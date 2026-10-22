आज का मीन राशिफल (22 अक्टूबर): आज भावनाओं में बहकर पैसे का बड़ा निर्णय न लें, जवाब देने से बचें

मीन राशिफल 22 अक्टूबर 2026: आज मीन राशि वालों की लव लाइफ, करियर, वित्त (फाइनेंस) और सेहत में किस तरह के बदलाव होंगे। जानें मीन राशि का राशिफल एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल से।

Aaj ka meen rashifal: 22 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि के बारहवें भाव में रहेगा। खर्च, थकान या कुछ निजी समय की जरूरत ध्यान खींच सकती है। अपनी ऊर्जा के अनुसार काम का क्रम बनाना उपयोगी रहेगा। जरूरी नहीं कि दिन कठिन ही गुजरे। राहु कुंभ राशि के बारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के छठे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी एकांत और रोजमर्रा के दायित्वों के बीच सजग संतुलन मांगती है। छोटे खर्च या अधूरे काम नजर से छूट रहे हों तो उनकी सूची बनाएं। कुछ देर शांत रहना चाहें तो करीबियों को बता दें, ताकि आपकी उपलब्धता को लेकर भ्रम न रहे।

आज का मीन राशिफल करियर और शिक्षा गुरु कर्क राशि के पांचवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। सीखने, रचनात्मक काम और समझदार मार्गदर्शन का लाभ लेने की गुंजाइश है, लेकिन नतीजा अभ्यास और परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा। विद्यार्थियों को कम विषय चुनकर उनकी अच्छी तैयारी करनी चाहिए। कठिन हिस्से पर शिक्षक से विशिष्ट सवाल पूछें। कामकाजी पाठक अधूरी परियोजना के ऐसे हिस्से पर ध्यान दे सकते हैं जिसमें शांत एकाग्रता चाहिए। शनि मीन राशि के पहले भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का मध्य चरण है, जिसमें निजी जिम्मेदारियों और सहनशक्ति की सीमा को समझकर चलना जरूरी है। इसे बीमारी या विफलता की भविष्यवाणी न मानें। काम का वादा उपलब्ध क्षमता देखकर करें। यदि समयसीमा कठिन लग रही है तो पहले सूचना देकर प्राथमिकता या सहायता पर बात करें। अपनी प्रगति का छोटा रिकॉर्ड रखें।

आज का मीन धन और वित्त राशिफल जरूरी भुगतानों और वैकल्पिक खरीद की अलग सूची बनाना आज उपयोगी रहेगा। खर्च आमदनी से अधिक होगा, ऐसा मानने के बजाय अपना वास्तविक हिसाब देखें। सदस्यता, यात्रा, वितरण शुल्क और सुविधा के लिए किए जाने वाले भुगतान जांचें। बुध तुला राशि के आठवें भाव में हैं। साझा हिसाब, बीमा या किसी वित्तीय दस्तावेज की शर्तें ध्यान से पढ़ें। अस्पष्ट बात पर प्रश्न पूछना जल्द सहमति देने से बेहतर है। निवेश का फैसला थकान, डर या किसी के दबाव में न करें। आपात जरूरत की राशि अलग रखें। परिवार में सहायता की मांग आए तो उपलब्ध संसाधनों के अनुसार सीमा तय करें। किसी अपेक्षित रकम को प्राप्त होने से पहले खर्च का आधार न बनाएं।

आज का मीन प्रेम और रिश्ते राशिफल कुछ समय अकेले रहने की इच्छा हो तो उसे शांत शब्दों में बताएं। साथी के साथ मतभेद हो तो तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय बात पूरी सुनें। आज संबंध बिगड़ना तय नहीं है। भाई, बहन या किसी अन्य रिश्तेदार से जुड़ा विषय उठे तो व्यक्ति को समस्या मानने के बजाय वास्तविक अनुरोध समझें। हर मांग पूरी करने का दबाव लेना जरूरी नहीं। बच्चों से जुड़े हों तो उनकी जिज्ञासा के लिए थोड़ा निर्बाध समय निकालना उपयोगी होगा। रचनात्मक गतिविधि में साथ देना भी संवाद का आसान तरीका हो सकता है। पुराने आर्थिक विषय को भावनात्मक शिकायतों से अलग रखें। नए परिचय में निजी जानकारी साझा करने की गति सहज रखें।

आज का मीन स्वास्थ्य राशिफल आराम की जरूरत महसूस हो तो दिनचर्या को थोड़ा हल्का करना उचित रहेगा। केवल ग्रहस्थिति के आधार पर स्वास्थ्य खराब होने की आशंका न पालें। नींद कम हुई हो तो अतिरिक्त चाय या लगातार काम के बजाय विश्राम की गुंजाइश बनाएं। भोजन का सामान्य क्रम और अपनी क्षमता के अनुसार हल्की गतिविधि बनाए रखें। सोने से पहले स्क्रीन से दूरी और शांत वातावरण उपयोगी हो सकता है। निर्धारित दवा चल रही हो तो उसका क्रम बनाए रखें। किसी लगातार बने लक्षण को लेकर अनुमान लगाने के बजाय योग्य चिकित्सक से सलाह लें। अपने शरीर की जरूरतों को दूसरों की दिनचर्या से न मापें।

शुभ अंक ३

शुभ रंग पीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें जरूरी काम पूरा करने के लिए शांत जगह चुनें। खर्च का हिसाब भुगतान के साथ दर्ज करें। किसी जिम्मेदारी में देरी संभव हो तो संबंधित व्यक्ति को पहले बताकर नई व्यवस्था पर सहमति लें।