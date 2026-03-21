मीन राशिफल 21 मार्च 2026: मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Pisces Horoscope Today 21 march 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 मार्च 2026। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today 21 march 2026 aaj ka meen rashifal: मीन राशि वालों की आज भावनाएं बहुत शांत, साफ और संवेदनशील रहेंगी। ऐसे में छोटे-छोटे संकेतों, जैसे किसी की बात या आपकी अंदर की आवाज पर ध्यान देने की जरुरत है। साथ ही इन चीजों पर भरोसा करें। आज का दिन दयालुता और शांत सोच से भरा है। इसलिए दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें और अपने सहज, अच्छे विचारों को छोटे-छोटे कामों में बदलने की कोशिश करें, जिससे किसी का भला हो सके। आद बहुत ज्यादा काम ना लें। बल्कि एक आसान और छोटा काम चुनें और उसे पूरा करें। साथ ही, एक छोटी-सी योजना बनाकर काम करें, ताकि आप भटके नहीं और काम सही दिशा में आगे बढ़े। जब आप अपने व्यवहार में अपनापन और समझदारी दिखाते हैं, तो इससे न सिर्फ आप खुद शांत और खुश महसूस करते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोग भी सुकून महसूस करते हैं।
मीन लव राशिफल
आज आपका दयालु स्वभाव लोगों के दिल को छू लेगा। मुस्कान के साथ बात करें और सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। अगर आप सिंगल हैं, तो दूसरों में रुचि दिखाएं, उनसे धीरे-धीरे सवाल पूछें और धैर्य से जवाब दें। अगर आप रिश्ते में हैं, तो अपनी छोटी-छोटी उम्मीदों के बारे में बात करें और रोजमर्रा के छोटे-छोटे प्यार भरे काम करें। कोई ऐसा वादा ना करें, जो पूरा ना कर सकें। रिश्तों में सच्ची तारीफ भरोसा बढ़ाएंगे।
मीन करियर राशिफल
काम में अपनी अंतर्ज्ञान (इंट्यूशन) के साथ-साथ नोट्स का भी सहारा लें। एक काम पर ध्यान दें और उसे धीरे-धीरे पूरा करें। अपने आइडियाज को सरल तरीके से साझा करें और दूसरों के फीडबैक को सकारात्मक रूप में लें। सहयोगी साथियों के साथ मिलकर काम करें और जहां संभव हो मदद करें। अपने कामों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और उन्हें एक-एक करके पूरा करें। छोटे-छोटे लगातार प्रयास और अच्छा तालमेल आपके काम को आगे बढ़ाएगा और आपकी अहमियत को दिखाएगा।
मीन मनी राशिफल
आज पैसों के मामले में समझदारी से काम लें। खर्च का हिसाब रखें। छोटी बचत पर फोकस करें और अचानक खर्च करने से बचें। नई चीज खरीदने से पहले स्पष्ट सलाह लें। अगर किसी फैसले को लेकर मन में संदेह हो, तो थोड़ा समय लें और फिर दोबारा सोचें। परिवार या दोस्तों के साथ छोटे खर्च बांटना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
मीन हेल्थ राशिफल
आज अपने मन और शरीर दोनों का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें, हल्का शाकाहारी भोजन करें और थोड़ी वॉक या स्ट्रेचिंग करें। अगर टेंशन हो, तो कुछ देर गहरी सांस लें और कोई पॉजिटिव नोट्स लिखें। रात में भारी खाना और ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें। अगर थकान महसूस हो, तो बिना झिझक आराम करें और जरूरत पड़ने पर मदद लें। छोटी-छोटी अच्छी आदतें आपको मानसिक सुकून और बेहतर स्वास्थ्य देंगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट