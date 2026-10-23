आज का मीन राशिफल (23 अक्टूबर): अपनी क्षमता देखकर काम स्वीकार करें, जरूरी जरूरत को न रोकें
आज का मीन राशिफल टुडे 23 अक्टूबर 2026: आज मीन राशि वालों को लव लाइफ, करियर, आर्थिक और करियर के मामलों में किस तरह के परिणाम मिलेंगे? पढ़ें आज का मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
23अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि के बारहवें भाव में रहेगा। खर्च, थकान या कुछ निजी समय की जरूरत पर ध्यान देना पड़ सकता है। इसे किसी बड़े नुकसान का संकेत न समझें। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि के पहले भाव में आएगा। अपनी जरूरतों को स्पष्ट समझकर दिन की दिशा दोबारा तय कर सकते हैं, हालांकि सारी उलझनें तुरंत समाप्त होना जरूरी नहीं। शनि मीन राशि के पहले भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का मध्य चरण है, जिसमें निजी जिम्मेदारियों और सहनशक्ति की वास्तविक सीमा स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। कम काम चुनकर उसे ठीक से निभाना आज समझदार रणनीति हो सकती है।
आज का मीन करियर और शिक्षा राशिफल
गुरु कर्क राशि के पांचवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। सीखने, रचनात्मक काम और समझदार मार्गदर्शन का उपयोग करने की गुंजाइश है, लेकिन परिणाम अभ्यास और परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा। यदि किसी विचार पर काम कर रहे हैं तो उसका छोटा प्रारूप बनाकर प्रतिक्रिया लें। इसी कर्क राशि के पांचवें भाव में नीच स्थिति के मंगल होने से जल्द परिणाम पाने की बेचैनी को पहचानना उपयोगी रहेगा। विद्यार्थी कठिन प्रश्न देखकर विषय छोड़ने के बजाय समाधान का पहला चरण समझें। नौकरी में हैं तो उपलब्ध समय और अपनी क्षमता देखकर काम स्वीकार करें। कारोबार में नई योजना के खर्च तथा उसे संभालने वाले लोगों की भूमिका स्पष्ट करें। दोपहर के बाद व्यक्तिगत प्राथमिकता तय करना उपयोगी हो सकता है, पर शुरुआती लंबित कामों का हिसाब भी रखें। बिना तैयारी के प्रस्तुति देने से बेहतर है तथ्य जांचने का अवसर मांगना।
धन और वित्त मीन राशि राशिफल टुडे
राहु कुंभ राशि के बारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के छठे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी समय, अनदेखे खर्च और रोजमर्रा के दायित्वों के बीच सजग संतुलन मांगती है। छोटे स्वचालित भुगतान या सेवा शुल्क जांचना उपयोगी रहेगा। खर्च बढ़ने की आशंका में हर जरूरी जरूरत रोकना भी सही नहीं, पहले वास्तविक रकम देखें। तुला राशि के आठवें भाव में स्वराशि के वक्री शुक्र साझा धन और आर्थिक अपेक्षाओं की समीक्षा का संदर्भ देते हैं। साथी या परिवार के साथ साझा भुगतान हो तो किसकी कितनी जिम्मेदारी है, स्पष्ट करें। किसी निवेश में केवल आकर्षक अनुमान देखकर आगे न बढ़ें। शर्तें समझने के लिए समय लें और जरूरत पर योग्य वित्तीय सलाह लें।
मीन राशि के आज प्रेम और रिश्ते कैसे रहेंगे
यदि मन थोड़ा शांत रहना चाहता है तो साथी को यह बात सरल शब्दों में बताएं। बिना बताए दूर रहने से अनावश्यक अनुमान बन सकते हैं। प्रेम संबंध में हैं तो सहज और अर्थपूर्ण बातचीत के लिए जगह रखें, हर मुलाकात को किसी बड़े निर्णय तक पहुंचाना जरूरी नहीं। परिवार में कोई आपकी मदद चाहता हो तो उपलब्धता स्पष्ट करें, केवल अपराधबोध में सहमति न दें। बच्चों के साथ समय हो तो उनकी रुचि के किसी काम में भाग लें, लेकिन प्रदर्शन की अपेक्षा कम रखें। पुरानी शिकायत उठे तो एक विषय पर टिके रहें। अपनी बात कहने के बाद सामने वाले की बात पूरी सुनना आज किसी त्वरित निष्कर्ष से अधिक उपयोगी रहेगा।
मीन राशि स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल
थकान महसूस हो तो दिन की मांग घटाना कमजोरी नहीं, देखभाल का व्यावहारिक तरीका है। भोजन नियमित रखें, पर्याप्त पानी पिएं और नींद के लिए जरूरी जगह बनाएं। यात्रा करनी हो तो सामान तथा जरूरी कागज व्यवस्थित रखें, ताकि अनावश्यक भागदौड़ कम हो। मन को स्थिर करने के लिए शांत बैठना, सहज श्वास पर ध्यान देना या अपनी आस्था के अनुसार प्रार्थना करना चुन सकते हैं। इसे उपचार का विकल्प न मानें। कोई परेशानी बनी रहे तो चिकित्सक से सलाह लें। दोपहर के बाद ऊर्जा बेहतर लगे तब भी छूटा हुआ सारा काम एक साथ पूरा करने का दबाव न लें।
मीन राशि शुभ अंक
३
मीन राशि शुभ रंग
पीला
मीन राशि शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
मीन राशि वाले आज क्या करें
जरूरी काम, टाले जा सकने वाले काम और दूसरों को सौंपे जा सकने वाले काम अलग लिखें। किसी रचनात्मक या शैक्षिक प्रयास के लिए छोटा लक्ष्य चुनें और पूरा होने पर उसकी गुणवत्ता ध्यान से जांचें।
मीन राशि वाले आज क्या न करें
थकान छिपाने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी न लें। मन उदास होने पर बिना जरूरत खरीद न करें और साझा धन से भुगतान करने से पहले संबंधित व्यक्ति की अनुमति या तय व्यवस्था को अनदेखा न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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