्ष्य सेट करें और तुरंत खरीदारी से बचें

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेTue, 23 Sep 2025 06:21 AM
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 23 सितंबर 2025: मीन राशि वालों आपके लिए आज का दिन चिंतन और छोटे उपयोगी विकल्पों के लिए है। आपकी फीलिंग्स डेली लाइफ को आसान बनाने वाले प्रैक्टिकल कदमों को गाइड करती हैं। अपने विचार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिस पर आप भरोसा करते हैं और दिन को बेहतर बनाने के लिए एक तरह का टास्क चुनें। एक सिंपल प्लान बनाएं और आज ही उसको फॉलो करें।

मीन लव राशिफल- कोमल फीलिंग्स सामने आती हैं। गर्मजोशी को गहरा करने के लिए शांत शब्द और केयर के छोटे-छोटे काम शेयर करें। अपने पार्टनर की बात सुनें, छोटी-छोटी जरूरतों पर ध्यान दें और बड़े वादों के बजाए समय दें। सिंगल मीन राशि वाले किसी क्लास या क्रिएटिव शौक के जरिए किसी से मिल सकते हैं, खुले और धैर्यवान बनें।

मीन करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर आपकी दयालुता और क्रिएटिविटी रूटीन को हल में मदद करती है। आइडिया शेयर करते समय विनम्र बातचीत का इस्तेमाल करें और छोटे कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद करें। चरणों को याद रखने और प्लानिंग को सरल शब्दों में समझाने के लिए नोट्स रखें। अगर आप लीड करते हैं, तो शांत आत्मविश्वास के साथ दूसरों को गाइड करें। किसी पुरानी परेशानी के लिए क्रिएटिव नजरिया आजमाएं और आगे बढ़ने से पहले टीम का फीडबैक जुटाएं। आज एक छोटी आइडिया लिस्ट बनाएं और स्थिर नोट्स रखें।

मीन आर्थिक राशिफल- पैसों के मामलों पर शांत योजना के साथ ध्यान देने की जरूरत है। इस सप्ताह सिंपल खर्चों पर ध्यान दें और छोटी बचत का लक्ष्य सेट करें। केवल मूड के आधार पर तुरंत खरीदारी से बचें। अगर आप किसी खर्च की प्लानिंग बनाते हैं, तो एक लिस्ट बनाएं और बिलों को चेक करें। चीजों को स्पष्ट रखने के लिए साझा कीमतों पर परिवार से राय मांगें। स्लो, स्थिर विकल्प आपकी बचत को सुरक्षित रखने और शांति लाने में मदद करते हैं। वीकली बचत की प्लानिंग बनाएं और सब्सक्रिप्शन का रिव्यू करें। छोटे चेक अब बाद में परेशानी से बचाते हैं और अकाउंट्स को वीकली चेक करें।

मीन सेहत राशिफल- जेंटल केयर आज आपकी सेहत को बढ़ावा देती है। छोटी सैर, हल्की स्ट्रेचिंग और आरामदायक नींद फीलिंग्स को संतुलित करने में मदद करती है। फल और अनाज के साथ रेगुलर खाना खाएं और पर्याप्त पानी पिएं। आराम करने या भागदौड़ वाली एक्टिविटी से बचें। अगर स्ट्रेस बढ़ता है, तो आराम और बेहतर महसूस करने के लिए सिंपल सलाह के लिए किसी फ्रेंड या बुजुर्ग से बातचीत करें।

मीन राशि के लक्षण-

ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

