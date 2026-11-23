मीन राशिफल 23 नवंबर 2026: नौकरी में जिम्मेदारी का बड़ा बोझ होगा महसूस, टाल दें वाहन खरीद का विचार
Meen rashifal today: आज मीन राशि वालों का साहस बढ़ेगा, लेकिन ऊर्जा धीमी रहेगी। जीवनसाथी से गर्म बहस का तनाव रहेगा, वाहन खरीद टालना बेहतर है। पढ़ें मीन राशि का आज 23 नवंबर का विस्तृत राशिफल।
जीवनसाथी के साथ गर्म बहस रिश्ते में तनाव बढ़ाएगी। किसी सामान्य बात पर भी स्वर तेज होने की गुंजाइश रहेगी, इसलिए आज संवाद का ढंग खास महत्व रखेगा। दूसरी ओर, अपने भीतर साहस महसूस करेंगे और कोई असाधारण काम आजमाने की इच्छा होगी। छोटी यात्रा के योग हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और वाहन खरीद टालना बेहतर होगा। मीन राशि के पहले भाव में वक्री शनि ऊर्जा को धीमा और जिम्मेदारियों को भारी रखेगा। साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है। फिर भी टिककर की गई कोशिश का फल मिलने के योग हैं। दिन में साहस और थकान साथ रहेंगे। आगे बढ़ने का मन होगा, लेकिन अपनी गति को स्वीकार करना पड़ेगा।
आज का मीन करियर राशिफल
किसी कठिन या अलग तरह के काम में हाथ डालने का साहस रहेगा। सामान्य दायरे से आगे जाकर अपनी क्षमता देखने की इच्छा होगी। नौकरी में जिम्मेदारी का बोझ बड़ा महसूस होगा, फिर भी उसे छोड़ने का मन नहीं होगा। सिंह राशि के छठे भाव में मार्गी मंगल काम के लिए जोश देगा और साथ में छोटी चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा। इसी कारण किसी सहकर्मी की बात पर जवाब तेज हो सकता है। काम में टिके रहने वालों के लिए परिणाम अनुकूल होने की संभावना है। पढ़ाई करने वालों को भी प्रयास का क्रम बनाए रखने में लाभ मिल सकता है, हालांकि किसी परीक्षा परिणाम का स्पष्ट वादा नहीं है। आज कठिन काम को छोटे हिस्से में आगे बढ़ाएं। क्षमता दिखाने की इच्छा मजबूत रहेगी, पर अपनी गति का ध्यान रखना उपयोगी होगा।
आज का मीन मनी राशिफल
धन की स्थिति सामान्य रहने के संकेत हैं। बहुत खुलकर खर्च करने की गुंजाइश मान लेना ठीक नहीं होगा। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के दूसरे भाव में रहेगा, जिससे परिवार की जरूरत और खर्च बातचीत के केंद्र में होंगे। खानपान पर होने वाला खर्च भी ध्यान खींचेगा। वाहन खरीदने का विचार है तो आज उसे टालना बेहतर है। यह फैसला उपलब्ध आर्थिक स्थिति के साथ अपनी तैयारी देखने का समय देगा। छोटी यात्रा की संभावना को देखते हुए खर्च का ध्यान रहेगा। आज किसी बड़ी आय की उम्मीद को आधार बनाने का संकेत नहीं है। आर्थिक संतुलन का अनुभव रोज की जरूरतें पूरी करने और अपने पास की रकम को समझने से जुड़ेगा।
आज का मीन लव राशिफल
जीवनसाथी से बातचीत में तनाव रहेगा। गर्म बहस के कारण आप दोनों के बीच सहजता कम महसूस होगी। अपनी बात सही साबित करने की इच्छा संवाद को और खींच सकती है। साफ चेतावनी है, ऊंचा स्वर आज रिश्ते की दूरी बढ़ाएगा। परिवार में धन और खाने पीने की बात प्रमुख रहेगी। किसी घरेलू जरूरत पर चर्चा लंबी होगी और उसमें आपकी भावनाएं भी जुड़ेंगी। जिम्मेदारियों के बोझ के कारण साधारण प्रश्न भी दबाव जैसा लग सकता है। ऐसा अनुभव होने पर बातचीत का विषय बदलने की जल्दबाजी भी होगी। बहस बढ़े तो बात कुछ देर के लिए रोक दें। आज घर में बोले गए शब्द देर तक मन में रहेंगे, इसलिए संवाद का असर दिन का प्रमुख अनुभव होगा।
आज का मीन स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के प्रति सावधानी रखने का दिन है। ऊर्जा धीमी महसूस होगी और काम का भार सामान्य से अधिक लग सकता है। उत्साह के किसी क्षण में अपनी क्षमता से बड़ा काम लेने की इच्छा भी होगी। इस उतार चढ़ाव के बीच आराम की जरूरत स्पष्ट रहेगी। शरीर के किसी खास हिस्से या बीमारी का संकेत नहीं है। आज ध्यान सामान्य देखभाल और अपनी सहज गति पर रहेगा। परिवार में खानपान की चर्चा होगी, इसलिए अपनी नियमित जरूरतों का खयाल रखना आसान भी हो सकता है। थकान महसूस होने पर काम के बीच विराम रखें। दिन के अंत तक संतोष उस प्रयास से जुड़ा रहेगा जिसे आपने टिककर पूरा किया होगा।
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शुभ अंक
२
शुभ रंग
सफेद
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
आज के सबसे कठिन काम के लिए पर्याप्त समय अलग रखें।
क्या न करें
वाहन खरीदने के लिए आज अग्रिम रकम न दें।
कल का राशिफल
कल अधिक मेहनत से काम में सफलता के योग हैं। छोटे भाई बहन मदद करेंगे और जीवनसाथी से संबंध अच्छे रहेंगे। संतान से अच्छी खबर मिल सकती है, नया निवेश टालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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